Ski-Langlauf Weltcup 2020/21 live im TV und Stream: Keine Übertragung heute am 19.3.21

Langlauf-Weltcup 2020/21: Wann die Rennen im Langlauf-Weltcup live im TV und Stream übertragen werden, erfahren Sie hier.

Der Weltcup in der Saison 20/21 für die DSV-Langläufer und Langläuferinnen startete am Wochenende vom 28.11. bis 29.11.2020 und sollte Mitte März mit der Generalprobe in China enden, welche jedoch coronabedingt entfällt. Wann ist die Übertragung der Weltcup-Rennen im TV zu sehen, werden Sie im Free-TV oder im kostenpflichtigen Stream gesendet? ARD oder ZDF, DAZN oder Sky? Wir informieren Sie hier.

Langlauf-Weltcup Herren 2020/21 im TV und Stream: Live auf ARD/ZDF oder Eurosport? Sky oder DAZN?

Alle Rennen des Langlauf-Weltcups sind live im im TV bei Eurosport zu sehen. Der Sender überträgt die Wettkämpfe live bei Eurosport1 oder Eurosport2. Ansonsten wechseln sich - wie in der vergangenen Saison auch - die öffentlich-rechtlichen Sender ARD/ZDF in der Berichterstattung der Weltcup-Rennen im Langlauf ab. Welcher Sender welches Rennen überträgt steht im Detail noch nicht fest, wir aktualisieren die folgende Tabelle, sobald neue Informationen zur Übertragung im Free-TV vorliegen. Auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst-Anbieter DAZN überträgt alle Weltcup-Veranstaltungen im Langlauf live.

Datum Ort, Land Disziplin Uhrzeit Übertragung im TV 27.11.2020 Ruka, Finnland Sprint klassisch 12.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 28.11.2020 Ruka, Finnland 15 km klassisch 12.45 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 29.11.2020 Ruka, Finnland 15 km Freistil Verfolgung 12.50 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 04.12.2020 Lillehammer , Norwegen Sprint klassisch 12.15 Uhr abgesagt 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen Skiathlon 2x 15 km 11.45 Uhr abgesagt 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen Staffel 4x 7,5 km 10.30 Uhr abgesagt 12.12.2020 Davos , Schweiz Sprint Freistil 13.45 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 13.12.2020 Davos , Schweiz 15 km Freistil 14.30 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 19.12.2020 Dresden Sprint Freistil 13.25 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 20.12.2020 Dresden Teamsprint Freistil 12.45 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 01.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , Sprint Freistil 11.45 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 02.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 15 km Massenstart Freistil 14.45 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 03.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 15 km Verfolgung klassisch 11.15 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 05.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 15 km Freistil 14.45 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 06.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 15 km Verfolgung klassisch 14.40 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 08.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , Sprint klassisch 13.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 09.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , Sprint klassisch 13.05 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 10.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , 10 km Massenstart Freistil 15.35 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 16.01.2021 Ulricehamm, Schweden Sprint Freistil 13.10 Uhr verschoben 17.01.2021 Ulricehamm, Schweden Teamsprint Freistil 11.15 Uhr verschoben 23.01.2021 Lahti , Finnland 2 x 15 km Skiathlon 13.00 Uhr Eurosport 2, ZDF, Eurosport Player, DAZN 24.01.2021 Lahti , Finnland 4 x 7,5 km Staffel 10.40 Uhr Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN 30.01.2021 Falun , Schweden 15 km klassisch 13.25 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 31.01.2021 Falun , Schweden Sprint klassisch 13.30 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 20.02.2021 Nove Mesto, Tschechien Sprint klassisch 16.30 Uhr entfällt coronabedingt 21.02.2021 Nove Mesto, Tschechien 15 km Freistil 11.00 Uhr entfällt coronabedingt 24.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 10 km Freistil Qualifikation 14.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 25.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Sprint klassisch 15.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 27.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 2 x 15 km Skiathlon 13.30 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 28.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Teamsprint Freistil 13.00 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 03.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 15 km Freistil 13.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 05.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 4 x 10 km Staffel 13.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 07.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 50 km Massenstart klassisch 13.00 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 13.03.2021 Silvaplana, Schweiz 15 km Massenstart klassisch 11.40 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 14.03.2021 Engadin, Schweiz 50 km Verfolgung Freistil 10.35 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN, Zusammenfassung im ZDF (ca. 15.00 Uhr) 19.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 10.15 Uhr entfällt coronabedingt 20.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 9.40 Uhr entfällt coronabedingt 21.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale 15 km Verfolgung klassisch 8.10 Uhr entfällt coronabedingt

