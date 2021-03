vor 48 Min.

Ski-Alpin-Weltcup 2020/21: Übertragung live im TV & Stream heute am 6.3.21

Der Ski-Alpin-Weltcup 2020/21 geht heute für die Herren in Norwegen weiter. Wann die Rennen der DSV-Athleten live im TV und Stream zu sehen sind, ob im Free-TV von ARD/ZDF oder im Pay-TV auf DAZN/Sky, erfahren Sie hier.

In Sölden traten die DSV-Athleten und Athletinnen zu ihren ersten Rennen im Alpin-Weltcup der Saison 2020/21 an. Wo die nächsten Rennen im Rennkalender des alpinen Weltcups live im Fernsehen, TV oder Stream übertragen werden, das erfahren Sie hier.

Heute geht es bei den Herren mit dem Riesenslalom weiter. Für die Frauen steht die Abfahrt in Val di Fassa an.

Ski-Alpin-Weltcup heute im TV und Live-Stream: ARD/ZDF oder DAZN/Sky?

Fans des Wintersports können sich freuen. Wie auch in der letzten Saison übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Rennen live im Fernsehen und Stream. Auch Eurosport überträgt die Weltcup-Saison im Ski alpin live im TV, Live-Stream und Ticker. Außerdem hat sich der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN die Rechte an den Rennen des alpinen Weltcups gesichert.

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier, den Live-Stream des ZDF auf dieser Seite.

finden Sie hier, den Live-Stream des auf dieser Seite. Alle Termine des diesjährigen Ski-Alpin-Weltcups finden Sie zudem etwas weiter unten - getrennt nach den einzelnen Rennen der Damen und Herren.

Wer überträgt heute? FIS Ski Alpin Weltcup der Herren: Live im TV und Stream – auf ARD, ZDF, Eurosport oder DAZN/Sky?

Eurosport überträgt einen Großteil der Rennen, in der Regel in voller Länge und live, auch DAZN ist am Start und überträgt live (Eurosport1 und Eurosport2). Ob ARD oder ZDF das Rennen jeweils live im Free-TV übertragen, steht derzeit noch nicht fest. Sobald die Übertragung fest terminiert ist, aktualisieren wir an dieser Stelle. Beide Sender zeigen jedoch alle Läufe der Rennen vollständig im Live-Stream.

Termin Austragungsort, Land Alpine Disziplin Uhrzeit TV 18.10.2020 Sölden , Österreich Riesenslalom 10.00 Uhr ZDF Sportextra, Eurosport 14.11.2020 Lech , Österreich Parallel verschoben Eurosport 28.11.2020 Lake Louise , Kanada Abfahrt entfällt –––––––––––– 29.11.2020 Lake Louise , Kanada Super G entfällt –––––––––––– 04.12.2020 Beaver Creek, USA Super G entfällt –––––––––––– 05.12.2020 Beaver Creek, USA Super G entfällt –––––––––––– 05.12.2020 Santa Caterina Valfurva, Italien

