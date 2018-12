Ski Weltcup heute live in TV & Live-Stream - Termine

vor 17 Min.

Der Ski Weltcup geht mit den Damen und Herren nach Weihnachten weiter. Hier alle Infos zur Übertragung live in TV und Live-Stream sowie alles zu Terminen, Zeitplan und Uhrzeit. In Semmering bzw. Bormio starten die Damen und Herren in Riesen-Slalom, Abfahrt sowie Slalom.

Ski Alpin Weltcup heute live in TV & Live-Stream - die Termine: In Semmering und Bormio starten die Damen im Ski Weltcup in Riesen-Slalom, Slalom sowie Abfahrt. Wir sagen, wo Sie die Ski-Rennen heute live in der Übertragung im Fernsehen, TV und online im Live-Stream sehen können. Hier finden Sie zudem alle Infos zu Termine, Zeitplan und Rennkalender. Der Ski Weltcup macht vom 28.12.2018 bis 29.12.2018 Station in Semmering und Bormio. Im neuen Jahr geht es nach Oslo weiter.

Die deutsche Ski-Rennfahrerin Viktoria Rebensburg will dieses Jahr beim Ski-Weltcup in Semmering mit einem Erfolg abschließen. Im letzten Riesenslalom von 2018 will Rebensburg wie schon bei ihrem 2. Platz in Courchevel einen Platz auf dem Podium. In Semmering geht Viktoria Rebensburg mit der Start-Nummer 7 in den Riesenslalom. Auf dem "Zauberberg" nahe Wien ist ihr bestes Ergebnis bisher ein 3. Platz von vor zwei Jahren.

Ski Weltcup heute: Termine, Startzeiten, Rennkalender

Freitag, 28.12.2018

Riesenslalom Damen, Semmering/Österreich, 1. Durchgang 10.30 Uhr ( ZDF und Eurosport), 2. Durchgang 13.30 Uhr (ZDF und Eurosport )



ZDF Eurosport Abfahrt Herren, Bormio/Italien (11.30 Uhr, ZDF und Eurosport)



Samstag, 29.12.2018

Slalom der Damen in Semmering ab 10.30 Uhr



Super G der Herren ab 11.45 Uhr in Bormio



Ski Alpin Weltcup heute live in TV & Live-Stream

Der Ski Alpin Weltcup aus Bormio und Semmering der Damen und Herren wird live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Übertragen werden die Ski-Rennen live in TV und Fernsehen und online im Live-Stream das ZDF und Eurosport. Die ARD zeigt keine Ski-Rennen live in TV oder Stream.

Letzte Abfahrt der Herren in diesem Jahr im Ski Weltcup

In Bormio steht beim Ski Alpin Weltcup bei den Herren heute am Freitag um 11.30 Uhr die letzte Abfahrt von 2018 an. Die besten Chancen eines Deutschen auf einen guten Platz dürfte Josef Ferstl mit Startnummer 22 haben. Festl sagte: "An die bisherigen Rennen dort habe ich zwar keine guten Erinnerungen. Das spornt mich aber zusätzlich an! Die Strecke ist durchaus bezwingbar." Der erste deutsche Ski-Rennfahrer, der an den Start geht, ist Andreas Sander. Insgesamt sind 6 Ski-Rennläufer des DSV am Start. stni

