Snooker-WM 2021: Termine, Spielplan, Live-Übertragung im Free-TV und Stream heute am 28.4.21

Die Snooker-Weltmeisterschaft 2021 geht heute am 28.4.21 in Sheffield (England) weiter. Infos zu Terminen, Zeitplan sowie der Ausstrahlung live im Free-TV oder Stream finden Sie hier.

Snooker-WM 2021: Vom 17. April bis zum 3. Mai treten in Sheffield, England, die qualifizierten Teilnehmer zur Endrunde der World Snooker Championships an. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es im Spielplan der Snooker-Saison 2021 einige Veränderungen, alle Sportveranstaltungen in China wurden gestrichen.

Das European Masters und der World Grand Prix waren von 2021 auf 2020 vorverlegt worden, die Championship League wurde zweimal angesetzt. Alle Turniere der ersten Saisonhälfte fanden zudem fast ausschließlich in Milton Keynes, England, in einer corona-geschützten "Bubble" statt.

Weitere aktuelle Infos zu den Terminen, dem Spielplan und der Übertragung in TV und Stream, erhalten Sie hier.

Snooker-WM 2021 in Sheffield: Termine und Spielplan

Die Snooker-Weltmeisterschaft findet im April 2021 statt. Die Qualifikation startete am 7. April, die Endrunde am 17. April 2021 – und zwar im Crucible Theatre in Sheffield.

Was : Snooker Weltmeisterschaft 2021

: Weltmeisterschaft 2021 Wo : Crucible Theatre, Sheffield , England

: Crucible Theatre, , Wann: Qualifikation: 7. - 14. April 2021, Endrunde : 17. April - 3. Mai 2021

Der gesamte Terminplan der WM steht, so hat es die WST betont, unter Vorbehalt. Verschiebungen oder Verlegungen und die Anzahl der Zuschauer seien jeweils vom aktuellen Stand der COVID-19-Pandemie abhängig.

Hier finden Sie den Spielplan zur WM:

Samstag, 17. April (1. Runde, Best-of-19):

11.00 Uhr:

Ronnie O'Sullivan - Mark Joyce

- Yan Bingtao - Martin Gould

15.30 Uhr:

Stephen Maguire - Jamie Jones

- Jamie Jones Neil Robertson - Liang Wenbo

20.00 Uhr:

Ronnie O'Sullivan - Mark Joyce

- David Gilbert - Chris Wakelin

Sonntag, 18. April (1. Runde, Best-of-19):

11.00 Uhr:

Anthony McGill - Ricky Walden

- Yan Bingtao - Martin Gould

15.30 Uhr:

John Higgins - Tian Pengfei

- Tian Pengfei David Gilbert - Chris Wakelin

20.00 Uhr:

Stephen Maguire - Jamie Jones

- Jamie Jones Neil Robertson - Liang Wenbo

Montag, 19. April (1. Runde, Best-of-19):

11.00 Uhr:

Ding Junhui - Stuart Bingham

Kyren Wilson - Gary Wilson

15.30 Uhr:

John Higgins - Tian Pengfei

- Tian Pengfei Jack Lisowski - Ali Carter

20.00 Uhr:

Anthony McGill - Ricky Walden

- Kyren Wilson - Gary Wilson

Dienstag, 20. April (1. Runde, Best-of-19):

11.00 Uhr:

Mark Allen - Lu Haotian

- Lu Haotian Jack Lisowski - Ali Carter

15.30 Uhr:

Ding Junhui - Stuart Bingham

Judd Trump - Liam Highfield

20.00 Uhr:

Mark Allen - Lu Haotian

- Lu Haotian Barry HawkinsvMatthew Selt

Mittwoch, 21. April (Snooker-WM - 1. Runde, Best-of-19):

11.00 Uhr:

Mark Williams - Sam Craigie

- Shaun Murphy - Mark Davis

15.30 Uhr:

Mark Selby - Kurt Maflin

- Kurt Maflin Judd Trump - Liam Highfield

20.00 Uhr:

Mark Williams - Sam Craigie

- Barry Hawkins - Matthew Selt

Donnerstag, 22. April (Best-of-19, Achtelfinale, Best-of-25):

14.00 Uhr:

O’Sullivan- McDill

Murphy - Davis

20.00 Uhr:

Selby - Maflin

Robertson- Lisowski

Freitag, 23. April (Achtelfinale, Best-of-25):

11.00 Uhr:

O’Sullivan - McDill

Hawkins - K. Wilson

15.30 Uhr:

Higgins - Williams

- Williams Robertson - Lisowski

20.00 Uhr:

O’Sullivan - McDill

Hawkins - K. Wilson

Samstag, 24. April (Achtelfinale, Best-of-25):

