vor 47 Min.

Skispringen "Willingen Five 2020" heute abgesagt: TV-Termine, TV und Stream

Heute, am 9.2.20, sollte es mit dem Skispringen "Willingen Five" weitergehen - nun wurde der Wettbewerb abgesagt. Infos rund um TV-Termine, Zeitplan, Programm und zur Übertragung live im TV und Stream: hier.

Mit dem "Willingen Five" sollte auch heute wieder ein Leckerbissen für Fans des Skisprung Weltcup anstehen - diese wurden nun aber enttäuscht. Wegen des nahenden Sturmtiefs Sabine entschieden sich die Verantwortlichen am Samstagabend dazu, das heutige Springen am 9.2. abzusagen. Sieger des Turniers ist damit Stephan Leyhe, der gestern den ersten der beiden Wettkämpfe in Willingen gewinnen konnte. Er erhält eine Siegprämie in Höhe von 25.000 Euro.

Das "Willingen Five" ist Teil des Skisprung-Weltcups. Zuletzt fand es vom 15. bis zum 17. Februar 2019 auf der Mühlenkopfschanze im statt. Der Japaner Ryōyū Kobayashi konnte damals den Weltcup für sich entscheiden.

"Willingen Five 2020" heute: Skispringen live in TV und Stream - Free-TV auf ARD

Was? Skispringen in Willingen

in Wann? 7. bis 9. Februar 2020

Wo? Willingen ( Hessen )

( ) Live-TV? Live in TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

Den Skisprung Weltcup 2019/2020 sehen Fans live in der Übertragung in TV und Stream bei ARD. Auch Eurosport bringt Skispringen live im Free-TV und Gratis-Stream. Da sich ARD und ZDF immer abwechseln mit der TV-Übertragung, ist erst ab einem gewissen Punkt klar, welcher Sender was live in Fernsehen und Live-Stream zeigt. Fest steht aber, dass"Willingen Five 2020" live und kostenlos sowie ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein wird.

"Willingen Five 2020": Skisprung Weltcup - Zeitplan, Termine, Datum, Uhrzeit und Programm

Hier finden Sie den Zeitplan, die Termine, Datum und Uhrzeiten des Skispringens in Willingen, Hessen.

Freitag 7. Februar 2020 – Training & Qualifikation

13:00 Uhr Einlass

15:30 Uhr Offizielles Training

18:00 Uhr Qualifikation

anschließend Eröffnungsfeier mit Präsentation der Mannschaften

anschließend Musik-Akt

anschließend Feuerwerk

Samstag 8. Februar 2020 – Einzel-Weltcup

11:00 Uhr Einlass

15:00 Uhr Probedurchgang

16:00 Uhr 1. Wertungsdurchgang

anschließend Finaldurchgang

anschließend Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze

Sonntag 9. Februar 2020 – Einzel-Weltcup

11:00 Uhr Einlass

15:00 Uhr Probedurchgang

16:00 Uhr 1. Wertungsdurchgang

anschließend Finaldurchgang

anschließend Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze

Skispringen am Wochenende: Der Modus von Willingen Five

In die Wertung des "Willingen Five" fließen auch 2020 wieder sowohl die Quali als auch je die beiden Durchgänge mit ein. Der Gewinner des Willingen Five erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Die Schanze: Die Mühlenkopfschanze, auch Große Mühlenkopfschanze, ist eine Großschanze der Kategorie K 130. Ferner ist sie die weltweit größte Großschanze. Bis zum Jahr 2000 gab es am Standort zwei Schanzen, eine Normalschanze K 89 und eine Großschanze K 120. (AZ)

Themen folgen