vor 21 Min.

Skispringen 2019/20 live im TV und Stream sehen

Der Skisprung-Weltcup 2019/2020 startet im November. Hier lesen Sie, wo das diesjährige Skispringen live im TV und Stream zu sehen ist.

Der Skisprung-Weltcup 2019/2020 startet im November 2019. Für die Herren geht es bereits am 23. November in Polen los, die Damen beginnen am 7. Dezember in Norwegen. Wie Sie den Skisprung-Weltcup 2019/2020 live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Skispringen 2019/2020 live im Free-TV & Gratis-Stream auf ARD & ZDF: Übertragung im TV & Stream

Wintersport-Fans können aufatmen: Auch der Skisprung-Weltcup 2019/20 wird wieder in allergrößten Teilen live in der ARD und im ZDF und somit im Free-TV zu sehen sein. Wir verraten Ihnen zeitnah, wie Sie das Skispringen dieser Saison live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Denn aktuell ist noch nicht klar, welches Sprungevent welcher öffentlich-rechtlicher Sender überträgt.

Weiter unten finden Sie alle Termine dieser Saison plus die Infos zu jeweiligen TV-Live-Berichterstattung.

Skisprung Weltcup 2019/20 live im TV und Stream - Überträgt ein Pay-TV-Sender wie Sky oder DAZN?

Skispringen in der Weltcup-Saison 2019/2020 wird nicht im Pay-TV übertragen. Das Skispringen ist live im TV und Live-Stream in der ARD (Das Erste) und im ZDF zu sehen. Auch Eurosport zeigt wieder Skispringen.

Skispringen: So sehen Sie den Skisprung Weltcup live im TV und Stream

Aktuell ist leider noch nicht ganz klar, zu welcher Uhrzeit gesprungen wird und ob ARD oder ZDF live übertragen. Dies tragen wir aber zeitnah nach.

Skispringen der Herren 2019/20:

Termin, Uhrzeit Land, Austragungsort Sprungschanze Live in TV & Stream: ARD oder ZDF? 23.11.2019 Polen, Wisła Malinka HS134

24.11.2019 Polen, Wisła Malinka HS134

30.11.2019 Finnland, Kuusamo Rukatunturi-Schanze HS142

01.12.2019 Finnland, Kuusamo Rukatunturi-Schanze HS142

07.12.2019 Russland, Nischni Tagil Tramplin Stork HS134

08.12.2019 Russland, Nischni Tagil Tramplin Stork HS134

14.12.2019 Deutschland, Klingenthal Vogtland Arena HS140

15.12.2019 Deutschland, Klingenthal Vogtland Arena HS140

21.12.2019 Schweiz, Engelberg Gross-Titlis-Schanze HS140

22.12.2019 Schweiz, Engelberg Gross-Titlis-Schanze HS140

68. Vierschanzentournee





28.12.2019, 16.30 Uhr (Qualifikation) Deutschland, Oberstdorf Schattenbergschanze HS137

29.12.2019, 17.30 Uhr (1. Wertungsdurchgang) Deutschland, Oberstdorf Schattenbergschanze HS137 31.12.2019., 14.00 Uhr (Qualifikation) Deutschland, Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze HS142 01.01.2020, 14.00 Uhr (1. Wertungsdurchgang) Deutschland, Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze HS142

03.01.2020, 14.00 Uhr (Qualifikation) Österreich, Innsbruck Bergiselschanze HS128 04.01.2020, 14.00 Uhr (1. Wertungsdurchgang) Österreich, Innsbruck Bergiselschanze HS128

05.01.2020, 16.30 Uhr (Qualifikation) Österreich, Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze HS142 06.01.2020, 17.15 Uhr (1. Wertungsdurchgang) Österreich, Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze HS142

11.01.2020 Italien, Predazzo Trampolino dal Ben HS135

12.01.2020 Italien, Predazzo Trampolino dal Ben HS135

1. Titisee-Neustadt Five





18.01.2020 Deutschland, Titisee-Neustadt Hochfirstschanze HS142

19.01.2020 Deutschland, Titisee-Neustadt Hochfirstschanze HS142

25.01.2020 Polen, Zakopane Wielka Krokiew HS140

26.01.2020 Polen, Zakopane Wielka Krokiew HS140

01.02.2020 Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze HS137

02.02.2020 Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze HS137

3. Willingen Five





08.02.2020 Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze HS145

09.02.2020 Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze HS145

15.02.2020 Österreich, Tauplitz Kulm HS235

16.02.2020 Österreich, Tauplitz Kulm HS235

22.02.2020 Rumänien, Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97

23.02.2020 Rumänien, Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97

29.02.2020 Finnland, Lahti Salpausselkä-Schanze HS130

01.03.2020 Finnland, Lahti Salpausselkä-Schanze HS130

4. Raw Air





07.03.2020 Norwegen, Oslo Holmenkollbakken HS134

08.03.2020 Norwegen, Oslo Holmenkollbakken HS134

10.03.2020 Norwegen, Lillehammer Lysgårdsbakken HS140

12.03.2020 Norwegen, Trondheim Granåsen HS138

14.03.2020 Norwegen, Vikersund Vikersundbakken HS240

15.03.2020 Norwegen, Vikersund Vikersundbakken HS240

20. bis 22. März 2020 Skiflug-WM in Planica, Slowenien







Skispringen der Damen 2019/20:

Termin, Uhrzeit Land, Austragungsort Sprungschanze Live in TV & Stream: ARD oder ZDF? 7.12.2019 Norwegen, Lillehammer Lysgårdsbakken HS98

8.12.2019 Norwegen, Lillehammer Lysgårdsbakken HS140

14.12.2019 Deutschland, Klingenthal Vogtland Arena HS140

11.01.2020 Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze HS134

12.01.2020 Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze HS134

17.01.2020 Japan, Yamagata Zaō-Schanze HS102

18.1.2020 Japan, Yamagata Zaō-Schanze HS102

19.1.2020 Japan, Yamagata Zaō-Schanze HS102

25.1.2020 Rumänien, Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97

26.1.2020 Rumänien, Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97

01.02.2020 Deutschland, Oberstdorf Schattenbergschanze HS137

2.2.2020 Deutschland, Oberstdorf Schattenbergschanze HS137

08.02.2020 Österreich, Hinzenbach Aigner-Schanze HS90

09.02.2020 Österreich, Hinzenbach Aigner-Schanze HS90

22.02.2020 Slowenien, Ljubno Logarska dolina HS94

23.02.2020 Slowenien, Ljubno Logarska dolina HS94

4. Raw Air





08.03.2020 Norwegen, Oslo Holmenkollbakken HS134

10.03.2020 Norwegen, Lillehammer Lysgårdsbakken HS140

12.03.2020 Norwegen, Trondheim Granåsen HS138

2. Blue Bird Tour





14.03.2020 Russland, Nischni Tagil Tramplin Stork HS97

15.03.2020 Russland, Nischni Tagil Tramplin Stork HS97

21.03.2020 Russland, Tschaikowski Sneschinka HS102

22.03.2020 Russland, Tschaikowski Sneschinka HS140



Themen Folgen