11.00 Uhr:

Higgins - Williams

- Williams Robertson - Lisowski

15.30 Uhr:

Allen- Selby

Hawkins - K. Wilson

20.00 Uhr:

Higgins - Williams

- Williams Murphy - Yan

Sonntag, 25. April (Achtelfinale, Best-of-25):

11.00 Uhr:

Bingham - Jones

- Jones Gilbert - Trump

15.30 Uhr:

Allen - Selby (unterbrochen)

Murphy - Yan (unterbrochen)

20.00 Uhr:

Bingham - Jones

- Jones Gilbert - Trump

Montag, 26. April (Achtelfinale, Best-of-25):

14.00 Uhr:

Bingham - Maguire

- Gilbert - Trump

20.00 Uhr:

Allen - Selby

Murphy - Yan

Dienstag, 27. April (Viertelfinale, Best-of-25):

11.00 Uhr:

Anthony McGill - Stuart Bingham

- Neil Robertson - Kyren Wilson

15.30 Uhr:

Mark Williams - Mark Selby

- Shaun Murphy - Judd Trump

20.00 Uhr:

Anthony McGill - Stuart Bingham

- Neil Robertson - Kyren Wilson

Mittwoch, 28. April (Viertelfinale, Best-of 25):

11.00 Uhr:

Mark Williams - Mark Selby

Neil Robertson - Kyren Wilson

15.30 Uhr:

Anthony McGill - Stuart Bingham

Shaun Murphy - Judd Trump

20.00 Uhr:

Mark Williams - Mark Selby

Shaun Murphy - Judd Trump

Donnerstag, 29. April (Halbfinale, Best-of-33):

14.00 Uhr:

McGill / Bingham - Williams / Selby

20.00 Uhr:

Robertson / Wilson - Murphy / Trump

Freitag, 30. April (Halbfinale, Best-of-33):

11.00 Uhr:

McGill / Bingham - Williams / Selby

15.30 Uhr:

Robertson / Wilson - Murphy / Trump

20.00 Uhr:

McGill / Bingham - Williams / Selby

Samstag, 1. Mai (Halbfinale, Best-of-33):

11.00 Uhr:

Robertson / Wilson - Murphy / Trump

15.30 Uhr:

McGill / Bingham - Williams / Selby

20.00 Uhr:

Robertson / Wilson - Murphy / Trump

Sonntag, 2. Mai (Finale, Best-of-35):

14.00 Uhr:

8 Frames

20.00 Uhr:

9 Frames

Montag, 3. Mai (Finale, Best-of-35):

14.00 Uhr:

8 Frames

20.00 Uhr:

max. 10 Frames

Snooker-WM 2021: Live-Übertragung – Free-TV oder Pay-TV?

Im vergangenen Jahr wurden Qualifikation und Endrunde der Snooker-WM von Eurosport live im TV bei Eurosport 1, Eurosport 2 und im Eurosport Player übertragen. Auch im April 2021 überträgt Eurosport wieder live von der World Snooker Championship. Eurosport hatte sich 2016 die TV- und Digital-Rechte bis zur Saison 2025/26 für jeweils 18 Turniere der World Snooker Tour gesichert. Eurosport überträgt die Events in 54 Ländern in Europa und berichtet live von den Snooker-Events sowie in zusätzlichen Formaten von Top-Spielern oder Snooker-Persönlichkeiten.

Weltmeisterschaft im Snooker: Regeln, Teilnehmer und Historie

Snooker ist eine in England und China populäre Variante des Billards. Snooker wird auf einem rechteckigen Tisch gespielt, der an den vier Ecken und in der Mitte der Längsseite jeweils Löcher aufweist. Abwechselnd wird eine der 15 roten Kugeln und eine beliebig andersfarbige eingelocht. Sind alle roten Kugeln mit dem weißen Spielball versenkt, werden alle weiteren in der Reihenfolge Gelb, Grün, Blau, Braun, Pink und Schwarz versenkt. "Snookern, d. h. "sperren, behindern" bezieht sich auf die gängige Taktik beim Snooker-Spielen, den weißen Spielball so zu platzieren, dass der Gegner den nächsten Ball möglichst nicht optimal erreichen kann.

Die World Professional Billards & Snooker Association ist der 1968 gegründete Snooker-Dachverband. Herausragende Persönlichkeiten bei Snooker-Turnieren waren Ray Reardon in den 70ern, Steve Davis in den 80ern und Stephen Hendry in den 90ern. Letztere gewannen beide sechs oder mehr WM-Titel. In der Saison 2020/21 sind 128 Spieler für die Snooker Main Tour qualifiziert und kämpfen um die Plätze auf der Snooker-Weltrangliste.

