Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Schweden gegen Slowakei im Fernsehen

Schweden trifft in der EM-Gruppenphase auf die Slowakei. Welches Team hat höhere Chancen auf den Sieg? Wo wird die Partie übertragen?

Schweden spielt heute bei der Euro 2021 gegen die Slowakei. Die beiden Mannschaften befinden sich gemeinsam in Gruppe E und kämpfen um den Einzug in die Endrunde. Wird die Partie nur im Pay-TV übertragen oder ist Schweden – Slowakei live im Free-TV zu sehen? Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro 2021. Außerdem finden Sie detailliert Infos zu den jeweiligen Nationalmannschaften und den Teams im direkten Vergleich.

Schweden – Slowakei live im Free-TV und Gratis-Stream? Übertragung, Sender, Datum und Anstoß

Lesen Sie hier die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels:

Spiel: Schweden – Slowakei , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

Schweden – , Gruppenphase der 2021 Datum: 18. Juni 2021

18. Juni 2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Gazprom Arena

Arena Übertragung: Telekom (Magenta TV )

(Magenta ) Gruppe: E

Wenn Sie das Spiel Schweden – Slowakei im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite von Magenta TV.

Übertragung Schweden – Slowakei: Fußball-EM 2021 live im Fernsehen und Stream bei Magenta TV

Die Euro 2021 wird vom 11. Juni 2021 bis zum 11. Juli 2021 übertragen. Alle Spiele werden im Fernsehen zu sehen sein - entweder im Free- oder im Pay-TV. Das Spiel Schweden – Slowakei ist nur im Pay-TV bei Magenta TV zu sehen. Magenta TV hat sich die TV-Rechte für die Fußball-EM 2020 gesichert und überträgt alle Spiele im Stream und TV. Da ZDF und ARD nur einige ausgewählte Spiel im Free-TV zeigen, sind demnach einige Partien nur exklusiv bei Magenta zu sehen - dazu gehört auch die Partie Schweden – Slowakei. Das Angebot von Magenta TV ist kostenpflichtig und erfordert ein monatliches Abo.

Schweden vs. Slowakei - direkter Vergleich vor der Euro 2021

Insgesamt trafen Schweden und die Slowakei viermal in den vergangenen zwanzig Jahren aufeinander. Sie absolvierten zwei Testspiele und zwei Spiele in der WM-Gruppenphase im Jahr 2000 und 2001. Zweimal endete das Spiel mit einem Sieg für Schwede, zweimal gingen die Mannschaften mit einem Unentschieden auseinander. Hier die Ergebnisse im Überblick:

Jahr Modus Teams Ergebnis 2018 Testspiel Schweden – Slowakei 1:1 2017 Testspiel Schweden – Slowakei 6:0 2001 WM-Gruppenphase Schweden – Slowakei 2:0 2000 WM-Gruppenphase Slowakei – Schweden 0:0

Schweden vs. Slowakei - Trainer und Kapitäne

Schweden Nationalmannschaft:

Trainer Janne Andersson sicherte sich mit Schweden in der A-Liga der Nations League den letzten freien Platz. Foto: Simon Hastegard/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Cheftrainer: Janne Andersson

Kapitän: Andreas Granqvist

Höchster Sieg: Schweden 12:0 Lettland (1927)

Schweden 12:0 (1927) Bestes Ergebnis EM: Halbfinale

Slowakei Nationalmannschaft:

Nachdem Pavel Hapal im Oktober 2020 von seiner Trainerrolle entlassen wurde, hat Štefan Tarkovič die Rolle als Cheftrainer vorerst übernommen.

Cheftrainer: Štefan Tarkovič (interim)

Štefan Tarkovič (interim) Kapitän: Marek Hamšík

Höchster Sieg: Slowakei 7:0 San Marino (2009)

7:0 (2009) Bestes Ergebnis EM: Achtelfinale

