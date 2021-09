Slavia Prag - Union Berlin in der Conference League: Alle Infos zur Übertragung

Slavia Prag und Union Berlin treffen heute in der Conference League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream haben wir hier für Sie.

Die Conference League wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen. Sie soll künftig hinter der Champions League und der Europa League der drittwichtigste Wettbewerb für Mannschaften in Europa sein. An dem Turnier nehmen 184 Mannschaften aus 55 Ländern teil. Die Saison begann mit der 1. Qualifikationsrunde am 8. Juli und nun geht es für die qualifizierten Mannschaften mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase weiter.

In Gruppe E treffen Slavia Prag und Union Berlin aufeinander. Die beiden anderen Teams in der Gruppe sind der Maccabi Haifa FC und Feyenoord Rotterdam. Wird es das Spiel im Free-TV zu sehen geben? Wie läuft die Übertragung ab? Wann ist Anpfiff? Alle Infos zur Partie in der Gruppenphase der Conference League haben wir hier für Sie.

Slavia Prag - Union Berlin in der Conference League heute: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Slavia Prag und Union Berlin findet heute, am 16. September 2021 statt. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr.

Slavia Prag vs. Union Berlin: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream

Neben der Übertragung im Free-TV gibt es die Begegnung zwischen Union Berlin und Slavia Prag auch im kostenpflichtigen Stream von TV Now zu sehen. Alle Infos finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Slavia Prag - Union Berlin , Gruppenphase der UEFA Conference League 2021/22 - 1. Spieltag

- , der Conference League 2021/22 - 1. Spieltag Datum: Donnerstag, 16. September 2021

Donnerstag, 16. September 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Eden Arena , Prag

, Übertragung im Free-TV: RTL Nitro

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: TV Now

Die UEFA Conference League 21/22 live im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung?

Die exklusiven TV-Rechte für die Übertragung der UEFA Conference League und darüber hinaus auch für die Europa League hat sich bis 2024 der Privatsender RTL gesichert. Sowohl im Stream als auch im Free-TV wird es alle Spiele der beiden Wettbewerbe zu sehen geben - allerdings nicht immer kostenlos. Um die Spiele der Conference League im Stream sehen zu können, ist ein Premium Account bei der Streaming-Plattform TV Now notwendig, der im Monat 4,99 Euro kostet.

Bis zu acht Spiele der Europa und der Conference League werden an jedem Spieltag im Stream auf TV Now gezeigt. Ein Spiel gibt es pro Spieltag aber auch im Free-TV zu sehen: Entweder auf RTL oder auf RTL Nitro.

Slavia Prag gegen Union Berlin in der Conference League: Infos und Bilanz der Vereine

Insgesamt sind 32 Mannschaften in der Gruppenphase der Conference League vertreten. Union Berlin spielt als einziger deutscher Verein bei dem Wettbewerb mit. Bisher sind Slavia Prag und Union Berlin erst ein Mal aufeinandergetroffen: Bei einem Testspiel 2013. Damals trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1 Unentschieden.

Slavia Prag konnte sich in der vergangenen Saison 20/21 den Meistertitel in Tschechien sichern. Die Mannschaft um Trainer Jindřich Trpišovský gewann 26 ihrer 34 Spiele in der 1. tschechischen Liga. Union Berlin schloss die Saison 20/21 auf Tabellenplatz 7 ab. Wie sich die Berliner gegen den tschechischen Meister schlagen werden, ist schwer abzuschätzen. Es verspricht jedoch ein spannendes Match zu werden. (AZ)