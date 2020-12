09:27 Uhr

Ski Langlauf-Weltcup 20/21: Zeitplan, Rennkalender, Daten & Termine am 12.12.20

Bild: Carl Sandin/Bildbyran via ZUMA Press, dpa (Archiv)

Mit Teamchef Peter Schlickenrieder starteten die DSV-Athleten in die Saison 2020/21. Alle Termine, den Rennkalender, Daten, Uhrzeiten und Infos zum Kader, finden Sie hier.

Der Ski Langlauf-Weltcup 20/21 findet heute am 12.12.2020 in Davos in der Schweiz statt. Die detaillierten Termine im Rennkalender, Uhrzeit und Datum finden Sie hier.

Der Weltcup im Skilanglauf startete traditionell im finnischen Ruka und endet Mitte März mit der Generalprobe in China. Absoluter Höhepunkt der Saison 2020/21 ist die FIS Nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf.

Eine Übersicht über den kompletten Zeitplan, Rennkalender, Datum und Termine des Langlauf-Weltcups 20/21 finden Sie hier.

Langlauf-Weltcup Herren 2020/21: Rennkalender, Zeitplan, Datum & Termine

Datum Ort, Land Disziplin Uhrzeit 27.11.2020 Ruka, Finnland Sprint klassisch 12.30 Uhr 28.11.2020 Ruka, Finnland 15 km klassisch 12.45 Uhr 29.11.2020 Ruka, Finnland 15 km Freistil Verfolgung 12.50 Uhr 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen Skiathlon abgesagt 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen Staffel 4x7,5km abgesagt 12.12.2020 Davos , Schweiz Sprint Freistil 13.45 Uhr 13.12.2020 Davos . Schweiz 15 km Freistil 14.30 Uhr 19.12.2020 Dresden Sprint Freistil 13.25 Uhr 20.12.2020 Dresden Teamsprint Freistil 12.45 Uhr 01.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , Sprint Freistil 11.45 Uhr 02.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 15 km Massenstart Freistil 14.45 Uhr 03.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 15 km Verfolgung klassisch 11.15 Uhr 05.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 15 km Freistil 14.45 Uhr 06.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 15 km Verfolgung klassisch 14.40 Uhr 08.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , Sprint klassisch 13.15 Uhr 09.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , Sprint klassisch 13.05 Uhr 10.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , 10 km Massenstart Freistil 15.35 Uhr 16.01.2021 Ulricehamm, Schweden Sprint Freistil 13.10 Uhr 17.01.2021 Ulricehamm, Schweden Teamsprint Freistil 11.15 Uhr 23.01.2021 Lahti , Finnland 2 x 15 km Skiathlon 13.00 Uhr 24.01.2021 Lahti , Finnland 4 x 7,5 km Staffel 10.40 Uhr 30.01.2021 Falun , Schweden 15 km klassisch 13.25 Uhr 31.01.2021 Falun , Schweden Sprint klassisch 13.30 Uhr 20.02.2021 Nove Mesto, Tschechien Sprint klassisch 16.30 Uhr 21.02.2021 Nove Mesto, Tschechien 15 km Freistil 11.00 Uhr 24.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 10 km Freistil Qualifikation 14.30 Uhr 25.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Sprint klassisch 15.15 Uhr 27.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 2 x 15 km Skiathlon 13.30 Uhr 28.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Teamsprint Freistil 13.00 Uhr 03.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 15 km Freistil 13.15 Uhr 05.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 4 x 10 km Staffel 13.15 Uhr 07.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 50 km Massenstart klassisch 13.00 Uhr 10.03.2021 Drammen , Norwegen Sprint klassisch 12.00 Uhr 14.03.2021 Oslo , Norwegen 50 km Freistil 11.30 Uhr 19.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 10.15 Uhr 20.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 9.40 Uhr 21.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale 15 km Verfolgung klassisch 8.10 Uhr

