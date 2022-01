Skispringen in Innsbruck 2022: Live-TV, TV-Termine und Zeitplan

Die Vierschanzentournee in Innsbruck 2022: Zeitplan und Termine. Wer überträgt live im Free-TV und Stream? Wann müssen die Fans einschalten?

Treue Anhänger des Skisprungs sehnen sich bereits nach dem dritten Skispringen der Vierschanzentournee 2022 in Innsbruck. Wir informieren über Zeitplan, Datum und Termine und geben alle Informationen zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD und ZDF?

Skispringen in Innsbruck 2021/22: Live-TV, TV-Termine und Zeitplan Vierschanzentournee

Wir geben die Antwort auf diese Fragen:

Ist das dritte Skispringen (im Bergisel-Skistadion) der Vierschanzentournee 2021/22 in Innsbruck im TV /Stream zu verfolgen?

(im Bergisel-Skistadion) der 2021/22 in im /Stream zu verfolgen? Sind die Skispringen in Innsbruck im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen?

in im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen? Übertragen ARD und ZDF bzw. Eurosport oder Sky und DAZN ?

und bzw. oder Sky und ? Was sind die TV-Termine, Zeitplan , Datum und Uhrzeit für die 4-Schanzentournee beim dritten Skispringen ?

Video: SID

Vierschanzentournee in Innsbruck 2022 - drittes Skispringen: Termine, Zeitplan, Datum & Uhrzeit

Das dritte Skispringen der Vierschanzentournee 2021/22 findet in Innsbruck am 2. und 3. Januar 2022 statt. Austragungsort ist das Bergisel-Skistadion. Am 2. Januar finden das Training und die Qualifikation statt, am 3. Januar der Wettkampf bestehend aus Durchgang 1 und Durchgang 2. Hier Uhrzeit und Datum:

2. Januar 2022

11:15 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

3. Januar 2022

12:00 Uhr: Probedurchgang

1330 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Skispringen in Innsbruck 2021/22 live in TV, Fernsehen und Stream - ARD oder ZDF?

Die 4-Schanzentournee 2021/22 mit Station in Innsbruck wird auch 2021/2022 wieder von ARD und ZDF im Wechsel live im Free-TV und Stream gezeigt. Möglicherweise überträgt auch Eurosport die Skispringen im Fernsehen und Live-Stream. Damit steht fest: Die Vierschanzentournee ist auch heuer wieder kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen. Ob jedoch ARD oder ZDF das Skispringen in Innsbruck zeigen, ist aktuell unklar. Nicht live in TV oder online im Stream senden werden aber die Pay-TV-Sender Sky und DAZN. Sobald bekannt ist, wie sich ARD und ZDF die Live-Übertragung (TV + Stream) der Vierschanzentournee 2021/2022 aufteilen werden, bekommen Sie hier das Update.

Lesen Sie dazu auch

Das ist die Skisprungschanze (Bergisel) von Innsbruck - drittes Skispringen der Vierschanzentournee

Die Bergisel-Schanze ist eine Skisprungschanze (Architektin der Schanze ist Zaha Hadid) auf dem Bergisel in Innsbruck. Der große Sprungturm verfügt über ein Aussichts-Restaurant und eine Panorama-Plattform, die per Ticketkauf zugänglich ist und mit einem Schrägaufzug erreichbar ist. Baujahr der Sprungschanze in Innsbruck ist 1964, 2001 erfolgte der Umbau.