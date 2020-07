vor 38 Min.

Snooker-WM 2020: Spielplan, Qualifikation, Zeitplan, Live-TV und TV-Termine

Ende Juli findet nun die Snooker-WM 2020 statt - sie wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Alle Infos zu Qualifikation, Datum, Terminen, Zeitplan und Übertragung in Live-TV oder Stream finden Sie hier.

Die Snooker-Weltmeisterschaft 2020 in Sheffield sollte das Highlight der Saison 2019/20 werden. Die Ausbreitung des Coronavirus zwang die Organisatoren jedoch, die Weltmeisterschaft zu verschieben. Die Qualifikation steht nun Ende Juli an. Wir verraten Ihnen die Qualifikationstermine, den Zeitplan, Turnierplan, Uhrzeit und Datum der Duelle. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die WM live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können. Gratis-Stream und Free-TV oder nur im Pay-TV? Hier die TV-Termine.

Die Snooker WM, Qualifikation und die Covid-19-Pandemie

Die Snooker-WM 2020 wird in Sheffield im Crucible Theatre stattfinden. Ursprünglich geplant für die Weltmeisterschaft war der Zeitraum vom 18. April bis zum 4. Mai 2020 . Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde die WM schließlich auf den Zeitraum 31. Juli, Freitag, bis 16. August, Sonntag, verlegt.

Die Qualifikation für die Snooker-WM und deren 128 Spieler ist nun für den 21. bis 28. Juli datiert. Im English Institute of Sport in Sheffield ermitteln die Spieler der Weltranglistenplätze 17-128 die 16 Qualifikanten für die Weltmeisterschaft. Die verkürzte Qualifikation ist allerdings nicht dem Corona-Virus geschuldet, sie findet seit der Saison 2019/2020 in einem neuen Modus statt – Eurosport überträgt die Qualifikation live im TV.

Preisgeld:

Der Sieger des Turniers freut sich auf 500.000 Pfund Preisgeld, der Zweite erhält 200.000 und die Halbfinalisten 100.000 Pfund. Die Snooker-WM findet seit 1927 statt. Joe Davis, eine Schlüsselfigur und Pionier in der frühen Entwicklung des Sports, gewann die Meisterschaft zwischen 1927 und 1946 15 Mal in Folge.

Snooker-WM 2020: Teilnehmer, Qualifikation und Spielplan

Vom 21. bis zum 28. Juli findet die Qualifikation der Teilnehmer für die Snooker-WM statt. Im English Institute of Sport in Sheffield16 Spieler werden 128 Spieler der Weltranglistenplätze 17 bis 128 an den Start gehen. In vier Runden werden die Qualifikanten für die Snooker-Weltmeisterschaft ermittelt. Der ursprüngliche Plan, in einem gestaffelten System zu spielen, wurde beibehalten: Je höher die Spieler in der Weltrangliste stehen, desto weniger Matches sind zu gewinnen, da sie erst später eingreifen.

In der ersten Runde treffen die Spieler der Plätze 81 bis 128 in der Qualifikation der Snooker-WM aufeinander, die 32 Sieger aus dieser Runde treffen wiederum auf Rang 49 bis 80 der Snooker-WM-Liste. Diese treffen anschließend auf die Spieler der Positionen 17 bis 48. Die Sieger daraus ermitteln in einer KO-Runde die 16 Qualifikanten für die WM 2020.

Die Verkürzung in der Qualifikation der Snooker-WM hat nicht nur zu positiven Reaktionen geführt. Grund für die Reduzierung der Distanz in der Qualifikation in den ersten drei Runden, ist, dass ein Match in einer Session gespielt werden kann. Die reduzierte Anzahl der Spieler erleichtert das Einhalten der Hygiene- und Abstandsbestimmungen, hat aber mit einer neuen Modalität seit 2019/20 zu tun und ist nicht auf die Corona-Situation zurück zu führen.