Langlauf-Weltcup Damen 2020/21: Rennkalender & Termine

Datum Ort, Land Disziplin Uhrzeit 27.11.2020 Ruka, Finnland Sprint klassisch 12.30 Uhr 28.11.2020 Ruka, Finnland 10 km klassisch 9.40 Uhr 29.11.2020 Ruka, Finnland 10 km Freistil Verfolgung 11.50 Uhr 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen Skiathlon 2x 7,5 km abgesagt 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen Staffel 4x 5 km abgesagt 12.12.2020 Davos , Schweiz Sprint Freistil 13.45 Uhr 13.12.2020 Davos . Schweiz 10 km Freistil 10.45Uhr 19.12.2020 Dresden Sprint Freistil 13.25 Uhr 20.12.2020 Dresden Teamsprint Freistil 12.45 Uhr 01.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , Sprint Freistil 11.45 Uhr 02.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 10 km Massenstart Freistil 12.30 Uhr 03.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 10 km Verfolgung klassisch 15.25 Uhr 05.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 10 km Freistil 13.00 Uhr 06.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 10 km Verfolgung klassisch 13.30 Uhr 08.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , 10 km Massenstart klassisch 15.35 Uhr 09.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , Sprint klassisch 13.05 Uhr 10.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , 10 km Massenstart Freistil 12.45 Uhr 16.01.2021 Ulricehamm, Schweden Sprint Freistil 13.10 Uhr 17.01.2021 Ulricehamm, Schweden Teamsprint Freistil 11.15 Uhr 23.01.2021 Lahti , Finnland 2 x 7,5 km Skiathlon 10.30 Uhr 24.01.2021 Lahti , Finnland 4 x 5 km Staffel 9.35 Uhr 30.01.2021 Falun , Schweden 10 km klassisch 15.00 Uhr 31.01.2021 Falun , Schweden Sprint klassisch 13.30 Uhr 20.02.2021 Nove Mesto, Tschechien Sprint klassisch 16.30 Uhr 21.02.2021 Nove Mesto, Tschechien 10 km Freistil 14.10 Uhr 24.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 5 km Freistil Qualifikation 12.30 Uhr 25.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Sprint klassisch 15.15 Uhr 27.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 2 x 7,5 km Skiathlon 11.45 Uhr 28.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Teamsprint Freistil 13.00 Uhr 02.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 10 km Freistil 13.15 Uhr 04.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 4 x 5 km Staffel 13.15 Uhr 06.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 30 km Massenstart klassisch 12.30 Uhr 10.03.2021 Drammen , Norwegen Sprint klassisch 12.00 Uhr 14.03.2021 Oslo , Norwegen 30 km Freistil 12.00 Uhr 19.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 10.15 Uhr 20.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 8.05 Uhr 21.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale 10 km Verfolgung klassisch 9.50 Uhr

Kader der DSV-Athleten Langlauf Ia: Weltcup-Läufer des DSV

Folgende Athleten des DSV treten in der Lehrgangsgruppe Ia bei den Weltcup-Rennen im Skilanglauf der Saison 2020/21 an.

Langlauf Herren: Bing Thomas (Rhöner WSV), Bögl Lucas (SC Gaißach), Brugger Janosch (WSG Schluchsee), Dobler Jonas (Ski-Club Traunstein e.V.), Eisenlauer Sebastian (SC Sonthofen 1909 e.V.), Katz Andreas (SV Baiersbronn), Notz Florian (TSV/SZ Böhringen Römers)

Langlauf Damen: Henning Katharina (ESC Erzgebirge Oberwiesenthal), Carl Viktoria (SC Motor Zella-Mehlis), Fink Pia (SV Bremelau), Fräbel Antonia (WSV Asbach), Gimmler Laura (SC 1906 Oberstdorf e.V.), Krehl Sofie (SC 1906 Oberstdorf e.V.), Herrmann Nadine (Bockauer SV), Preußger Julia (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Winkler Anne (SSV 1863 Sayda)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen