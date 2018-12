Ski Weltcup heute live im TV und Stream sehen: Termine und Zeitplan

10:05 Uhr

Ski Alpin: Der Weltcup vom 14.12. bis 19.12. in Gröden und Alta Badia läuft live im TV und Stream. Alle Infos zu Terminen, Zeitplan und Kalender finden Sie hier.

Wer überträgt Ski Alpin live in TV & Live-Stream vom 14.12. bis 19.12. in Alta Badia und Gröden. ZDF, ARD oder Eurosport? Alle Termine, der Zeitplan und Kalender hier online bei uns.

Der FIS Ski Alpin Weltcup geht weiter und zieht nach Italien, genauer gesagt nach Alta Badia und Gröden. Von Freitag bis Mittwoch fahren die Damen und Herren im Ski Weltcup verschiedene Disziplinen aus, diesmal: Super G, Abfahrt, Riesenslalom, Parallel-Riesenslalom. Zudem werden die ausgefallen Ski-Rennen von Val d'Isère nachgeholt, dies sind Super G der Damen und Abfahrt der Herren.

Ski Alpin Weltcup heute: Termine, Zeitplan, Kalender

Ski Weltcup am Freitag , 14.12.2018: Super-G der Herren in Gröden: 12.00 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Ski Weltcup am Samstag , 15.12.2018: Abfahrt der Herren in Gröden, 11.45 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Ski Weltcup am Sonntag , 16.12.2018: Riesenslalom 1. Lauf der Herren (13 Uhr 2. Lauf) in Alta Badia, 10 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Ski Weltcup am Montag , 17.12.2018: Parallel-Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 18.15 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Ski Weltcup am Dienstag , 18.12.2018: Abfahrt der Damen in Gröden, 12.30 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Ski Weltcup am Mittwoch, 19.12. 2018: Super G der Damen in Gröden, 11 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Am Mittwoch wechselt der Ski Weltcup 2018/19 dann weiter nach Saalbach-Hinterglemm, Courchevel und Madonna di Campiglio. Nach Weihnachten geht es in Semmering und Bormio weiter. Über die Termine, den Renn-Kalender und den Zeitplan berichten wir rechtzeitig.

Ski Alpin live im TV und Live-Stream: Welche Sender übertragen den Weltcup?

Der Ski Alpin Weltcup am Wochenende und in der darauf folgenden Woche (14. Dezember bis 19. Dezember 2018) wird live im TV und im Live-Stream von ZDF und Eurosport übertragen. Die ARD bietet an diesen Tagen keine Übertragung in TV und im Live-Stream an. Neben ARD und ZDF überträgt Eurosport regelmäßig den Ski Weltcup in TV und Live-Stream. In der Schweiz sendet das SRF live in TV und Stream, in Österreich das ORF.

Ski Alpin: Das sind Gröden und Alta Badia

Alta Badia: Alta Badia ist ein Tourismusverband im Süden des Gadertales in den Südtiroler Dolomiten. Es umfasst die ladinisch-sprachigen Gemeinden Corvara, Abtei und Wengen.

Gröden: Gröden ist ein Dolomitental in Südtirol (Italien). Gemeinsam mit dem Gader- und dem Fassatal, Buchenstein (Fodom) und Cortina d’Ampezzo (Anpezo) gehört es zum Gebiet der ladinischen Sprache.

