Ski-Alpin-Weltcup 2021/22: Termine und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Ski-Alpin-Weltcup 2021/22 der FIS: Alle Events im Zeitplan sowie Informationen zu der Übertragung im TV und online im Stream finden Sie in der Übersicht.

Der FIS Weltcup für Ski Alpin findet in der Saison 21/22 voraussichtlich vom 23. Oktober 2021 bis zum 20. März 2022 statt. Die Alpinen Ski Damen und Herren messen sich in dieser Zeit in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallelwettbewerb und einem Mixed-Wettbewerb. Alle Events mit Austragungsort, Datum, Uhrzeit und Disziplin sind im Ski-Alpin-Weltcup Kalender 2021/22 zusammengefasst. Wie können die Zuschauer den Alpinen Skiweltcup live im Free-TV oder Stream verfolgen? Welche Sender sicherten sich die Rechte an der Übertragung? Das und weitere wissenswerte Infos zum Ski-Alpin-Weltcup 21/22 erfahren Sie in diesem Artikel.

Ski-Alpin-Weltcup 2021/22: Kalender und Zeitplan der Herren

Der Alpine Skiweltcup der Herren beginnt voraussichtlich am 24. Oktober 2021 im österreichischen Sölden. Der letzte Wettkampf soll am 20. März 2022 in Courchevel, Frankreich, stattfinden. Alle Uhrzeiten, werden ergänzt, sobald verfügbar. Aufgrund von Witterungsverhältnissen können Termine und Uhrzeiten spontan vom Zeitplan abweichen oder Events kurzfristig abgesagt werden.

Termin Land, Austragungsort Disziplin Uhrzeit Sender Sonntag, 24.10.2021 Österreich , Sölden Riesenslalom 10.00/13.15 Uhr Sonntag, 14.11.2021 Österreich , Lech / Zürs Parallel tba Freitag, 26.11.2021 Kanada , Lake Lousie Abfahrt tba Samstag, 27.11.2021 Kanada , Lake Louise Abfahrt tba Sonntag, 28.11.2021 Kanada , Lake Louise Super-G tba Freitag, 03.12.2021 USA , Beaver Creek Super-G tba Samstag, 04.12.2021 USA , Beaver Creek Abfahrt tba Sonntag, 05.12.2021 USA , Beaver Creek Super-G tba Samstag, 11.12.2021 Frankreich , Val d'Isere Riesenslalom tba Sonntag, 12.12.2021 Frankreich , Val d'Isere Slalom tba Freitag, 17.12.2021 Italien , Gröden Super G tba Samstag, 18.12.2021 Italien , Gröden Abfahrt tba Sonntag, 19.12.2021 Italien , Alta Badia Riesenslalom tba Montag, 20.12.2021 Italien , Alta Badia Riesenslalom tba Mittwoch, 22.12.2021 Italien , Madonna di Campiglio Slalom tba Dienstag, 28.12.2021 Italien , Bormio Abfahrt tba Mittwoch, 29.12.2021 Italien , Bormio Super-G tba Donnerstag, 06.01.2022 Kroatien , Zagreb Slalom tba Samstag, 08.01.2022 Schweiz , Adelboden Riesenslalom tba Sonntag, 09.01.2022 Schweiz , Adelboden Slalom tba Freitag, 14.01.2022 Schweiz , Wengen Abfahrt tba Samstag, 15.01.2022 Schweiz , Wengen Abfahrt tba Sonntag, 16.01.2022 Schweiz , Wengen Slalom tba Freitag, 21.01.2022 Österreich , Kitzbühel Abfahrt tba Samstag, 22.01.2022 Österreich , Kitzbühel Abfahrt tba Sonntag, 23.01.2022 Österreich , Kitzbühel Slalom tba Dienstag, 25.01.2022 Österreich , Schladming Slalom tba Samstag, 26.02.2022 Deutschland , Garmisch-Partenkirchen Slalom tba Sonntag, 27.02.2022 Deutschland , Garmisch-Partenkirchen Slalom tba Samstag, 05.03.2022 Norwegen , Kvitfjell Abfahrt tba Sonntag, 06.03.2022 Norwegen, Kvitfjell Super-G tba Samstag, 12.03.2022 Slowenien , Kranjska Gora Riesenslalom tba Sonntag, 13.03.2022 Slowenien, Kranjska Gora Riesenslalom tba Mittwoch, 16.03.2022 Frankreich , Courchevel Abfahrt tba Donnerstag, 17.03.2022 Frankreich, Courchevel Super-G tba Freitag, 18.03.2022 Frankreich, Courchevel Teamevent tba Samstag, 19.03.2022 Frankreich, Courchevel Riesenslalom tba Sonntag, 20.03.2022 Frankreich, Courchevel Slalom tba

Damen Ski-Alpin-Weltcup 21/22: Alle Termine und Events im Kalender

Der Kalender des Ski-Alpin-Weltcups der Damen startet in der Saison 21/22 einen Tag früher als der Zeitplan der Herren. Das erste Event findet am 23. Oktober 2021 in Sölden, Österreich statt. Die letzten Wettkämpfe der Saison werden ebenfalls im französischen Courchevel ausgetragen am 20. März 2022. Die Weltcup-Daten der Damen unterscheiden sich in einigen Austragungsorten von den der Herren.

