Skisprung-Weltcup 2019/20 Zeitplan, Kalender & Termine heute am 10.3.20

Der Skisprung-Weltcup 2019/20 geht heute am 10.3.20 beim Raw Air in Norwegen weiter. Alle Infos rund um Termine, Zeitplan und Kalender gibt es hier.

Heute am 10.3.20 geht es beim Skisprung-Weltcup 2019/20 im Rahmen des Raw Air in Lillehammer in Norwegen weiter. Der Wettkampf auf der Lysgårdsbakken HS140-Schanze startet um 15.45 Uhr.

Skispringen 2019/20 heute live am 10.3.20: Zeitplan, Termine, Uhrzeiten, Kalender - Männer

Hier finden Sie alle Termine und den Zeitplan/Kalender der Männer beim Skisprung-Weltcup 2019/2020:

Termin Land, Austragungsort Sprungschanze Uhrzeit 23.11.2019 Polen, Wisła Malinka HS134 16.00 Uhr

24.11.2019 Polen, Wisła Malinka HS134 11.30 Uhr

30.11.2019 Finnland , Kuusamo Rukatunturi-Schanze HS142 16.30 Uhr

01.12.2019 Finnland , Kuusamo Rukatunturi-Schanze HS142 16.30 Uhr

07.12.2019 Russland , Nischni Tagil Tramplin Stork HS134 15.30 Uhr

08.12.2019 Russland , Nischni Tagil Tramplin Stork HS134 15.30 Uhr

14.12.2019 Deutschland, Klingenthal Vogtland Arena HS140 16.00 Uhr

15.12.2019 Deutschland , Klingenthal Vogtland Arena HS140 16.00 Uhr

21.12.2019 Schweiz , Engelberg Gross-Titlis-Schanze HS140 16.00 Uhr

22.12.2019 Schweiz , Engelberg Gross-Titlis-Schanze HS140 15.00 Uhr

68. Vierschanzentournee





28.12.2019 (Qualifikation) Deutschland , Oberstdorf Schattenbergschanze HS137 16.30 Uhr 29.12.2019 (1. Wertungsdurchgang ) Deutschland , Oberstdorf Schattenbergschanze HS137 17.30 Uhr

31.12.2019 (Qualifikation) Deutschland , Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze HS142 14.00 Uhr 01.01.2019 (1. Wertungsdurchgang ) Deutschland , Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze HS142 14.00 Uhr

03.01.2019 (Qualifikation) Österreich , Innsbruck Bergiselschanze HS128 14.00 Uhr 04.01.2020 (1. Wertungsdurchgang ) Österreich , Innsbruck Bergiselschanze HS128 14.00 Uhr

05.01.2020 (Qualifikation) Österreich , Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze HS142 16.30 Uhr 06.01.2020 (1. Wertungsdurchgang ) Österreich , Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze HS142 17.15 Uhr

11.01.2020 Italien , Val di Fiemme Trampolino dal Ben HS135 16.00 Uhr

12.01.2020 Italien , Val di Fiemme Trampolino dal Ben HS135 16.00 Uhr

1. Titisee-Neustadt Five





18.01.2020 Deutschland , Titisee-Neustadt Hochfirstschanze HS142 16.00 Uhr

19.01.2020 Deutschland , Titisee-Neustadt Hochfirstschanze HS142 15.15 Uhr

25.01.2020 Polen, Zakopane Wielka Krokiew HS140 16.15 Uhr

26.01.2020 Polen, Zakopane Wielka Krokiew HS140 16.00 Uhr

01.02.2020 Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze HS137 08.30 Uhr

02.02.2020 Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze HS137 02.00 Uhr

3. Willingen Five





07.02.2020 (Qualifikation) Deutschland , Willingen Mühlenkopfschanze HS145 18.00 Uhr 08.02.2020 (1. Wertungsdurchgang ) Deutschland , Willingen Mühlenkopfschanze HS145 16.00 Uhr

