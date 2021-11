Olympische Winterspiele 2022

Snowboard bei Olympia 2022: Zeitplan, Übertragung und Infos

Snowboarderin Ramona Hofmeister in Pyeongchang 2018. Wann finden die Snowboard-Wettbewerbe bei Olympia 22 in Peking statt? Zeitplan und Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream finden Sie hier.

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking beginnen am 4. Februar und enden am 20. Februar 2022. Mit dabei sind neben Skispringen, Eiskunstlauf und Co. auch Wettbewerbe im Snowboard. Was Sie erwarten können und nach welchem Zeitplan die Spiele im Fernsehen übertragen werden, lesen Sie in diesem Artikel.