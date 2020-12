12:48 Uhr

Skisprung-Weltcup 2020/21: Übertragung live in TV & Stream heute am 20.12.20

Die Weltcup-Saison im Skisprung ist am 21. November gestartet. Wann die Springen live im TV oder Stream zu sehen sind, auf ARD oder ZDF, das erfahren Sie hier.

Der Skisprung-Weltcup befindet sich in der Saison 2020/21. Am Wochenende vom 20. bis 22. November starteten die Skispringer im polnischen Wisna in den Weltcup. Wann die Springen der DSV-Athleten live im TV und Stream, auf ARD oder ZDF, zu sehen sind, das erfahren Sie hier.

Skisprung-Weltcup 2020/21 live im TV & Stream: Pay-TV Sky & DAZN oder Free-TV ARD & ZDF?

Auch in der Saison 2020/21 wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF in der Übertragung der Skispringen an den Weltcup-Wochenenden ab. Moderator Matthias Opdenhövel begleitet die Skispringen mit einem neuen Experten, da Dieter Thoma, Olympiasieger, Weltmeister und Sieger der Vierschanzentournee, nach 20 Jahren Tätigkeit als TV-Experte neue Wege geht. Auch Eurosport überträgt die Weltcup-Veranstaltungen im Skisprung live. ARD und ZDF stellen zudem alle Weltcup-Veranstaltungen im Live-Stream der Mediatheken zur Verfügung. Da sich einige Weltcup-Veranstaltungen der Frauen mit den Welt-Cup-Wettkämpfen der Herren überschneiden, bietet sich über den Stream die Möglichkeit, die Springen dort zu verfolgen. Auch im Liveticker sind die Sprünge der Herren nachzuverfolgen.

Skispringen der Herren 20/21 live im TV oder Stream – ARD, ZDF oder Eurosport?

Derzeit steht noch nicht final fest, welcher der öffentlich-rechtlichen Sender ARD oder ZDF welches Wochenende überträgt. Wir aktualisieren an dieser Stelle, sobald es neue Informationen gibt. Neben ARD und ZDF überträgt auch Eurosport die Wettkämpfe im Skispringen live im TV.

Termin Land, Austragungsort Sprungschanze Live in TV & Stream: ARD oder ZDF ? 21.11.2020 Wisla, Polen HS134, Großschanze 15.50 Uhr, ARD und Eurosport 22.11.2020 Wisla, Polen HS134, Großschanze 15.50 Uhr, ARD und Eurosport 28.11.2020 Ruka, Finnland HS142, Großschanze 16.30 Uhr, Eurosport - 16.40 Uhr, ZDF 29.11.2020 Ruka, Finnland HS142, Großschanze 15.25 Uhr, ZDF und Eurosport 05.12.2020 Nizhny Tagil, Russland HS134, Großschanze 16.30 Uhr, ARD und Eurosport 06.12.2020 Nizhny Tagil, Russland HS134, Großschanze 16.00 Uhr, ARD und Eurosport 11.-13.12.2020 Planica, Slowenien * HS240, Großschanze 16.00 Uhr, ZDF und Eurosport 19.12.2020 Engelberg , Schweiz HS140, Großschanze 16.00 Uhr, ARD und Eurosport 20.12.2020 Engelberg , Schweiz HS140, Großschanze 16.00 Uhr, ARD und Eurosport 29.12.2020 Oberstdorf HS137, Großschanze

01.01.2021 Garmisch-Partenkirchen HS142, Großschanze

03.01.2021 Innsbruck , Österreich HS130, Großschanze

06.01.2021 Bischofshofen , Österreich HS142, Großschanze

09.01.2021 Titisse-Neustadt HS142, Großschanze

10.01.2021 TItisee-Neustadt HS142, Großschanze

16.01.2021 Zakopane , Polen HS140, Großschanze

17.01.2021 Zakopane , Polen HS140, Großschanze

23.01.2021 Lahti , Finnland HS130, Großschanze

24.01.2021 Lahti , Finnland HS130, Großschanze

30.01.2020 Willingen HS145, Großschanze

31.01.2021 Willingen HS145, Großschanze

06.02.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze entfällt coronabedingt 07.02.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze entfällt coronabedingt 13.02.2021 Peking , China HS140, Großschanze

14.02.2021 Peking , China HS140, Großschanze

23.02.-07.03.2021 Oberstdorf * HS106, HS137

13.03.2021 Oslo , Norwegen HS134, Großschanze

14.03.2021 Oslo , Norwegen HS134, Großschanze

16.03.2021 Lillehammer , Norwegen HS140, Großschanze

18.03.2021 Trondheim , Norwegen HS138, Großschanze

20.03.2021 Vikersund, Norwegen HS240, Großschanze

21.03.2021 Vikersund, Norwegen HS240, Großschanze

26.03.2021 Planica, Slowenien HS240, Großschanze

27.03.2021 Planica, Slowenien HS240, Großschanze

28.03.2021 Planica, Slowenien HS240, Großschanze





*fließt nicht in die Weltcup-Bewertung mit ein

Skispringen der Damen 20/21: Live im TV & Stream - ARD/ZDF oder Sky/DAZN?

Derzeit steht noch nicht final fest, welcher der öffentlich-rechtlichen Sender welches Wochenende überträgt. Wir aktualisieren an dieser Stelle, sobald es neue Informationen gibt.

Termin Land, Austragungsort Sprungschanze Übertragung im TV : ARD oder ZDF ? 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen HS98, Normalschanze entfällt coronabedingt 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen HS140, Großschanze entfällt coronabedingt 09.01.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze entfällt coronabedingt 10.01.2021 Sapporo , Japan HS137, Großschanze entfällt coronabedingt 15.01.2021 Yamagata, Japan HS102, Großschanze entfällt coronabedingt 16.01.2021 Yamagata, Japan HS102, Großschanze entfällt coronabedingt 17.01.2021 Yamagata, Japan HS102, Großschanze entfällt coronabedingt 23.01.2021 Ljubno , Slowenien HS94, Normalschanze

24.01.2021 Ljubno, Slowenien HS94, Normalschanze

30.01.2021 Hinterzarten HS111, Großschanze

31.01.2021 Hinterzarten HS111, Großschanze

06.02.2021 Hinzenbach, Österreich HS90, Normalschanze

07.02.2021 Hinzenbach, Österreich HS90, Normalschanze

11.02.2021 Peking , China HS106, Großschanze

12.02.2021 Peking , China HS106, Großschanze

19.02.2021 Rasnov, Rumänien HS97, Normalschanze

20.02.2021 Rasnov, Rumänien HS97, Normalschanze

25.02.2021-03.03.2021 Oberstdorf * HS106, HS137

14.03.2021 Oslo , Norwegen HS134, Großschanze

16.03.2021 Lillehammer , Norwegen HS140, Großschanze

18.03.2021 Trondheim , Norwegen HS 140, Großschanze

20.03.2021 Nizhny Tagil, Russland HS97, Normalschanze

21.03.2021 Nizhny Tagil, Russland HS97, Normalschanze

27.03.2021 Chaikovsky, Russland HS102, Großschanze

28.03.2021 Chaikovsky, Russland HS140, Großschanze



*fließt nicht in die Weltcup-Bewertung mit ein

