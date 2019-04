vor 59 Min.

So sehen Sie Barcelona - Liverpool live in TV und Stream

Mohamed Salah jubelt über seinen wunderschönen Treffer gegen Chelsea. So sehen Sie Barcelona - Liverpool live in TV und Stream.

Im Halbfinale der Champions League muss der FC Liverpool beim FC Barcelona antreten. Wir sagen, wann und wie Sie das Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen. Pay-TV oder Free-TV? Sky oder DAZN?

Halbfinale: Klopp freut sich auf Liverpools CL-Gastspiel in Barcelona

Es hört sich beinahe wie ein Finale an: Im Halbfinal-Spitzenspiel der CL 2019 ist der FC Barcelona Gastgeber im Duell mit dem FC Liverpool. Deren deutscher Coach Jürgen Klopp freut sich auf sein erstes Wettkampfduell mit dem katalanischen Traditionsverein. Liverpool-Trainer Klopp sagte vor dem Spiel: "Wir haben gerade einen wirklich guten Moment, denn ich gehe ins Bett und denke an Fußball. Ich wache auf mit einer Aufstellung im Kopf oder mit einem Spieler der von links nach rechts läuft, schießt oder was auch immer."

Personalsituation Liverpool: Liverpool hat aktuell keine Verletzten zu beklagen und kann somit gegen Barcelona spielerisch aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Offensiv-Star Firminho wackelt aktuell noch ein wenig.

Personalsituation Barca: Beim FC Barcelona fehlt lediglich der Mittelfeldspieler Rafinha. Ansonsten können die Katalanen ebenfalls ihre Wunschaufstellung bringen.

FC Barcelona – FC Liverpool live in TV, Fernsehen und Stream: TV-Termin

Mittwoch, 1. Mai 2019

FC Liverpool – FC Barcelona (Barca), 21 Uhr, live in TV auf Sky und im Stream auf SkyGo und DAZN

in auf und im auf und Stadion: Camp Nou

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Aufstellung Barca:

Aufstellung Liverpool:

Dienstag, 30. April 2019

Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam, 21 Uhr, Ergebnis:

Barcelona - Liverpool live in TV und Stream: Sky oder DAZN, Free-TV oder Pay-TV?

Das Champions League Halbfinale 2019 zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Die Fans fragen sich, ob das Spiel nur im Pay-TV zu sehen sein wird. Ja, das ist leider so. Die gute Nachricht aber ist, dass Liverpool – Barcelona live im TV auf Sky und im Stream auf SkyGo und DAZN zu sehen sein wird. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es leider nicht. Auch ein legaler Gratis-Stream ist Fehlanzeige.

Marc-André ter Stegen will ins Finale der Champions League einziehen

Marc-André ter Stegen, deutscher Nationaltorwart im Dienste des FC Barcelona will ins Final der CL 2019: "Liverpool ist ein Brocken, aber wir sind in einer Top-Verfassung. Wir wollen zeigen, dass wir besser sind und uns in zwei Spielen durchsetzen." Der 27 Jahre alte Torwart hat sich auf die Angst und Schrecken verbreitende Angriffslinie von Klopps Reds mit Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino eingestellt.