Snooker-WM 2020: Termin, Spielplan, Zeitplan, Datum, Uhrzeit und TV-Termine

Was? Snooker-Weltmeisterschaft 2020

Wann? 31. Juli - 16. August 2020

Wo? Sheffield , Crucible Theatre

, Crucible Theatre Live-TV? Live auf Eurosport (Stream im Eurosport-Player und evtl. TV )

So sieht der Zeitplan bisher aus - noch stehen aber Qualifikationen aus:

Runde der letzten 32 (31. Juli bis 5. August 2020)

Judd Trump - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Yan Bingtao - Gegner wird noch ermittelt

Stephen Maguire - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Kyren Wilson - Gegner wird noch ermittelt

John Higgins - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt David Gilbert - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Jack Lisowski - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Mark Allen - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Mark Williams - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Stuart Bingham - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Ding Junhui - Gegner wird noch ermittelt

Ronnie O’Sullivan - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Mark Selby - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Shaun Murphy - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Barry Hawkins - Gegner wird noch ermittelt

- Gegner wird noch ermittelt Neil Robertson – Gegner wird noch ermittelt

Achtelfinale (6. bis 9 August 2020)

Sieger der Runde der letzten 32

Viertelfinale (10. und 11. August)

Sieger aus dem Achtelfinale

Halbfinale (12. bis 14. August)

Sieger aus dem Viertelfinale

Finale (15. und 16. August)

Sieger aus dem Halbfinale

Snooker-Weltmeisterschaft 2020 live in TV, Fernsehen und Stream: TV-Rechte, Free-TV und Gratis-Stream

Die Snooker-WM 2020 wird live im Stream im Eurosport Player zu sehen sein. Eventuell werden auch Duelle im TV bei Eurosport gezeigt. In einigen Fällen gibt es einen Extra-Kanal im Player für Snooker mit deutschem Kommentar, wenn das deutsche Programm bei den Eurosport-Kanälen statt der Snooker-Übertragungen läuft. Und alle wahren Fans können sich freuen: Bereits die Qualifikation für die Snooker-WM, vom 21. bis zum 28. Juli, wird von Eurosport live im TV übertragen.

Das ist Snooker - Historie und die einfachsten Regeln

Snooker ist eine Variante des Billards, ein Queue-Sport, der vor allem in Großbritannien und China populär ist. Der Sport hat seinen Ursprung bei einem britischen Oberleutnant namens Chamberlain, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Indien stationiert war, und Snooker erfand. Snooker wird auf einem rechteckigen Tisch, der bedeckt von einem grünen Tuch ist und Taschen an jeder der vier Ecken sowie in den Mitten der Längsseite aufweist, gespielt. Im Rahmen eines Spiels wird abwechselnd 1 der 5 roten Kugeln und eine beliebige farbige Kugel eingelocht. Gespielt wird mit einem weißen Spielball, so lange bis alle roten Kugeln vom Tisch sind. Anschließend werden die Farben in der Reihenfolge gelb, grün, braun, pink und schwarz versenkt. Der Begriff "snookern" (sperren, behindern) geht übrigens auf die Taktik zurück, den weißen Spielball so abzulegen, dass der Gegner den nächsten Ball, der angespielt werden soll, nicht erreichen kann.

1950 übertrug die BBC erstmals Aufnahmen der damaligen Weltmeisterschaft, 1968 wurde mit der World Professional Billiards & Snooker Association ein Snooker-Dachverband gegründet. Schlüsselfiguren im Spiel waren Ray Reardon in den 1970er Jahren, Steve Davis in den 1980er Jahren und Stephen Hendry in den 1990er Jahren, die jeweils sechs oder mehr WMs gewannen. Seit 2000 hat Ronnie O'Sullivan mit fünf Titeln die meisten Weltmeistertitel gewonnen. Top-Profispieler treten heute auf der ganzen Welt an und verdienen Millionen von Pfund auf der World-Snooker-Tour, an der Spieler aus der ganzen Welt teilnehmen.