Termin Land, Austragungsort Disziplin Uhrzeit Sender Samstag, 23.10.2021 Österreich , Sölden Riesenslalom tba Samstag, 13.11.2021 Österreich , Lech / Zürs Parallel tba Samstag, 20.11.2021 Finnland , Levi Slalom tba Sonntag, 21.11.2021 Finnland , Levi Slalom tba Samstag, 27.11.2021 Killington, USA Riesenslalom tba Sonntag, 28.11.2021 Killington, USA Slalom tba Freitag, 03.12.2021 Kanada , Lake Louise Abfahrt tba Samstag, 04.12.2021 Kanada, Lake Louise Abfahrt tba Sonntag, 05.12.2021 Kanada , Lake Louise Super-G tba Samstag, 11.12.2021 Schweiz , St. Moritz Super-G tba Sonntag, 12.12.2021 Schweiz , St. Moritz Super-G tba Samstag, 18.12.2021 Frankreich , Val d'Isere Abfahrt tba Sonntag, 19.12.2021 Frankreich , Val d'Isere Super-G tba Dienstag, 21.12.2021 Frankreich , Courchevel Riesenslalom tba Dienstag, 28.12.2021 Österreich , Lienz Riesenslalom tba Mittwoch, 29.12.2021 Österreich , Lienz Slalom tba Dienstag, 04.01.2022 Kroatien , Zagreb Slalom tba Samstag, 08.01.2022 Slowenien , Maribor Riesenslalom tba Sonntag, 09.01.2022 Slowenien , Maribor Slalom tba Dienstag, 11.01.2022 Österreich , Flachau Slalom tba Samstag, 15.01.2022 Österreich , Zauchensee Abfahrt tba Sonntag. 16.01.2022 Österreich , Zauchensee Super-G tba Samstag, 22.01.2022 Italien , Cortina d'Ampezzo Abfahrt tba Sonntag, 23.01.2022 Italien , Cortina d'Ampezzo Super-G tba Dienstag, 25.01.2022 Italien , Kronplatz Riesenslalom tba Samstag, 29.01.2022 Deutschland , Garmisch-Partenkirchen Abfahrt tba Sonntag, 30.01.2022 Deutschland, Garmisch-Partenkirchen Super-G tba Samstag, 26.02.2022 Schweiz , Crans Montana Abfahrt tba Sonntag, 27.02.2022 Schweiz , Crans Montana Abfahrt tba Samstag, 05.03.2022 Schweiz , Lenzerheide Super-G tba Sonntag, 06.03.2022 Schweiz , Lenzerheide Riesenslalom tba Freitag, 11.03.2022 Schweden, Are Riesenslalom tba Samstag, 12.03.2022 Schweden, Are Slalom tba Mittwoch, 16.03.2022 Frankreich , Courchevel Abfahrt tba Donnerstag, 17.03.2022 Frankreich, Courchevel Super-G tba Freitag, 18.03.2022 Frankreich, Courchevel Teamevent tba Samstag, 19.03.2022 Frankreich, Courchevel Slalom tba Sonntag, 20.03.2022 Frankreich, Courchevel Riesenslalom tba

Ski-Alpin-Weltcup: Übertragung im TV und Live-Stream - Free-TV, Sender, online schauen

Sicher ist: ARD und ZDF übertragen die Wettkämpfe des Ski-Alpin-Weltcups 2021/22 im Free-TV, die auf deutschem Boden stattfinden. Das schließt aktuell nur die Termine in Garmisch-Partenkirchen bei den Herren wie bei den Damen ein. Dann werden auch auf den jeweiligen Programm-Livestreams die Übertragung des Alpinen Skiweltcups online zu verfolgen sein. EUROSPORT begleitet den Ski-Alpin-Weltcup umfassend auf der Website. Ob es auch eine Übertragung live im TV oder im Stream vom Sportsender geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Die Senderzuteilung und genaue Informationen, wann die Übertragungen und Berichterstattung des Alpin-Ski-Weltcups 2021/22 beginnen, finden Sie an dieser Stelle, sobald verfügbar.

Rückblick: Die Highlights des vorherigen Ski-Alpin-Weltcups

Die vorangehende Saison des Alpinen Skiweltcups war geprägt von Spannung, Action und leider auch der COVID-19-Pandemie. Das Infektionsgeschehen zwang die Veranstalter dazu, die Events in Nordamerika abzusagen und nach Europa zu verlegen. Mit Ausnahme des Weltcups im finnischen Levi fanden alle Wettkämpfe ohne Publikum statt. Die Athleten und Athletinnen ließen sich davon nicht beirren und bewiesen Bestleistungen. In der Weltcup-Gesamtwertung schafften es der Franzose Alexis Pinturault und die Slowakin Petra Vlohvá auf den ersten Platz. Der bestplatzierte deutsche Athlet, Linus Straßer, erreichte Platz 18 der Gesamtwertung. Kira Weidle setzte sich als beste deutsche Frau auf Platz 21 der Damen durch.