So sehen Sie Liverpool - Barcelona live in TV und Stream

Auf Liverpools Sadio Mane ruhen die Hoffnungen der Fans - denn ansonsten fallen alle Offensivstars aus. So sehen Sie Liverpool - Barcelona live in TV und Stream

Im Halbfinale der Champions League muss der FC Liverpool gegen den FC Barcelona heute am Dienstagabend die 0:3 Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Wir sagen, wann und wie Sie das Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen. Pay-TV oder Free-TV? Sky oder DAZN?

So sehen Sie Liverpool - Barcelona live in TV und Stream: Dazu geben wir alle Infos und verraten, ob Barca gegen Jürgen Klopps Reds live im Free-TV oder Pay-TV kommt und ob Sky oder DAZN das Fußball-Spiel im TV, Fernsehen bzw. Live-Stream zeigen.

Halbfinale der Champions League - Rückspiel: Liverpool muss drei Tore aufholen gegen Barcelona

Gut gespielt, 0:3 verloren: So lässt sich das Hinspiel im Champions League Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und FC Barcelona zusammenfassen. Im Rückspiel hofft Jürgen Klopp auf ein Fußballwunder und vielleicht auch darauf, dass Messi nicht seinen besten Tag erwischt. Angesichts der Personallage und der großen Tordifferenz ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass Liverpool gegen Barca ins Finale der CL 2019 einzieht.

Personalsituation Liverpool: Liverpool hat große Verletzungssorgen. Den Reds und Jürgen Klopp fehlen Keita, Salah und Firminho. Das macht die Aufholjagd nicht einfacher.

Personalsituation Barca: Beim FC Barcelona fehlt wohl nur der Mittelfeldspieler Rafinha. Ansonsten können die Spanier ihre beste Elf auf den Rasen schicken.

FC Liverpool - FC Barcelona live in TV, Fernsehen und Stream: TV-Termin

Dienstag, 7. Mai 2019

FC Liverpool – FC Barcelona (Barca), 21 Uhr, live in TV auf Sky und im Stream auf SkyGo und DAZN

in auf und im auf und Ergebnis Hinspiel: Barca - Reds: 3:0

Stadion: Anfield Road

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Mögliche Aufstellung Barca: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

Mögliche Aufstellung Liverpool: Allison - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Shaqiri, Sturridge, Mané

Mittwoch, 8. Mai 2019

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur, 21 Uhr

Liverpool - Barcelona live in TV und Stream: Sky oder DAZN, Free-TV oder Pay-TV?

Das Rückspiel im Champions League Halbfinale 2019 zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Die Fans fragen sich, ob das Spiel nur im Pay-TV zu sehen sein wird. Ja, das ist leider so. Die gute Nachricht aber ist, dass Liverpool – Barcelona live im TV auf Sky und im Stream auf SkyGo und DAZN zu sehen sein wird. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es leider nicht. Auch ein legaler Gratis-Stream ist Fehlanzeige.

