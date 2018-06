vor 41 Min.

Seppelt: Keine Angst Sport

Dopingexperte hält sich Reise offen

Wenige Tage vor dem Beginn der WM ist eine Reise von ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt nach Russland noch unklar. „Es gibt viele Umstände dabei zu berücksichtigen, nicht zuletzt die Frage: Was hat es mit der Befragung durch das Staatliche Untersuchungskomitee auf sich?“, sagte Seppelt.

Seppelt gilt in Russland als Staatsfeind, nachdem er wesentlich zur Aufklärung des systematischen Sportbetrugs in dem Land beigetragen hatte. Im Mai war ihm das Visum für die WM verweigert worden. Diese Entscheidung war – auch auf internationalen Druck – von Russland wieder zurückgenommen worden. Der 55-jährige Berliner soll aber nach einer möglichen Einreise zu den laufenden russischen Ermittlungen gegen den Doping-Kronzeugen Grigori Rodschenkow vernommen werden. Dazu gebe es aber noch kaum Informationen, so Seppelt, der betont: „Angstbesessen bin ich sicher nicht, sonst würde ich den Job nicht machen.“ (dpa)

Themen Folgen