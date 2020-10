vor 18 Min.

Skisprung-Weltcup 20/21: Infos zu Kalender, Zeitplan & Terminen

Der Skisprung-Weltcup der Saison 20/21 wird vom 21. November 2020 bis zum 28.03.2021 ausgetragen. Den ersten Weltcup absolvieren die Athleten im polnischen Wisla am 21. November. Alle Infos rund um den Weltcup-Kalender, die WC-Termine, Zeitplan sowie die Athleten des DSV finden Sie hier.

Am 21. November starten die DSV-Skispringer im polnischen Wisla auf der Adam Malysz-Schanze in die Weltcup-Saison 2021. Nach aktuellem Stand tragen die DSV-Athleten 35 Weltcup-Wettbewerbe an 20 verschiedenen Weltcup-Stationen aus und beenden die Weltcup-Saison traditionell mit dem Skifliegen im slowenischen Planica am 28. März 2021. Da das Springen in der letzten Saison corona-bedingt abgesagt werden musste, wird die Skiflug-WM vom 11. bis 13. Dezember 2020 in dieser Saison nachgeholt. Die Skiflug-Elite reist diese Saison also zweimal nach Planica.

Highlights der Saison 2020/21 sind die Skiflug-WM 2020 in Planica, die Vierschanzentournee und die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Nordische Ski-WM und Skiflug-WM fließen allerdings nicht in den Gesamtweltcup im Skispringen ein. Alle weiteren Informationen zum aktuellen Zeitplan/Kalender den Termine finden Sie hier.

Skispringen Männer 2020/21: Zeitplan, Termine, Kalender

Seit einigen Jahren wird neben der Vierschanzentournee in Norwegen die Raw-Air-Serie ausgetragen und die sogenannte Raw-Air-Wertung. In der Wettkampfserie werden vier Einzel- und zwei Teamwettbewerbe auf vier verschiedenen Schanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund ausgetragen.

Termin Land, Austragungsort Sprungschanze Wettbewerb 21.11.2020 Wisla, Polen HS134, Großschanze Team, mit Flutlicht 22.11.2020 Wisla, Polen HS134, Großschanze Einzel mit Flutlicht 28.11.2020 Ruka, Finnland HS142, Großschanze Einzel mit Flutlicht 29.11.2020 Ruka, Finnland HS142, Großschanze Einzel mit Flutlicht 05.12.2020 Nizhny Tagil, Russland HS134, Großschanze Einzel mit Flutlicht 06.12.2020 Nizhny Tagil, Russland HS134, Großschanze Einzel mit Flutlicht 11.-13.12.2020 Planica , Slowenien HS240, Großschanze Skiflug-WM * 19.12.2020 Engelberg , Schweiz HS140, Großschanze Einzel 20.12.2020 Engelberg , Schweiz HS140, Großschanze Einzel 29.12.2020 Oberstdorf HS137, Großschanze Vierschanzentournee , Einzel Flutlicht 01.01.2021 Garmisch-Partenkirchen HS142, Großschanze Vierschanzentournee , Einzel 03.01.2021 Innsbruck , Österreich HS130, Großschanze Vierschanzentournee , Einzel 06.01.2021 Bischofshofen , Österreich HS142, Großschanze Vierschanzentournee , Einzel Flutlicht 09.01.2021 Titisse-Neustadt HS142, Großschanze Einzel 10.01.2021 TItisee-Neustadt HS142, Großschanze Einzel 16.01.2021 Zakopane , Polen HS140, Großschanze Teamspringen 17.01.2021 Zakopane , Polen HS140, Großschanze Einzel 23.01.2021 Lahti , Finnland HS130, Großschanze Teamspringen 24.01.2021 Lahti , Finnland HS130, Großschanze Einzel 30.01.2020 Willingen HS145, Großschanze Einzel 31.01.2021 Willingen HS145, Großschanze Einzel 06.02.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze Einzel 07.02.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze Einzel 13.02.2021 Peking , China HS140, Großschanze Einzel 14.02.2021 Peking , China HS140, Großschanze Einzel 19.02.2021 Rasnov, Rumänien HS97, Normalschanze Einzel 23.02.-07.03.2021 Oberstdorf HS106, HS137 Nordische Ski-WM * 13.03.2021 Oslo , Norwegen HS134, Großschanze Teamspringen , Raw-Air-Wertung 14.03.2021 Oslo , Norwegen HS134, Großschanze Einzel , Raw-Air-Wertung 16.03.2021 Lillehammer , Norwegen HS140, Großschanze Einzel , Raw-Air-Wertung 18.03.2021 Trondheim , Norwegen HS138, Großschanze Einzel , Raw-Air-Wertung 20.03.2021 Vikersund, Norwegen HS240, Großschanze Teamspringen , Skifliegen , Raw-Air-Wertung 21.03.2021 Vikersund, Norwegen HS240, Großschanze Skifliegen , Raw-Air-Wertung 26.03.2021 Planica , Slowenien HS240, Großschanze Skifliegen 27.03.2021 Planica, Slowenien HS240, Großschanze Teamspringen , Skifliegen 28.03.2021 Planica, Slowenien HS240, Großschanze Skifliegen



