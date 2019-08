vor 6 Min.

So kommen Fußball-Fans an Tickets für den FCA

Die Augsburger WWK-Arena hat Platz für 30.660 Plätze - hier lesen Sie, wie man an Karten für die Heim- und Auswärtsspiele des FC Augsburg kommt.

Seit 2009 trägt der FC Augsburg seine Heimspiele in der WWK Arena an der B 17 aus - Karten für die 30.660 Plätze fassende Arena sind hochbegehrt. Der Zuschauerschnitt liegt seit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga zwischen 30.529 (Saison 2011/12) und 28.172 Besuchern (Saison 16/17, Quelle: Transfermarkt.de). Das bedeutet: Wer eine Ticket für ein Heimspiel des FC Augsburg haben will, muss rechtzeitig dran sein.

Wir verraten hier, wie man an Karten für die Spiele des FC Augsburg in der Bundesliga, im DFB-Pokal und möglichen Partien in der Europa League kommt. Wege zu einem Ticket gibt es mehrere.

1. Eine Dauerkarte beim FC Augsburg

Mit einer Dauerkarte kann jedes Liga-Heimspiel des FC Augsburg besucht werden. Aktuell sind laut FCA-Auskunft rund 17.000 der 30.660 Plätze an Dauerkartenbesitzer vergeben. Der Modus für den Verkauf sieht dabei wie folgt aus: Zum Start des Dauerkartenverkaufs dürfen zuerst Mitglieder Jahrestickets kaufen, danach gegen die Karten in den freien Verkauf. Einen Verkaufsstopp wie bei anderen Klubs gibt es beim FCA bislang nicht, so dass auch noch während der laufenden Saison Dauerkarten gekauft werden können. Ein Jahresticket kostet je nach Block zwischen 199 Euro (für den Stehplatz) oder 449 Euro (für den Familienblock). Mitglieder bekommen auf diese Preise noch zusätzlich Rabatt.

Wer sich unter der Saison die Anschaffung einer Dauerkarte überlegt, kann darauf hoffen, dass der FCA zur Rückrunde eine gesonderte Dauerkarte anbietet - diese ist dann natürlich deutlich günstiger als die Karte für die komplette Saison. Informationen dazu gibt der FC Augsburg in aller Regel vor Beginn der Rückrunde aus.

Sind Sie ein FCA-Experte? Das Quiz zur Klub-Geschichte 1 / 24 Zurück Vorwärts 1. Als der FC Augsburg 2002 in die drittklassige Regionalliga aufstieg, hatte Kapitän Janusz Góra großen Anteil an dem Erfolg. Der ehemalige polnische Nationalspieler stand in 34 von 36 Partien auf dem Platz. Deutschlandweit berühmt wurde er allerdings als Spieler der Ulmer Spatzen. Warum?

a) Im Spiel gegen Rostock wurden vier Ulmer Spieler und der Trainer vom Platz gestellt. Nach Abpfiff brüllte Góra „Skandal!“ in die laufenden Kameras. Stefan Raab zeigte den Clip immer wieder in seiner Show „TV total“. b) Beim Durchmarsch der Ulmer von der Regionalliga bis in die Bundesliga und in den drei folgenden Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Liga und der Verbandsliga stand er fünf Jahre lang ununterbrochen in der Ulmer Startelf. c) In seinen elf Länderspielen für Polen ging er immer als Sieger vom Platz.

Lösung: 1 a) Die Länderspielbilanz von Janusz Góra liest sich deutlich durchwachsener. Und zwar zählte Góra in seinen Ulmer Jahren zum Stammpersonal, richtig ist jedoch Aussage a. Den Clip mit einem in wahrsten Sinne des Wortes wütenden Góra kann man sich auf Youtube ansehen.

2. Gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Geschichte: In der Oberliga Süd-Spielzeit 1952/53 trainierte Karl Sesta den FCA-Vorläuferverein BC Augsburg. Der Österreicher war auch als Ringer und Sänger aktiv. Welche Anekdote ist überliefert?

a) Einige Jahre nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich 1938 wurde der 1906 geborene Sesta für einige Partien ins deutsche Nationalteam berufen, sein erstes Spiel war am 15. Juni 1941 gegen Kroatien. Mit 35 Jahren gab er also sein Debüt und ist damit der älteste Spieler, der für Deutschland sein erstes Länderspiel bestritt. b) Als Sesta mit der österreichischen Nationalmannschaft in England gastierte, kam es zu einem Wortwechsel mit Prinz George, Sohn von König Georg V. Der meinte, dass Fußballer doch ein wunderbarer Beruf sei. Darauf Sesta: „Sie haben aber auch keine schlechte Hackn (Wiener Dialekt für Arbeit), Majestät.“ c) Als Sänger war Sesta im Rundfunk zu hören und hatte Konzertangebote aus halb Europa vorzuweisen. Im Jahre 1932 erhielt er mit seinen „Wiener Liedern“ in London eine „Goldene Schallplatte“.

Lösung: Kaum zu glauben, aber alle drei Geschichten sind wahr.

3. Apropos Trainer: Eine vielversprechende, aber nur kurze Trainerkarriere legte der ehemalige Bundesligaspieler Jimmy Hartwig 1989 beim FCA hin. Unter seiner Ägide gewann der FCA sechs Spiele, eine Partie endete unentschieden, dennoch beendete der damalige Mäzen Peter Eiba nach dieser Erfolgsserie die Zusammenarbeit. Womit machte Hartwig später von sich reden?

a) Als 1993 zum zweiten Mal bei Hartwig Krebs diagnostiziert wurde, verfasste er seine erste Biografie „Ich möcht’ noch so viel tun … Meine Kindheit, meine Karriere, meine Krankheit“, die 1994 im Gustav Lübbe Verlag erschien. b) Seit 2002 ist Hartwig als Theaterschauspieler tätig und trat bereits in Brechts „Baal“ am Deutschen Nationaltheater in Weimar, als Woyzeck im Centraltheater Leipzig und auch am Augsburger Theater auf. c) 2004 nahm Hartwig an der zweiten Staffel der TV-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ teil. Er beendete die Show als Vierter.

Lösung: Auch hier gilt: alles wahr!

4. Kürzlich hätte der größte Augsburger Fußballer seinen 80. Geburtstag feiern können. Klar, kein FCA-Quiz kommt ohne eine Frage zu Helmut Haller aus: Wann und gegen wen absolvierte Haller sein letztes von 33 Länderspielen?

a) Bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile, als er am 10. Juni im Viertelfinale, einer 1:2-Niederlage gegen Jugoslawien, das letzte Mal das DFB-Trikot trug. b) Bei der WM 1966 in England, als er am 30. Juli im Finale, der unvergesslichen 2:4-Niederlage gegen England, das erste Tor der Partie schoss und danach seinen Rücktritt erklärte. c) Bei der WM 1970 in Mexiko, als er am 3. Juni im ersten Gruppenspiel, einem 2:1 gegen Marokko, letztmals eingesetzt wurde.

Lösung: 4 c) Helmut Haller stand bei den Weltmeisterschaften 1962, 1966 und 1970 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Sein letztes Spiel absolvierte er demnach 1970 bei der WM in Mexico.

5. Als Helmut Haller in der 2. Bundesliga Süd für den FC Augsburg am Ball war, wurde im November 1976 Startrainer Max Merkel verpflichtet. Welcher der folgenden Sprüche stammt vom ihm?

a) „Am Montag nehme ich mir vor, zur nächsten Partie zehn Spieler auszuwechseln. Am Dienstag sind es sieben oder acht, am Donnerstag noch vier Spieler. Wenn es dann Samstag wird, stelle ich fest, dass ich doch wieder dieselben elf Scheißkerle einsetzen muss wie in der Vorwoche.“ b) „Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Nicht-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da habe ich gesagt: Sauft’s weiter!“ c) „Das größte Problem beim Fußball sind die Spieler. Wenn wir die abschaffen könnten, wäre alles gut.“

Lösung: 5 b) Der Trainer, der mit seinem „Spielermaterial“ hadert, ist der Waliser John Toshack. Das grundsätzliche Problem mit Spielern hat Helmut Schulte erkannt. Merkel dagegen vertraute seinen trinkenden Spielern.

