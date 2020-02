vor 18 Min.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 in Maribor - Übertragung im TV und Live-Stream

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 macht heute am 8.2.20 in Chamonix und Garmisch-Partenkirchen Halt. Alle Infos zu Übertragung, Terminen, TV-Sendern, Live-TV und Stream: hier.

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 findet am 15.2.20 in Maribor statt. Der Riesenslalom läuft in Free-TV und Stream - auf ARD oder ZDF? Alle Infos zur Übertragung hier.

Beim Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 geht es am 15.2.20 im slowenischen Maribor für die Damen mit dem Riesenslalom weiter.

Die Infos zur Übertragung finden Sie hier. Außerdem geben wir Ihnen alle Infos zu den TV-Sendern, die den Ski-Alpin-Weltcup heute am 14.2.20 übertragen, sowie zum Pay-TV.

ZDF oder ARD? Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 heute live im TV und Stream - die TV-Termine

Gute Nachricht für deutsche Fans des Wintersports im Allgemeinen und des Ski-Sports im Speziellen: Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 wird wieder live im Fernsehen und Stream in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt. Das bedeutet: kostenlos und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream.

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier auf dieser Seite und den des ZDF hier auf dieser Seite.

Weiter unten finden Sie alle Termine des diesjährigen Ski-Alpin-Weltcups getrennt nach den Terminen von Herren und Damen.

Wo läuft der Ski-Alpin-Weltcup? Free-TV und Gratis-Stream - oder im Pay-TV auf Sky/DAZN ?

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 ist live im Free-TV in ARD und ZDF zu sehen. Auch Eurosport wird wieder live senden. Außerdem wird der Wintersport auch von DAZN übertragen.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 heute am 14.2.20 live in TV und Stream

ZDF und Eurosport zeigen den Weltcup an diesem Wochenende live im Free-TV und gratis im Live-Stream.

HERREN

Termin Austragungsort, Land Ski-Disziplin Live im TV 27.10.2019 Sölden (AUT) Riesenslalom

ARD , DAZN , Eurosport

24.11.2019 Levi (FIN) Slalom

Eurosport , DAZN

30.11.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt

Eurosport , DAZN

01.12.2019 Lake Louise (CAN) Super-G

Eurosport , DAZN

06.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Super-G

ZDF , Eurosport , DAZN

07.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Abfahrt

ZDF , Eurosport , DAZN

8.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Riesenslalom

ZDF , Eurosport , DAZN

14.12.2019 Val d'Isère (FRA) Riesenslalom

ARD , DAZN , Eurosport 15.12.2019 Val d'Isère (FRA) Slalom



20.12.2019 Gröden (ITA) Super-G

Eurosport 21.12.2019 Gröden (ITA) Abfahrt

ZDF , Eurosport 22.12.2019 Alta Badia (ITA) Riesenslalom

ZDF , Eurosport 23.12.2019 Alta Badia (ITA) Parallel-Riesenslalom

Eurosport 28.12.2019 Bormio (ITA) Abfahrt

ARD , Eurosport

29.12.2019 Bormio (ITA) Kombination

ARD , Eurosport

05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom

ARD , Eurosport

08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom

Eurosport

11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom

ARD , DAZN , Eurosport

12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom

ARD , DAZN , Eurosport

17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination

Eurosport , DAZN

18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt

ZDF , Eurosport , DAZN 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom

ZDF , Eurosport , DAZN

24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G

Eurosport , DAZN 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt

Eurosport , DAZN

26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom

Eurosport , DAZN

28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

BR-Fernsehen, Eurosport , DAZN 01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt

ZDF , Eurosport , DAZN 02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom

ZDF , Eurosport , DAZN

08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom ARD , Eurosport , DAZN

09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom ARD , Eurosport , DAZN

13.02.2020 Saalbach-Hinterglemm Super-G ARD , Eurosport , DAZN

22.02.2020 Yuzawa Naeba (JPN) Riesenslalom

23.02.2020 Yuzawa Naeba (JPN) Slalom

29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G

01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination

07.03.2020 Kvitfjell (NOR) Abfahrt



08.03.2020 Kvitfjell (NOR) Super-G



10.03.2020 Stockholm (SWE) City-Event



14.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom



15.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Slalom



18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Abfahrt

19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Super-G

20.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Team-Event

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Riesenslalom

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Slalom





DAMEN

Termin Austragungsort, Land Ski-Disziplin Live in ARD oder ZDF 26.10.2019 Sölden (AUT) Riesenslalom

ARD , DAZN , Eurosport

23.11.2019 Levi (FIN) Slalom

Eurosport , DAZN

30.11.2019 Killington ( USA ) Riesenslalom

Eurosport , DAZN

01.12.2019 Killington ( USA ) Slalom

Eurosport , DAZN

06.12.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt



07.12.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt



08.12.2019 Lake Louise (CAN) Super-G



14.12.2019 St. Moritz (SUI) Super-G

ARD , DAZN , Eurosport 15.12.2019 St. Moritz (SUI) Parallel Slalom



17.12.2019 Courchevel (FRA) Riesenslalom



21.12.2019 Val d'Isère (FRA) Abfahrt Eurosport , ZDF und ZDF-Livestream

22.12.2019 Val d'Isère (FRA) Kombination Eurosport 28.12.2019 Lienz (AUT) Riesenslalom ARD , Eurosport

29.12.2019 Lienz (AUT) Slalom ARD , Eurosport

04.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom

ZDF , Eurosport

11.01.2020 Zauchensee (AUT) Abfahrt ARD , Eurosport

12.01.2020 Zauchensee (AUT) Kombination ARD , Eurosport

14.01.2020 Flachau (AUT) Slalom



18.01.2020 Sestriere (ITA) Riesenslalom ZDF , Eurosport , DAZN 19.02.2020 Sestriere (ITA) Parallel-Slalom ZDF , Eurosport , DAZN

25.01.2020 Bansko (BUL) Abfahrt ARD , Eurosport

26.01.2020 Bansko (BUL) Super-G

01.02.2020 Rosa Khutor (RUS) Abfahrt



02.02.2020 Rosa Khutor (RUS) Super-G



08.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt

ARD , DAZN , Eurosport

09.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Super-G

ARD , DAZN , Eurosport

15.02.2020 Maribor (SLO) Riesenslalom

ZDF , Eurosport , DAZN 16.02.2020 Maribor (SLO) Slalom

ZDF , Eurosport , DAZN 22.02.2020 Crans-Montana (SUI) Abfahrt



23.02.2020 Crans-Montana (SUI) Kombination



29.02.2020 La Thuile (ITA) Super-G

01.03.2020 La Thuile (ITA) Kombination

07.03.2020 Ofterschwang (GER) Riesenslalom

08.03.2020 Ofterschwang (GER) Slalom

10.03.2020 Stockholm (SWE) City-Event



13.03.2020 Åre (SWE) Riesenslalom



14.03.2020 Åre (SWE) Slalom



18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Abfahrt

19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Super-G

20.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Team-Event

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Slalom

22.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Riesenslalom



Themen folgen