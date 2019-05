19:35 Uhr

So sehen Sie Frankfurt vs. Chelsea live in TV & Stream - heute Free-TV?

Luka Jovic ist der Stürmer der Saison bei Frankfurt und wird von vielen Clubs umworben. So sehen Sie Frankfurt vs. Chelsea live in TV & Stream - heute Free-TV?

Eintracht Frankfurt - FC Chelsea live in TV und Stream: Im Halbfinale der Europa League 2019 empfängt heute am Donnerstagabend Eintracht Frankfurt die englische Mannschaft FC Chelsea. Das Spiel ist live in der TV-Übertragung in Fernsehen und Live-Stream zu verfolgen. Wir sagen, wo und wann Sie das Fußball-Spiel sehen können, ob im Free-TV und Gratis-Stream oder im Pay-TV. Wer überträgt? RTL, Sky oder DAZN?

Im Halbfinale der Europa League 2019 trifft Frankfurt heute auf den FC Chelsea. Wir verraten, wo das Fußball-Spiel heute Abend live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen ist. Free-TV oder Pay-TV, RTL oder DAZN?

Update: Der FC Chelsea hat bis zum Halbfinale der EL 2019 nur 1 von 12 Partien verloren - wie die Eintracht. Das Ziel der SGE ist das Finale der Europa League am 29. Mai in Baku. Zuvor müssen die Frankfurter aber am 9. Mai 2019 zum Rückspiel nach England. Bei uns finden Sie auch die Aufstellungen und alle weiteren Infos zum Spiel.

Eintracht Frankfurt – FC Chelsea: die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Mögliche Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes - da Costa, Kostic - Rode, Gacinovic - Paciencia, Jovic

Trainer Eintracht Frankfurt: Adi Hütter

Mögliche Aufstellung Chelsea: Kepa - A. Christensen, David Luiz - Azpilicueta, Marcos Alonso - Jorginho - Kanté, Loftus-Cheek - Willian, Giroud, E. Hazard

Trainer Chelsea: Maurizio Sarri



Stadion: Commerzbank-Arena

Commerzbank-Arena Schiedsrichter: del Cerro Grande (Spanien)

del Cerro Grande (Spanien) Assistenten: Assistenten: Yuste Jimenez (Spanien), Alonso Fernandez (Spanien)

Vierter Schiedsrichter: Cabanero Martinez (Spanien)

Torrichter: Gil Manzano (Spanien), Sanchez Martinez (Spanien)

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Die Personal-Situation

FC Chelsea: Chelsea hat namhafte Spieler, die verletzt ausfallen. Namentlich sind das Rüdiger (Meniskus-OP) und der vom FC Bayern umworbene Hudson-Odoi (Achillessehnenverletzung).

Eintracht Frankfurt: Bei der Eintracht fehlen heute Abend im Halbfinale der Europa League Tawatha (Sprunggelenk-OP), Haller (Bauchmuskel-/Schambeinprobleme) und Rebic (Gelbsperre).

SGE Frankfurt - Chelsea live in TV und Stream: RTL, Sky oder DAZN?

Europa League Halbfinale heute am Donnerstagabend, 2. Mai 2019

Eintracht Frankfurt - FC Chelsea, 21 Uhr Anpfiff, live im TV auf RTL und im Stream auf DAZN

Beginn Übertragung DAZN : 20.45 Uhr

Beginn Übertragung RTL: 20.15 Uhr (Moderation: Laura Wontorra, Experte: Roman Weidenfeller)

Halbfinale der Europa League: Frankfurt - Chelsea live in TV und Stream: Free-TV?

Frankfurt – Chelsea wird live in TV und Stream zu sehen sein – und das sowohl im Pay-TV als auch kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV. Die Übertragung im Fernsehen findet auf RTL statt und ist somit live im TV zu sehen. Die Partie kann auch als Stream auf dem Online-Streaming-Portal DAZN gesehen werden. Einen Gratis-Stream gibt es leider nicht. ARD, ZDF, Sport1 und Sky (SkyGo) zeigen heute Abend kein Halbfinale der Europa League live.

Eintracht vs. Chelsea London live TV: Spielvorschau

Die tolle Fußball-Saison hat das Selbstvertrauen bei Frankfurt gepusht. Der Gewinner des DFB-Pokals von 2018 hat vor dem Halbfinale der EL 2019 zwar Respekt vor Chelsea, jedoch zudem die Zuversicht, für einen neuerlichen und unerwarteten Coup in der Europa League zu sorgen.

Sportdirektor Bruno Hübner sagte: "Die ganze Saison waren wir immer Außenseiter. Doch gegen den FC Chelsea bekommt diese Rolle noch mal eine besondere Bedeutung." Schachtjor Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon hat Frankfurt in den K.O.-Spielen besiegt und auch in der Gruppen-Phase setzte man sich gegen berühmte Vereine wie Olympique Marseille und Lazio Rom durch. In den 12 Europacup-Spielen heuer verlor man nur einmal. Für Hübner sind die "Blues" jedoch "eine andere Hausnummer". Man denke nur an Eden Hazard. Aber Frankfurt hat in der Saison 2018/19 Fans wie Experten überrascht, in der Fußball-Bundesliga und im europäischen Wettbewerb.