6. Auf welche Nahezu-Bestmarke darf Ex-FCA-Spieler Halil Altintop stolz sein?

a) Er ist der ausländische Spieler mit den drittmeisten Toren in der Bundesliga. b) Er ist der ausländische Spieler mit den meisten Eigentoren in der Bundesliga. c) Er ist der ausländische Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Bundesliga.

Lösung: 6 c) Von 2013 bis 2017 trug Halil Altintop das Trikot des FC Augsburg. In diesen Jahren kam er in 115-Bundesligapartien zum Einsatz, mit seinen Spielen für Frankfurt, Schalke und Kaiserslautern kommt er auf 351 Begegnungen in der Königsklasse. So viele schaffte auch Levan Kobiashvili. Mehr kann nur Claudio Pizarro vorweisen, der bisher 472-mal in der Bundesliga spielte.

7. Am 22. Spieltag der vergangenen Saison verlor der FC Augsburg knapp mit 2:3 gegen den Favoriten aus München. Der Sieg des Nachbars aus der Landeshauptstadt ist nicht weiter verwunderlich, dennoch ging die Partie in die Geschichtsbücher ein. Warum?

a) Bayern-Spieler Leon Goretzka erzielte nach zwölf Sekunden das schnellste Eigentor der Bundesligageschichte. b) FCA-Spieler Kevin Danso holte sich nach zwölf Sekunden die schnellste Rote Karte der Bundesligageschichte ab. c) Bayern-Spieler Mats Hummels verursachte nach zwölf Sekunden den frühesten Elfmeter der Bundesligageschichte.

Lösung: 7 a) Die schnellste Rote Karte wurde dem Kölner Profi Youssef Mohamad beim Saisonstart 2010/11 gegen Kaiserslautern wegen einer Notbremse gezeigt – nach 87 Sekunden. Den frühesten Elfmeter bekam der HSV am 4. Februar 2015 zugesprochen, als nach acht Sekunden der Paderborner Patrick Ziegler Marcell Jansen zu Fall brachte. Und das schnellste Eigentor erzielt in der Tat Leon Goretzka für den FC Augsburg.

8. Michael Thurk erzielte in der 2. Bundesliga zahlreiche wichtige Tore für den FCA, unter anderem glich der Mann mit der Nummer 27 am 33. Spieltag der Saison 2010/11 die frühe Führung des FSV Frankfurt aus und bereitete den Siegtreffer durch Stephan Hain per Eckball vor. Die drei Punkte bedeuteten den erstmaligen Aufstieg des FCA in die Bundesliga. Jetzt ist Thurk wieder im Profifußball zurück – in welcher Funktion?

a) Als Scout bei Eintracht Frankfurt. b) Als Co-Trainer bei FSV Mainz 05. c) Als Zeugwart beim FC Augsburg.

8 b) Im Juni gab Mainz 05 bekannt, dass Michael Thurk als Co-Trainer verpflichtet wurde. Er soll im Team von Cheftrainer Sandro Schwarz sich vor allem um die Abläufe in der Offensive kümmern.

Wer möchte, kann zusätzlich zur Dauerkarte auch die Option "Dauerkarte Plus" buchen. Das bedeutet, dass mit diesem Ticket nicht nur alle Bundesliga-Heimspiele, sondern auch alle zusätzlichen Heimspiele in anderen Wettbewerben wie DFB-Pokal oder internationale Wettbewerbe umfasst sind. Erreicht der FCA diese Spiele, wird das Konto des Dauerkarte-Plus-Inhabers zusätzlich belastet und die Karte gilt automatisch auch bei den zusätzlichen Partien. Der FCA gewährt in diesem Fall einen Rabatt von 19,07 Prozent auf den Ticketpreis.

Eine Besonderheit: Der FCA setzt auf ein Abo-Modell, wonach sich die Jahreskarte zum Ende jeder Spielzeit automatisch verlängert, sofern sie nicht gekündigt wird. Wer also schon bislang eine Dauerkarte hat und auch in der nächsten Bundesliga-Saison dabei sein will, muss nichts tun. Wer nach dem Ende einer Saison kündigen möchte, kann dies in aller Regel bis zum 15. Mai im Online-Ticketshop des Klubs tun.