Ersatz für Val d'Isère ( Frankreich ) Riesenslalom 10.15 Uhr Eurosport , ARD 07.12.2020 Santa Caterina Valfurva, Italien Riesenslalom 9.55 Uhr Eurosport , ARD 12.12.2020 Val d'Isere, Frankreich Abfahrt 10.30 Uhr Eurosport , ZDF 13.12.2020 Val d'Isere, Frankreich Super G 10.30 Uhr Eurosport, ZDF 18.12.2020 Gröden , Italien Super G 11.45 Uhr Eurosport, ARD 19.12.2020 Gröden , Italien Abfahrt 11.45 Uhr Eurosport, ARD 20.12.2020 Alta Badia , Italien Riesenslalom 10.00 Uhr Eurosport, ARD 21.12.2020 Alta Badia , Italien Slalom 10.00 Uhr Eurosport , BR 22.12.2020 Madonna di Campiglio , Italien Slalom 17.45 Uhr Eurosport, DAZN 28.12.2020 Bormio , Italien Super G 11.30 Uhr Eurosport, ZDF 29.12.2020 Bormio , Italien Abfahrt 11.30 Uhr Eurosport, ZDF 01.01.2021 Davos , Schweiz Parallel 0.00 Uhr Eurosport 06.01.2021 Zagreb , Kroatien Slalom 12.15 Uhr Eurosport, ZDF 08.01.2021 Adelboden, Schweiz Riesenslalom 10.30 Uhr Eurosport, ZDF 09.01.2021 Adelboden, Schweiz Riesenslalom 10.30 Uhr Eurosport, ZDF 10.01.2021 Adelboden, Schweiz Slalom 10.30 Uhr Eurosport, ZDF 15.01.2021 Wengen , Schweiz Abfahrt 12.30 Uhr Eurosport 16.01.2021 Flachau , Österreich Slalom 12.20 Uhr Eurosport, ARD 17.01.2021 Flachau , Österreich Slalom 13.45 Uhr Eurosport, ARD 22.01.2021 Kitzbühel , Österreich Super G 11.30 Uhr Eurosport, ZDF 23.01.2021 Kitzbühel, Österreich (verschoben auf 24.01.2021) Abfahrt 11.30 Uhr Eurosport, ZDF 24.01.2021 Kitzbühel, Österreich (verschoben auf 25.01.2021) Slalom 10.30 Uhr Eurosport, ZDF 26.01.2021 Schladming , Österreich Slalom 17.45 Uhr Eurosport 30.01.2021 Chamonix , Frankreich Slalom 17.45 Uhr Eurosport, ARD 31.01.2021 Chamonix , Frankreich Slalom 9.30 Uhr Eurosport, ARD 05.02.2021 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 11.30 Uhr Eurosport 06.02.2021 Garmisch-Partenkirchen Super G 11.30 Uhr Eurosport 09.02.-21.02.2021 Weltmeisterschaft

* –––––––––––– 27.02.2021 Bansko , Bulgarien Riesenslalom 9.30 Uhr Eurosport, ARD 28.02.2021 Bansko , Bulgarien Riesenslalom 10.00 Uhr Eurosport, ARD 06.03.2021 Kvitfjell , Norwegen Abfahrt 11.00 Uhr Eurosport, ZDF 07.03.2021 Kvitfjell , Norwegen Super G 10.30 Uhr Eurosport, ZDF 13.03.2021 Kranjska Gora , Slowenien Riesenslalom 9.30 Uhr Eurosport 14.03.2021 Kranjska Gora , Slowenien Slalom 9.30 Uhr Eurosport 17.03.2021 Weltcup Finale Abfahrt 9.30 Uhr Eurosport 18.03.2021 Weltcup Finale Super G 11.00 Uhr Eurosport 20.03.2021 Weltcup Finale Riesenslalom 9.00 Uhr Eurosport 21.03.2021 Weltcup Finale Slalom 10.30 Uhr Eurosport

*Die Ergebnisse der Weltmeisterschaft fließen nicht in die Weltcup-Wertung mit ein.

FIS Ski Alpin Weltcup der Damen: Heute live im TV und Gratis-Stream - auf ARD/ZDF, Eurosport oder DAZN?

Auch bei den Damen ist der Großteil der Rennen, in der Regel in voller Länge und live, bei Eurosport zu sehen. DAZN sendet zudem live im kostenpflichtigen Stream (Eurosport1 und Eurosport2). Welcher Sender der öffentlich-rechtlichen, ARD oder ZDF, die Rennen live im Free-TV übertragen, steht nicht endgültig fest. Sobald die Übertragung fest terminiert ist, aktualisieren wir an dieser Stelle. Beide Sender zeigen jedoch alle Läufe der Rennen vollständig im Live-Stream.

