vor 59 Min.

So sehen Sie River Plate - Boca Juniors heute live im Stream Sport

Im Bernabeu-Stadion in Madrid wird das Finale im südamerikanischen Copa Libertadores ausgetragen.

Nach den Ausschreitungen in Argentinien findet das Finale der Copa im Santiago Bernabeu nun in Madrid statt. So sehen Sie den Superclasico River Plate - Boca Juniors live im Stream.

Selten hat ein Fußballereignis so viele Schlagzeilen gemacht: Wegen heftigen Ausschreitungen und Krawallen findet das diesjährige Finalrückspiel der Copa Libertadores, der südamerikanischen Variante der Fußball Champions League, zwischen den Erzrivalen River Plate Buenos Aires und Boca Juniors nun im 10.000 Kilometer entfernten Madrid statt. Anpfiff für den Superclasico im Stadion Santiago Bernabeu ist am Sonntag, 9. Dezember um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. In Deutschland ist das Spiel zwar nicht live im TV, dafür im kostenpflichtigen Live-Stream zu sehen. Ohne Anmeldung und kostenlos ist das Spiel zwar auf illegalen Streaming-Seiten zu sehen - aufgrund der unsicheren rechtlichen Lage ist davon aber abzuraten.

Eigentlich hätte das Rückspiel - wegen der großen Rivalität zwischen den beiden Klubs aus Buenos Aires auch Superclasico genannt - in Argentinien stattfinden sollen. Nach dem 2:2 im Hinspiel gibt es keinen Favoriten auf den höchsten Titel im südamerikanischen Vereinsfußball. Die Szenen vor dem geplanten Rückspiel am 24. November erinnerten aber mehr an einen Bürgerkrieg als an ein Fußballspiel: Der Bus der Boca Juniors, dem Auswärtsteam, wurde mit Steinen beworfen, Scheiben gingen zu Bruch.

River Plate gegen Boca Juniors im TV und Live-Stream

Weil die Polizei gegen die Randalierer Tränengas einsetzte, drang dies auch in den Bus der Boca Juniors ein, so dass einige Spieler leicht verletzt wurden. Andere Boca-Spieler erlitten zudem Schnittwunden. Trotzdem sollte der Superclasico zuerst nur um wenige Stunden verschoben werden, später auf das darauf folgende Wochenende (Lesen Sie dazu: Copa-Finale auf übernächstes Wochenende verschoben ). Später war klar: Die Begegnung wird nach Madrid verlegt. River Plate wurde daraufhin mit einer Geldstrafe von 400 000 Dollar belegt und zum Publikumsausschluss bei den ersten beiden Spielen von CONMEBOL-Turnieren 2019 verurteilt. Dagegen hat der River Plate als Heimklub bereits Beschwerde eingelegt. Anpfiff ist am 9. Dezember um 20.30 Uhr. Die Reaktionen auf die Verlegung fallen zum Teil heftig aus. (Lesen Sie dazu: "Wahnsinn": Madrid rüstet sich für Südamerikas Superfinale )

So können Sie das Superclasico-Rückspiel zwischen River Plate und Boca Juniors live sehen

Wer sich den Superclasico heute live im Stream ansehen möchte, ist beim Streaming-Dienst DAZN richtig. Der Online-Dienst überträgt die Partie ab 20.30 Uhr im Live-Stream. Kostenlos ist das allerdings nur Neukunden. Denn um den Dienst nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement von DAZN nötig - im erste Monat der Mitgliedschaft zahlen DAZN-Kunden nichts. Danach werden 9,99 Euro pro Monat fällig, das Abo ist zum jeweiligen Monatsende kündbar. Hier geht es zur Online-Seite von DAZN.

Moderator des Spiels ist Daniel Lerche, als Kommentator ist Guido Hüsgen im Einsatz. Experte im Studio ist der ehemalige Torwart von 1860 München, Michael Hofmann. (eisl)

