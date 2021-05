Olympia

Olympia-Quali für Sideris Tasiadis: Paddelt der Kanute aus Augsburg jetzt zu Gold?

Voller Fokus auf Olympia: Sideris Tasiadis hat sich zum dritten Mal die Teilnahme an Olympischen Spielen gesichert. 2016 in London hat der Canadierfahrer die Silbermedaille gewonnen.

Plus Zum dritten Mal qualifiziert sich der Augsburger für die Olympischen Spiele. Dennoch wird für den 31-Jährigen bei den Wettkämpfen in Tokio vieles neu sein.

Von Johannes Graf

Sonntagnacht war Sideris Tasiadis erst aus Italien heimgekommen, am Montagvormittag war der Augsburger schon wieder unterwegs. Zum Impfen nach München. An sich ist ein solcher Termin für viele Menschen dieser Tage erfreulich, hoffen sie doch, so ihr normales Leben zurückzubekommen. Eines ohne Corona-Einschränkungen. Für Tasiadis war aber nicht nur das Impfen erfreulich, vor allem auch der Anlass dafür. Ehe Team Deutschland im Sommer zu den Olympischen Spielen nach Tokio reist, werden dessen Mitglieder geimpft. Eben ein solches ist Tasiadis.

