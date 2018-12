Skispringer Severin Freund ist gefordert

vor 33 Min.

Nach zwei Kreuzbandrissen kehrt Skisprung-Olympiasieger Severin Freund zurück. Die bevorstehende Vierschanzentournee wird für ihn eine Herausforderung.

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will bei seiner Rückkehr nach zwei Kreuzbandrissen nicht von seinen früheren Verdiensten zehren. "Mein Name und meine Erfolge der Vergangenheit werden nicht reichen. In einem anderen Team wäre es vielleicht einfacher", sagte der 30-Jährige der Bild am Sonntag mit Blick auf die bevorstehende Vierschanzentournee (30. Dezember bis 6. Januar). Freund ist im Weltcup derzeit der schlechteste Springer der sieben Deutschen und landete am Samstag in Engelberg auf dem 50. und letzten Platz.

Das ist Severin Freund 1 / 8 Zurück Vorwärts Severin Freund ist am 11. Mai 1988 in Freyung (Niederbayern) geboren.

Gemeinsam mit seiner Freundin Caren wohnt der 1,85 Meter große und 67 Kilogramm schwere Skispringer in München.

Zu seinen Hobbys zählen Musik hören, Lesen und Reisen. Neben dem Skispringen studiert er International Management.

2007 tritt Severin Freund zum ersten Mal bei einem Weltcup an. Seinen ersten Weltcupsieg feiert er am 15. Januar 2011 im japanischen Sapporo.

2014 gewinnt Freund die Goldmedaille bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Harrachov (Tschechien).

Im selben Jahr wird er mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Sotschi Olympiasieger.

2015 wird Severin Freund Weltmeister von der Großchance im schwedischen Falun.

In der Saison 2014/2015 gewinnt er den Gesamtweltcup vor Peter Prevc. Da beide punktgleich sind, entscheidet die Anzahl der Weltcupsiege.

Die WM in Seefeld in Tirol war immer Severin Freunds großes Ziel

Konkret zur Tournee sagte der Niederbayer: "Möglich, dass sie für mich zu früh kommt. Es gibt wohl sieben Startplätze und es gilt im Team das Leistungsprinzip." Bundestrainer Werner Schuster hatte Freund am Samstagabend in Engelberg eine Einsatzgarantie für die ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ausgesprochen.

Dort startet neben den DSV-Adlern auch die nationale Gruppe. Freund selbst hat immer gesagt, dass die WM in Seefeld in Tirol sein großes Ziel sei. Seine Laufbahn plant er sogar bis zur Heim-WM in Oberstdorf im Jahr 2021. (dpa)