Termin Austragungsort, Land Alpine Disziplin Uhrzeit TV 17.10.2020 Sölden , Österreich Riesenslalom 10.00 Uhr Eurosport / ZDF 13.11.2020 Lech , Österreich Parallel verschoben Eurosport 21.11.2020 Levi, Finnland Slalom 10.15 Uhr Eurosport 22.11.2020 Levi, Finnland Slalom 10.15 Uhr Eurosport 28.11.2020 Killington, USA Riesenslalom entfällt –––––––––––– 29.11.2020 Killington, USA Slalom entfällt –––––––––––– 5.12.2020 Lake Louise , Kanada Abfahrt entfällt –––––––––––– 5.12.2020 St. Moritz , Schweiz Super G abgesagt –––––––––––– 6.12.2020 Lake Louise , Kanada Super G entfällt –––––––––––– 6.12.2020 St. Moritz , Schweiz Super G abgesagt –––––––––––– 12.12.2020 Courchevel , Frankreich Riesenslalom 9.30 Uhr Eurosport 13.12.2020 Courchevel , Frankreich Riesenslalom 9.30 Uhr Eurosport 18.12.2020 Val d'Isere, Frankreich Abfahrt 10.30 Uhr Eurosport, ARD 19.12.2020 Val d'Isere, Frankreich Abfahrt 10.30 Uhr Eurosport, ARD 20.12.2020 Val d'Isere, Frankreich Super G 11.00 Uhr Eurosport, ARD 28.12.2020 Semmering , Österreich Riesenslalom 10.00 Uhr Eurosport, ZDF 29.12.2020 Semmering , Österreich Slalom 15.15 Uhr Eurosport, ZDF 01.01.2021 Davos , Schweiz Parallel 0.00 Uhr Eurosport 03.01.2021 Zagreb , Kroatien Slalom 12.30 Uhr Eurosport, ARD 09.01.2021 St. Anton , Österreich Abfahrt 11.45 Uhr Eurosport, ZDF 10.01.2021 St. Anton , Österreich Super G 11.30 Uhr Eurosport 12.01.2021 Flachau , Österreich Slalom 18.00 Uhr Eurosport 16.01.2021 Kranjska Gora , Slowenien Riesenslalom 11.00 Uhr Eurosport, ARD 17.01.2021 Kranjska Gora , Slowenien Riesenslalom 9.15 Uhr Eurosport , ARD 23.01.2021 Crans Montana , Schweiz Abfahrt 10.00 Uhr Eurosport, ZDF 24.01.2021 Crans Montana , Schweiz Abfahrt 11.30 Uhr Eurosport 26.01.2021 Kronplatz , Italien Riesenslalom 10.30 Uhr Eurosport 30.01.2021 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 11.00 Uhr Eurosport, ARD 31.01.2021 Garmisch-Partenkirchen Super G 11.00 Uhr Eurosport, ARD 08.02.-20.02.2020 Weltmeisterschaft *



–––––––––––– 27.02.2021 Val di Vassa, Italien Abfahrt 11.00 Uhr Eurosport, ARD 28.02.2021 Val di Vassa, Italien Super G 11.00 Uhr Eurosport, ARD 06.03.2021 Jasna, Slowenien Riesenslalom 9.30 Uhr Eurosport 07.03.2021 Jasna, Slowenien Slalom 9.30 Uhr Eurosport 12.03.2021 Are, Schweden Slalom 13.30 Uhr Eurosport 13.03.2021 Are, Schweden Slalom 11.00 Uhr Eurosport 17.03.2021 Weltcup-Finale Abfahrt 11.00 Uhr Eurosport 18.03.2021 Weltcup-Finale Super G 9.30 Uhr Eurosport 20.03.2021 Weltcup-Finale Slalom 10.30 Uhr Eurosport 21.03.2021 Weltcup-Finale Riesenslalom 9.00 Uhr Eurosport

*Die Ergebnisse der Weltmeisterschaft fließen nicht in die Weltcup-Wertung mit ein.

Live dabei sein? Was es bei der Einreise nach Österreich zu beachten gibt, lesen Sie in dieser Übersicht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen