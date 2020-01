vor 6 Min.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 heute in der Schweiz: Zeitplan, Termine und Kalender

Heute am 8.1.20 steht für die Herren beim Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 in Italien der Slalom an. Die Damen starten am 11.1.20 mit der Abfahrt. Alles zu Zeitplan, Terminen und Kalender: hier.

Heute am 11.1.20 geht der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 mit dem Riesenslalom für die Herren weiter. Die Damen treten kurz danach um 11.45 Uhr in der Abfahrt gegeneinander an. Das Rennen der Männer findet in der Schweiz statt, die Damen starten in Österreich.

Gibt es einen Rennkalender zum Ski-Alpin-Weltcup 2019/20? Welche Termine gibt es an diesem Wochenende? Alle Infos zum Zeitplan und den Disziplinen des Weltcups finden Sie hier in der Übersicht.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 - Männer: Rennkalender, Zeitplan und Termine

Hier finden Sie alle Termine, den Zeitplan, Kalender sowie Uhrzeiten und Datum zu den Rennen der Männer im Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020:

Termine der Männer:

Termin Austragungsort, Land Ski-Disziplin Uhrzeit 27.10.2019 Sölden (AUT) Riesenslalom

10.00 Uhr

24.11.2019 Levi (FIN) Slalom

10.15 Uhr

30.11.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt

20.15 Uhr

01.12.2019 Lake Louise (CAN) Super-G

20.15 Uhr

06.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Super-G

18.45 Uhr

07.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Abfahrt

19.00 Uhr

8.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Riesenslalom

17.45 Uhr

14.12.2019 Val d'Isère (FRA) Riesenslalom

09.30 Uhr

15.12.2019 Val d'Isère (FRA) Slalom

09.30 Uhr

20.12.2019 Gröden (ITA) Super-G

11.45 Uhr

21.12.2019 Gröden (ITA) Abfahrt

11.45 Uhr

22.12.2019 Alta Badia (ITA) Riesenslalom

10.00 Uhr

23.12.2019 Alta Badia (ITA) Parallel-Riesenslalom

15.00 Uhr

28.12.2019 Bormio (ITA) Abfahrt

11.30 Uhr

29.12.2019 Bormio (ITA) Kombination

11.00 Uhr

05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom

14.15 Uhr

08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom

17.45 Uhr

11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom

10.30 Uhr

12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom

10.30 Uhr

17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination

10.30 Uhr

18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt

12.30 Uhr

19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom

10.15 Uhr

24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G

11.30 Uhr

25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt

11.30 Uhr

26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom

10.30 Uhr

28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

17.45 Uhr

01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt

11.30 Uhr

02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom

10.30 Uhr

08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom 10.00 Uhr

09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom 09.30 Uhr

15.02.2020 Yanqing (CHN) Abfahrt 04.00 Uhr

16.02.2020 Yanqing (CHN) Super-G 04.00 Uhr

22.02.2020 Yuzawa Naeba (JPN) Riesenslalom 02.00 Uhr

23.02.2020 Yuzawa Naeba (JPN) Slalom 02.00 Uhr

29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G 12.30 Uhr

01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination 09.45 Uhr

07.03.2020 Kvitfjell (NOR) Abfahrt

11.00 Uhr

08.03.2020 Kvitfjell (NOR) Super-G

10.30 Uhr

14.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom

09.30 Uhr

15.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Slalom

09.30 Uhr

18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Abfahrt 09.30 Uhr

19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Super-G 11.00 Uhr

20.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Team-Event 11.45 Uhr

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Riesenslalom 09.00 Uhr

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Slalom 10.00 Uhr



Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Kalender, Zeitplan und Termine der Frauen

Hier finden Sie alle Termine, den Zeitplan, Kalender sowie Uhrzeiten und Datum zu den Rennen der Frauen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020:

Termine der Frauen:

Termin Austragungsort, Land Ski-Disziplin Uhrzeit 26.10.2019 Sölden (AUT) Riesenslalom

10.00 Uhr

23.11.2019 Levi (FIN) Slalom

10.15 Uhr

30.11.2019 Killington ( USA ) Riesenslalom

15.45 Uhr

01.12.2019 Killington ( USA ) Slalom

15.45 Uhr

06.12.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt

20.30 Uhr

07.12.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt

20.30 Uhr

08.12.2019 Lake Louise (CAN) Super-G

19.00 Uhr

14.12.2019 St. Moritz (SUI) Super-G

10.30 Uhr

15.12.2019 St. Moritz (SUI) Parallel Slalom

09.45 Uhr

17.12.2019 Courchevel (FRA) Riesenslalom

10.30 Uhr

21.12.2019 Val d'Isère (FRA) Abfahrt 10.30 Uhr

22.12.2019 Val d'Isère (FRA) Kombination 11.00 Uhr

28.12.2019 Lienz (AUT) Riesenslalom 10.15 Uhr

29.12.2019 Lienz (AUT) Slalom 10.00 Uhr

04.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom

13.00 Uhr

11.01.2020 Zauchensee (AUT) Abfahrt 11.45 Uhr

12.01.2020 Zauchensee (AUT) Kombination 09.20 Uhr

14.01.2020 Flachau (AUT) Slalom

18.00 Uhr

18.01.2020 Sestriere (ITA) Riesenslalom 11.00 Uhr

19.02.2020 Sestriere (ITA) Parallel-Slalom 09.15 Uhr

25.01.2020 Bansko (BUL) Abfahrt 09.45 Uhr

26.01.2020 Bansko (BUL) Super-G 09.15 Uhr

01.02.2020 Rosa Khutor (RUS) Abfahrt

09.30 Uhr

02.02.2020 Rosa Khutor (RUS) Super-G

09.00 Uhr

08.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt

11.30 Uhr

09.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Super-G

11.15 Uhr

15.02.2020 Maribor (SLO) Riesenslalom

10.00 Uhr

16.02.2020 Maribor (SLO) Slalom

10.15 Uhr

22.02.2020 Crans-Montana (SUI) Abfahrt

10.30 Uhr

23.02.2020 Crans-Montana (SUI) Kombination

10.30 Uhr

29.02.2020 La Thuile (ITA) Super-G 10.30 Uhr

01.03.2020 La Thuile (ITA) Kombination 11.15 Uhr

07.03.2020 Ofterschwang (GER) Riesenslalom 09.30 Uhr

08.03.2020 Ofterschwang (GER) Slalom 09.30 Uhr

12.03.2020 Åre (SWE) Parallel Slalom 14.00 Uhr 13.03.2020 Åre (SWE) Riesenslalom

14.00 Uhr

14.03.2020 Åre (SWE) Slalom

10.30 Uhr

18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Abfahrt 11.00 Uhr

19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Super-G 10.00 Uhr

20.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Team-Event 11.45 Uhr

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Slalom 10.00 Uhr

22.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Riesenslalom 09.00 Uhr



