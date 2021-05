Alle Infos zu Schwimmen bei Olympia 2021: Übertragung, Zeitplan und Disziplinen

Schwimmen bei Olympia: Wir geben Ihnen einen Überblick über die Termine und den Zeitplan sowie die Disziplinen und die Qualifikation. Zudem erfahren Sie, ob Schwimmen live im Free-TV, Fernsehen und Stream übertragen wird.

Schwimmen bei Olympia 2021: Vom 23. Juli bis zum 08. August 2021 finden die Olympischen Wettkämpfe in Tokio statt. Wer sich lediglich für die Wettkämpfe im Schwimmen interessiert, der schaltet vom 24. Juli bis zum 01. August 2021 Fernseher, TV oder Live-Stream ein. In diesem Zeitraum werden die 37 vom internationalen Schwimmverband FINA organisierten Wettbewerbe im Tokyo Aquatics Centre abgehalten. Wer keinen Wettkampf im Schwimmen bei Olympia 2021 verpassen will, der findet hier zudem Informationen zur Live-Übertragung im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream sowie zu den Terminen, dem Zeitplan und den Disziplinen.

Schwimmen bei Olympia 2021: Disziplinen und Qualifikation

Im Schwimmen bei den olympischen Disziplinen 2021 messen sich die Athletinnen und Athleten in insgesamt 37 Wettbewerben. Pro Nation dürfen in den Einzeldisziplinen höchstens zwei Schwimmer antreten. Es ist Pflicht, dass diese vorher eine Normzeit geschwommen sind, die von der FINA, dem internationalen Schwimmverband, bestimmt wurde. Zudem kann jede Nation zu den Olympischen Spielen einen weiteren Sportler mitnehmen, wenn die 878 Quotenplätze nicht vergeben werden können oder dieser die olympische Normzeit nicht erreicht hat.

Im Freiwasserschwimmen nehmen neun Schwimmer teil, die sich über einen Wettkampf qualifizierten. Des Weiteren dürfen die jeweils zehn besten Athleten der Weltmeisterschaften, fünf über einen kontinentalen Wettkampf qualifizierten Sportler und ein Teilnehmer des Gastgebers Japan in Tokio antreten. An den Staffelwettkämpfen im Schwimmen bei Olympia 2021 nehmen vier Staffeln teil, die nach der FINA-Weltrangliste die schnellsten Zeiten aufweisen sowie die zwölf besten Staffeln der Schwimmweltmeisterschaften 2019.

Die verschiedenen Disziplinen im Schwimmen bei Olympia 2021 sind:

50 m Freistil

100 m Freistil

200 m Freistil

400 m Freistil

800 m Freistil

1500 m Freistil

100 m Brust

200 m Brust

100 m Rücken

200 m Rücken

100 m Schmetterling

200 m Schmetterling

200 m Lagen

400 m Lagen

4 × 100 m Freistil Staffel

Staffel 4 × 200 m Freistil Staffel

Staffel 4 × 100 m Lagen Staffel

10 km Freiwasser

Zeitplan und Termine der Wettbewerbe im Schwimmen bei Olympia 21

Die Vorläufe im Schwimmen bei Olympia 2021 finden jeweils am Abend vor dem Wettkampf statt (Ortszeit). Das Finale folgt am nächsten Vormittag. Wer die Athletinnen und Athleten live vor dem TV, Fernseher oder im Stream im Wettkampf anfeuern möchte, muss aufgrund der Zeitverschiebung von 7 Stunden sehr früh aufstehen. Sie finden hier die Termine der Finals im Schwimmen bei den Olympischen Sommerspielen 2021. Wer zudem die Vorläufe sehen möchte, findet hier den offiziellen vollständigen Zeitplan.

Sonntag, 25.07.2021: 10.30-12.20 Uhr (03.30-05.20 Uhr MEZ)

400m Lagen (m)

400m Freistil (m)

(m) 400m Lagen (w)

4x100m Freistil (w)

Montag, 26.07.2021: 10.30-12.40 Uhr (03.30-05.40 Uhr MEZ)

100m Schmetterling (w)

100m Brust (m)

400m Freistil (w)

(w) 4x100m Freistil (m)

Dienstag, 27.07.2021: 10.30-12.25 Uhr (03.30-05.25 Uhr MEZ)

200m Freistil (m)

(m) 100m Rücken (w)

100m Rücken (m)

100m Brust (w)

Mittwoch, 28.07.2021: 10.30-13.05 Uhr (03.30-06.05 Uhr MEZ)

200m Freistil (w)

(w) 200m Schmetterling (m)

200m Lagen (w)

1500m Freistil (w)

(w) 4x200m Freistil (m)

Donnerstag, 29.07.2021: 10.30-13.10 Uhr (03.30-06.10 Uhr MEZ)

800m Freistil (m)

(m) 200m Brust (m)

200m Schmetterling (w)

100m Freistil (m)

(m) 4x200m Freistil (w)

Freitag, 30.07.2021: 10.30-12.10 Uhr (03.30-05.10 Uhr MEZ)

200m Brust (w)

200m Rücken (m)

100m Freistil (w)

(w) 200m Lagen (m)

Samstag, 31.07.2021: 10.30-12.20 Uhr (03.30-05.20 Uhr MEZ)

100m Schmetterling (m)

200m Rücken (w)

800m Freistil (w)

(w) 4x100m Lagen – mixed

Sonntag, 01.08.2021: 10.30-12.25 Uhr (03.30-05.25 Uhr MEZ)

50m Freistil (m)

(m) 50m Freistil (w)

(w) 1500m Freistil (m)

(m) 4x100m Lagen (w)

4x100m Lagen (m)

Donnerstag, 05.08.2021: 06.30-09.10 Uhr (23.30-2.10 Uhr MEZ)

10km Freiwasser (m)

Schwimmen bei Olympia 2021: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream

Sie wollen Schwimmen bei Olympia 2021 live im Free-TV oder online im Stream verfolgen? Discovery, der Mutter-Konzern von Eurosport, erstand die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele von 2018 bis 2024 für 1,3 Milliarden Euro. Folglich sind bei Eurosport alle 33 Sportarten der olympischen Spiele 2021 zu sehen. Manche Disziplinen werden zudem dank erstandener Sublizenzen von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Ob Schwimmen auch von ARD oder ZDF übertragen wird, ist derzeit noch nicht klar.