*fließt nicht in die Weltcup-Bewertung mit ein

Skisprung Weltcup 2020/21 der Frauen: Zeitplan, Kalender & Termine

Der Weltcup-Auftakt der Damen im Skisprung wird vom 5. bis 6. Dezember in Lillehammer ausgetragen, das Finale vom 27. bis 28. März in Tschaikowski in Russland. Die Raw-Air-Wettkampfserie wird im März auf vier Schanzen in Norwegen ausgetragen. Die Springerinnen treten auf den Schanzen in Oslo, Lillehamer, Trondheim und Vikersund an.

Termin Land, Austragungsort Sprungschanze Wettbewerb 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen HS98, Normalschanze Einzel 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen HS140, Großschanze Einzel 09.01.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze Einzel Flutlicht 10.01.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze Einzel 15.01.2021 Yamagata, Japan HS102, Großschanze Einzel Flutlicht 16.01.2021 Yamagata, Japan HS102, Großschanze Team Flutlicht 17.01.2021 Yamagata, Japan HS102, Großschanze Einzel Flutlicht 23.01.2021 Ljubno , Slowenien HS94, Normalschanze Team 24.01.2021 Ljubno, Slowenien HS94, Normalschanze Einzel 30.01.2021 Hinterzarten HS111, Großschanze Einzel 31.01.2021 Hinterzarten HS111, Großschanze Einzel 06.02.2021 Hinzenbach, Österreich HS90, Normalschanze Einzel 07.02.2021 Hinzenbach, Österreich HS90, Normalschanze Einzel 11.02.2021 Peking , China HS106, Großschanze Einzel 12.02.2021 Peking , China HS106, Großschanze Einzel 19.02.2021 Rasnov, Rumänien HS97, Normalschanze Einzel 20.02.2021 Rasnov, Rumänien HS97, Normalschanze MixedTeam 25.02.2021-03.03.2021 Oberstdorf HS106, HS137 Nordische Ski-WM * 14.03.2021 Oslo , Norwegen HS134, Großschanze Einzel , Raw Air Wertung 16.03.2021 Lillehammer , Norwegen HS140, Großschanze Einzel , Raw Air Wertung 18.03.2021 Trondheim , Norwegen HS 140, Großschanze Einzel , Raw Air Wertung 20.03.2021 Nizhny Tagil, Russland HS97, Normalschanze Einzel , Blue Bird Tour 21.03.2021 Nizhny Tagil, Russland HS97, Normalschanze Einzel , Blue Bird Tour 27.03.2021 Chaikovsky, Russland HS102, Großschanze Einzel , Blue Bird Tour 28.03.2021 Chaikovsky, Russland HS140, Großschanze Einzel , Blue Bird Tour

*fließt nicht in die Weltcup-Bewertung mit ein

