Selbstbewusst zum Auftakt: Wehrlein vor DTM-Rückkehr Sport

Nach seinem Intermezzo in der Formel 1 kehrt Pascal Wehrlein in die DTM zurück.

Ex-Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein geht sein Comeback in der DTM selbstbewusst an.

"Wenn das Auto siegfähig ist, dann möchte ich natürlich gewinnen. Das ist mein Anspruch", sagte der 23-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Mit guten Leistungen in der am Wochenende beginnenden neuen Saison des Deutschen Tourgenwagen-Masters möchte sich der Mercedes-Pilot wieder für die Formel 1 empfehlen. "Wenn man erfolgreich ist, werden sich Türen öffnen", sagte er. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht. Sein Fokus liege nur darauf, erfolgreich in der DTM zu fahren.

Die neue Saison der Serie beginnt in Hockenheim. Nach dem Training am Freitag finden am Samstag und Sonntag die ersten beiden Rennen des Jahres statt. Wehrlein wurde 2015 jüngster Meister in der DTM-Geschichte und wechselte danach in die Formel 1. Nach zwei Jahren bei Manor und Sauber bekam er dort aber kein Cockpit mehr und kehrte in die DTM zurück. (dpa)