09.02.2020 (1. Wertungsdurchgang ) Deutschland , Willingen Mühlenkopfschanze HS145 16.00 Uhr

15.02.2020 Österreich , Tauplitz Kulm HS235 11.00 Uhr

16.02.2020 Österreich , Tauplitz Kulm HS235 11.00 Uhr

21.02.2020 Rumänien , Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97 13.00 Uhr

22.02.2020 Rumänien , Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97 13.00 Uhr

29.02.2020 Finnland , Lahti Salpausselkä-Schanze HS130 16.00 Uhr

01.03.2020 Finnland , Lahti Salpausselkä-Schanze HS130 13.30 Uhr

4. Raw Air





07.03.2020 Norwegen , Oslo Holmenkollbakken HS134 15.15 Uhr

08.03.2020 Norwegen , Oslo Holmenkollbakken HS134 14.30 Uhr

10.03.2020 Norwegen , Lillehammer Lysgårdsbakken HS140 15.45 Uhr

12.03.2020 Norwegen , Trondheim Granåsen HS138 17.00 Uhr

14.03.2020 Norwegen , Vikersund Vikersundbakken HS240 16.30 Uhr

15.03.2020 Norwegen , Vikersund Vikersundbakken HS240 16.40 Uhr

20. bis 22. März 2020 Skiflug-WM in Planica, Slowenien



14.30 Uhr



Skisprung Weltcup 2019/20 live am 29.2.20: Skispringen der Frauen - Zeitplan, Kalender, Termine

Hier finden Sie alle Termine und den Zeitplan / Kalender der Frauen beim Skisprung-Weltcup 2019/2020:

Termin Land, Austragungsort Sprungschanze Uhrzeit 7.12.2019 Norwegen , Lillehammer Lysgårdsbakken HS98 12.45 Uhr

8.12.2019 Norwegen , Lillehammer Lysgårdsbakken HS140 14.00 Uhr

14.12.2019 Deutschland , Klingenthal Vogtland Arena HS140 11.45 Uhr

11.01.2020 Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze HS134 08.30 Uhr

12.01.2020 Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze HS134 02.00 Uhr

17.01.2020 Japan , Yamagata Zaō-Schanze HS102 09.00 Uhr

18.1.2020 Japan , Yamagata Zaō-Schanze HS102 09.00 Uhr

19.1.2020 Japan , Yamagata Zaō-Schanze HS102 08.00 Uhr

25.1.2020 Rumänien , Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97 13.00 Uhr

26.1.2020 Rumänien , Râșnov Trambulina Valea Cărbunării HS97 13.00 Uhr

01.02.2020 Deutschland , Oberstdorf Schattenbergschanze HS137 15.30 Uhr

2.2.2020 Deutschland , Oberstdorf Schattenbergschanze HS137 15.30 Uhr

08.02.2020 Österreich , Hinzenbach Aigner-Schanze HS90 14.30 Uhr

09.02.2020 Österreich , Hinzenbach Aigner-Schanze HS90 14.30 Uhr

22.02.2020 Slowenien , Ljubno Logarska dolina HS94 11.30 Uhr

23.02.2020 Slowenien , Ljubno Logarska dolina HS94 11.30 Uhr

4. Raw Air





08.03.2020 Norwegen , Oslo Holmenkollbakken HS134 17.15 Uhr

10.03.2020 Norwegen , Lillehammer Lysgårdsbakken HS140 20.00 Uhr

12.03.2020 Norwegen , Trondheim Granåsen HS138 20.00 Uhr

2. Blue Bird Tour





14.03.2020 Russland , Nischni Tagil Tramplin Stork HS97 13.00 Uhr

15.03.2020 Russland , Nischni Tagil Tramplin Stork HS97 13.00 Uhr

21.03.2020 Russland , Tschaikowski Sneschinka HS102 13.00 Uhr

22.03.2020 Russland , Tschaikowski Sneschinka HS140 08.00 Uhr



