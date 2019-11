08:15 Uhr

Ski-Alpin-Weltcup live im TV und Stream sehen: Riesenslalom der Männer in Sölden

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 beginnt auch für die Männer in Sölden. Der Riesenslalom lässt sich heute am Sonntag, 27.10.19, live im TV und Online-Stream sehen.

Beim Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 lässt sich heute am Sonntag, 27.10.19, der Riesenslalom der Männer live im Free-TV und Stream sehen.

Der Ski-Alpin-Weltcup lässt sich auch heute live im TV und Stream verfolgen. Am Sonntag, 27.10.19, steht der Riesenslalom der Männer in Sölden an.

Ob es dabei auch solch eine Überraschung wie gestern bei den Frauen geben wird? Die 17-jährige Alice Robinson aus Neuseeland hatte den Sieg vor US-Star Mikaela Shiffrin geholt. Die deutsche Sportlerin Viktoria Rebensburg landete nur auf Platz 13.

Der Riesenslalom der Männer in Sölden lässt sich heute auf mehreren Sendern verfolgen. Hier die Infos zur Übertragung beim Wintersport. Läuft sie auf ARD oder ZDF? Und was ist mit Eurosport und DAZN ?

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 live im TV und Stream: auf ZDF oder ARD ?

Gute Nachricht für deutsche Fans des Wintersports im Allgemeinen und des Ski-Sports im Speziellen: Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 wird wieder live im Fernsehen und Stream in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt. Das bedeutet: kostenlos und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream.

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier auf dieser Seite und den des ZDF hier auf dieser Seite.

Weiter unten finden Sie alle Termine des diesjährigen Ski-Alpin-Weltcups getrennt nach den Terminen von Herren und Damen.

Ski-Alpin-Weltcup: Nur im Free-TV und Gratis-Stream oder auch im Pay-TV auf DAZN oder Sky ?

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 ist live im Free-TV in ARD und ZDF zu sehen. Auch Eurosport wird wieder live senden. Außerdem wird der Wintersport auch von DAZN übertragen.

TV-Termine: Rennen der Damen und Herren im Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 live im Fernsehen und Stream

Für den Auftakt in Sölden steht bereits fest, wie die Übertragung aussieht. Der erste Lauf ist sowohl am Samstag bei den Damen als auch am Sonntag bei den Herren nur auf DAZN zu sehen. Der zweite wird auch von ARD und Eurosport im Free-TV und gratis im Live-Stream gezeigt.

HERREN

Termin, Uhrzeit Austragungsort, Land Ski-Disziplin Live in ARD oder ZDF 27.10.2019 Sölden (AUT) Riesenslalom

ARD , DAZN , Eurosport

24.11.2019 Levi (FIN) Slalom



30.11.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt



01.12.2019 Lake Louise (CAN) Super-G



06.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Super-G



07.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Abfahrt



8.12.2019 Beaver Creek ( USA ) Riesenslalom



14.12.2019 Val d'Isère (FRA) Riesenslalom



15.12.2019 Val d'Isère (FRA) Slalom



20.12.2019 Gröden (ITA) Super-G



21.12.2019 Gröden (ITA) Abfahrt



22.12.2019 Alta Badia (ITA) Riesenslalom



23.12.2019 Alta Badia (ITA) Parallel-Riesenslalom



28.12.2019 Bormio (ITA) Abfahrt



29.12.2019 Bormio (ITA) Kombination



05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom



08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom



11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom



12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom



17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination



18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt



19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom



24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G



25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt



26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom



28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom



01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt



02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom



08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom

09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom

15.02.2020 Yanqing (CHN) Abfahrt

16.02.2020 Yanqing (CHN) Super-G

22.02.2020 Yuzawa Naeba (JPN) Riesenslalom

23.02.2020 Yuzawa Naeba (JPN) Slalom

29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G

01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination

07.03.2020 Kvitfjell (NOR) Abfahrt



08.03.2020 Kvitfjell (NOR) Super-G



10.03.2020 Stockholm (SWE) City-Event



14.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom



15.03.2020 Kranjska Gora (SLO) Slalom



18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Abfahrt

19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Super-G

20.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Team-Event

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Riesenslalom

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Slalom





DAMEN

Termin, Uhrzeit Austragungsort, Land Ski-Disziplin Live in ARD oder ZDF 26.10.2019 Sölden (AUT) Riesenslalom

ARD , DAZN , Eurosport

23.11.2019 Levi (FIN) Slalom



30.11.2019 Killington ( USA ) Riesenslalom



01.12.2019 Killington ( USA ) Slalom



06.12.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt



07.12.2019 Lake Louise (CAN) Abfahrt



08.12.2019 Lake Louise (CAN) Super-G



14.12.2019 St. Moritz (SUI) Super-G



15.12.2019 St. Moritz (SUI) Parallel Slalom



17.12.2019 Courchevel (FRA) Riesenslalom



21.12.2019 Val d'Isère (FRA) Abfahrt

22.12.2019 Val d'Isère (FRA) Kombination

28.12.2019 Lienz (AUT) Riesenslalom

29.12.2019 Lienz (AUT) Slalom

04.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom



11.01.2020 Zauchensee (AUT) Abfahrt

12.01.2020 Zauchensee (AUT) Kombination

14.01.2020 Flachau (AUT) Slalom



18.01.2020 Sestriere (ITA) Riesenslalom

19.02.2020 Sestriere (ITA) Parallel-Slalom

25.01.2020 Bansko (BUL) Abfahrt

26.01.2020 Bansko (BUL) Super-G

01.02.2020 Rosa Khutor (RUS) Abfahrt



02.02.2020 Rosa Khutor (RUS) Super-G



08.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt



09.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Super-G



15.02.2020 Maribor (SLO) Riesenslalom



16.02.2020 Maribor (SLO) Slalom



22.02.2020 Crans-Montana (SUI) Abfahrt



23.02.2020 Crans-Montana (SUI) Kombination



29.02.2020 La Thuile (ITA) Super-G

01.03.2020 La Thuile (ITA) Kombination

07.03.2020 Ofterschwang (GER) Riesenslalom

08.03.2020 Ofterschwang (GER) Slalom

10.03.2020 Stockholm (SWE) City-Event



13.03.2020 Åre (SWE) Riesenslalom



14.03.2020 Åre (SWE) Slalom



18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Abfahrt

19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Super-G

20.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Team-Event

21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Slalom

22.03.2020 Cortina d'Ampezzo (ITA) Riesenslalom