Das geht aus den allgemeinen Geschäftsbedigungen des Bundesligisten hervor. Darin heißt es: "Das Dauerkartenabonnement (oder auch die Option Dauerkarte PLUS) muss zum 15.05. des entsprechenden Jahres gekündigt werden. (...) Sollte bis zum 15.05. einer Saison noch nicht feststehen, welcher Spielklasse der FC Augsburg in der folgenden Saison angehören wird, verlängert sich die Kündigungsfrist automatisch. Die Kündigungsfrist endet in diesem Fall spätestens mit Ablauf des 5. Werktages, der dem Tag des letzten Bundesligapflichtspiels und/oder Relegationsspiels der laufenden Saison folgt."

12 Bilder Das waren die FCA-Trainer seit 2000 Bild: Andreas Gebert (dpa)

2. Eine Tageskarte beim FC Augsburg

Die Tageskarten für die Heimspiele werden im Laufe der Saison in mehreren Tranchen verkauft. Meistens startet der Vorverkauf für drei bis vier Heimspiele gleichzeitig und die Karten gehen ein bis zwei Monate vor dem Spiel in den Verkauf. Der FCA informiert regelmäßig über den jeweiligen Verkaufsstart.

Wer eine Karte kaufen möchte, hat als Mitglied - wie schon beim Verkauf der Dauerkarten - den Vorteil, vom Vorverkaufsstart zu profitieren. Mitglieder haben eine Woche vor allen anderen Interessenten, die Möglichkeit, sich bis zu zwei Karten für ein Heimspiel zu sichern. Bei stark nachgefragten Heimspielen wie gegen den FC Bayern München oder gegen Borussia Dortmund kommen die Tageskarten oft gar nicht in den freien Verkauf, weil die Nachfrage bei den Mitgliedern schon so groß ist.

35 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Urich Wagner

3. Tickets für FCA-Auswärtsspiele

Karten für Auswärtsspiele sind ausschließlich als Tageskarten erhältlich. Die Konditionen ähneln dabei denen für die Heimspiel-Tageskarten: Mitglieder haben ein Vorkaufsrecht, Nicht-Mitglieder können eine Woche später Karten kaufen. In aller Regel startet der Vorverkauf ein bis zwei Monate vor dem Spieltermin.

4. Die Ticketbörse beim FC Augsburg

Wer keine Tageskarte für ein Heimspiel erhalten hat, ist gut beraten, sich in der Online-Ticketbörse des FCA umzusehen. Hier bieten Dauerkarten-Besitzer, die selbst nicht zu einem Heimspiel gehen, ihre Karten dort an. Um überteuerte Ticketpreise zu vermeiden, hat der FCA für jede Karte einen Festpreis angelegt, der ein Siebzehntel des Dauerkartenpreises beträgt.

Wer seine Dauerkarte einstellt, bekommt somit den anteiligen Preis abzüglich einer Pauschale von 5 Prozent überwiesen. Die Fünf-Prozent-Pauschale kommt dem Nachwuchs des FC Augsburg zugute. Das eigene Jahresticket wird für das Spiel gesperrt, der Käufer erhält vom FCA eine Tageskarte für dieses Spiel. So kommt man mitunter an Tickets für Spiele, die als ausverkauft gelten.

Von anderen Online-Ticketbörsen, bei denen die Karten teilweise zu deutlich erhöhten Preisen angeboten werden, sollten Fans hingegen die Finger lassen.

Die Verkaufsstellen des FC Augsburg

Wer sich eine Karte - egal ob Dauerkarte oder Tagesticket - für den FCA kaufen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder ist das über den Online-Ticketshop des Vereins möglich. Oder über eine der zahlreichen Vorverkaufsstellen. Unter anderem gibt es die Karten in den Vorverkaufsstellen unserer Zeitung zu kaufen. Eine detailierte Übersicht über die Vorverkaufsstellen finden Sie hier.

