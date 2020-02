vor 21 Min.

Skiflug-WM 2020: Termin, Zeitplan und Übertragung im Live-TV im März

Richard Freitag springt in Planica auf 243 Meter - persönlicher Rekord beim Skifliegen. Skiflug-WM 2020: Termin, Zeitplan und Live-TV.

Die Skiflug-WM 2020 elektrisiert die Fans des Skispringens. Die Skiflug-Weltmeisterschaft ist wohl das zweitgrößte Event nach der Vierschanzentournee. Hier alle Infos: Termine, Zeitplan, Datum, Uhrzeit, Sprungkalender und Übertragung live in TV und Stream.

Skiflug-WM 2020: Termin, Zeitplan und Live-TV. Skifliegen elektrisiert die Fans des Skispringens. Die Skiflug-Weltmeisterschaft ist wohl das nächstgrößte Event nach der Vierschanzentournee. Hier alle Infos: Termine, Zeitplan, Datum, Uhrzeit, Sprungkalender und Übertragung live in TV und Stream.

Die 26. Skiflug-WM findet vom 19. bis 22. März 2020 im slowenischen Planica statt. Gesprungen wird von der Schanze Letalnica bratov Gorišek. Die Skiflug-Weltmeisterschaft wird zum insgesamt siebten Mal in Planica veranstaltet.

Skiflug-WM 2020: Termin, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Donnerstag, 19. März 2020 Qualifikation 09:00 Offizielles Training 10:00 Offizielles Training 11:00 Qualifikation, live in ARD oder ZDF

oder Freitag, 20. März 2020 Einzelwettbewerb 13.30 Uhr Probezeit 14.30 Uhr Erste Runde Uhr Zweite Runde, live in ARD oder ZDF

oder Samstag, 21. März 2020 Einzelwettkampf 13:45 Uhr 14:45 Uhr Dritte Runde Uhr Endrunde, live in ARD oder ZDF

oder Sonntag, 22. März 2020 Mannschaftswettkampf 09:15 10:15 Erste Runde Endrunde, live in ARD oder ZDF

Skiflug-WM 2020: Skifliegen live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream: ARD oder ZDF?

Die TV-Rechte für den Skisprung-Weltcup 2019/2020 liegen bei ARD und ZDF. Noch ist nicht klar, welcher öffentlich-rechtliche TV-Sender die Skiflug-WM 2020 live in TV, Fernsehen und Live-Stream zeigen wird. Klar ist, aber, dass Skifliegen im Free-TV kommt - und das gratis, umsonst, kostenlos und ohne Anmeldung. Sky oder DAZN zeigen keine Skiflug-Weltmeisterschaft live in TV oder Stream. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, ob ARD oder ZDF Skifliegen live in der TV-Übertragung zeigen wird.

Skiflug-WM in Planica - das müssen Sie über das Skifliegen-Event wissen

Einziger Bewerber für die Ausrichtung des Skifliegens 2020 war Planica, das sich auch für die Nordische Ski-WM 2021 beworben hatte. Die Wahl des Austragungsortes führte die Fédération Internationale de Ski am 9. Juni 2016 auf dem 50. FIS-Kongres in Cancún durch. Planica wurde als Ausrichter bestimmt, Oberstdorf erhielt den Zuschlag für die Nordische Ski-WM. Planica wird der Austragungsort der Nordischen Ski-WM 2023 sein, nachdem die Kandidaturen für die WM 2017, 2019 sowie 2021 nicht erfolgreich waren.

Planica (deutsch Ratschach-Matten) ist ein Ortsteil von Rateče und der Name eines Tals der Julischen Alpen in Slowenien. Planica ist berühmt für seine Skisprungschanzen und Skiflugschanzen, und wird auch als „Tal der Schanzen“ bezeichnet. Die erste Skisprungschanze wurde schon vor 1930 am Berg Ponca erbaut.

Themen folgen