Langlauf-Weltcup Damen 2020/21: Rennkalender und alle Termine

Datum Ort, Land Disziplin Uhrzeit Übertragung in TV & Stream 27.11.2020 Ruka, Finnland Sprint klassisch 12.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 28.11.2020 Ruka, Finnland 10 km klassisch 9.40 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 29.11.2020 Ruka, Finnland 10 km Freistil Verfolgung 11.50 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 04.12.2020 Lillehammer , Norwegen Sprint klassisch 12.15Uhr abgesagt 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen Skiathlon 2x 7,5 km 11.45 Uhr abgesagt 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen Staffel 4x 5 km 14.05 Uhr abgesagt 12.12.2020 Davos , Schweiz Sprint Freistil 13.45 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 13.12.2020 Davos . Schweiz 10 km Freistil 10.45Uhr Eurosport 1, ZDF; Eurosport Player, DAZN 19.12.2020 Dresden Sprint Freistil 13.25 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 20.12.2020 Dresden Teamsprint Freistil 12.45 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 01.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , Sprint Freistil 11.45 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 02.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 10 km Massenstart Freistil 12.30 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 03.01.2021 Münstertal , Schweiz Tour de Ski , 10 km Verfolgung klassisch 15.25 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 05.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 10 km Freistil 13.00 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 06.01.2021 Toblach , Italien Tour de Ski , 10 km Verfolgung klassisch 13.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 08.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , 10 km Massenstart klassisch 15.35 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 09.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , Sprint klassisch 13.05 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 10.01.2021 Val di Fiemme, Italien Tour de Ski , 10 km Massenstart Freistil 12.45 Uhr Eurosport 1, ZDF, Eurosport Player, DAZN 16.01.2021 Ulricehamm, Schweden Sprint Freistil 13.10 Uhr verschoben 17.01.2021 Ulricehamm, Schweden Teamsprint Freistil 11.15 Uhr verschoben 23.01.2021 Lahti , Finnland 2 x 7,5 km Skiathlon 10.30 Uhr Eurosport 2, ZDF, Eurosport Player, DAZN 24.01.2021 Lahti , Finnland 4 x 5 km Staffel 9.35 Uhr Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN 30.01.2021 Falun , Schweden 10 km klassisch 15.00 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 31.01.2021 Falun , Schweden Sprint klassisch 13.30 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 20.02.2021 Nove Mesto, Tschechien Sprint klassisch 16.30 Uhr entfällt coronabedingt 21.02.2021 Nove Mesto, Tschechien 10 km Freistil 14.10 Uhr entfällt coronabedingt 24.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 5 km Freistil Qualifikation 12.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 25.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Sprint klassisch 15.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 27.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 2 x 7,5 km Skiathlon 11.45 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 28.02.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf Teamsprint Freistil 13.00 Uhr Eurosport 1, ARD, Eurosport Player, DAZN 02.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 10 km Freistil 13.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 04.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 4 x 5 km Staffel 13.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 06.03.2021 Weltmeisterschaft Oberstdorf 30 km Massenstart klassisch 12.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 10.03.2021 Silvaplana, Schweiz 10 km Massenstart klassisch 15.30 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN 14.03.2021 Engadin, Schweiz 30 km Verfolgung Freistil 8.15 Uhr Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN, Zusammenfassung im ZDF (ca. 14.35 Uhr) 19.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 10.15 Uhr entfällt coronabedingt 20.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale Sprint Freistil 8.05 Uhr entfällt coronabedingt 21.03.2021 Beijing , China Weltcup Finale 10 km Verfolgung klassisch 9.50 Uhr entfällt coronabedingt

