So sehen Sie Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam live in TV und Stream

Durch den Erfolg von Ajax Amsterdam verschob die niederländische Liga einen Spieltag. So sehen Sie Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam live in TV und Stream.

Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live: Heute Abend steigt das erste CL-Halbfinale 2019. Wir sagen Ihnen, wo Sie das Spiel live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und Live-Stream sehen können. Sky oder DAZN?

Champions League: Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam: Heute beginnt das erste CL-Halbfinale im Jahr 2019. Wir verraten, wo und wie Sie die Partie live im TV, im Fernsehen und Live-Stream gucken können. Sky oder DAZN – Free-TV und Gratis-Stream oder Pay-TV?

Ajax und Tottenham in der Champions League – die Außenseiter

Ohne Furcht ist der niederländische Club Ajax Amsterdam durch die CL 2019 gestürmt. Werden die jungen Spieler ihre Sorglosigkeit gegen Tottenham Hotspur verlieren? Die Spurs haben vor den Halbfinals Sorgen und teilen mit Ajax eine wenig schmeichelhafte, jüngere Vergangenheit. Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam waren zuletzt nicht sonderlich erfolgreich in europäischen Wettbewerben. Tottenham spielt sogar das 1. Halbfinale in der Königsklasse nach 57 Jahren. Sieger des Wettbewerbs waren sie ohnehin noch nie. Ajax Amsterdam gewann hingegen den wichtigsten europäischen Fußball-Titel bereits vier Mal – zuletzt vor 24 Jahren. Das letzte CL-Halbfinale hatte Ajax 1997.

Ajax Amsterdam – Tottenham Hotspur live in TV und Live-Stream

Heute am Dienstagabend, 30. April 2019:

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam, 21 Uhr, live im TV auf Sky und im Live-Stream auf SkyGo & DAZN

Mögliche Aufstellung Tottenham Hotspur:

Mögliche Aufstellung Ajax Amsterdam:

Stadion: Tottenham Hotspur Stadium

Mittwoch, 1. Mai 2019:

FC Barcelona (Barca) - FC Liverpool, 21 Uhr, live im TV auf Sky und im Live-Stream auf SkyGo & DAZN

Champions League Halbfinale live: Free-TV und Gratis-Stream vs. Sky und DAZN

Sky (SkyGo) und DAZN zeigen die Champions-League-Spiele im Halbfinale live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream: Das CL-Halbfinale mit Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam und FC Barcelona – FC Liverpool ist live in TV und Live-Stream zu sehen – und zwar auf beiden Sport-Pay-TV-Sendern. Eine TV-Übertragung kostenlos oder umsonst ohne Anmeldung im Free-TV oder als Gratis-Stream gibt es leider nicht. Auch zeigen die öffentlichen Sender ARD oder ZDF keine Live-Bilder in TV, Stream oder Free-TV.

Ajax wuchs an seinen Herausforderungen – ist Tottenham gefährlicher?

Die junge Truppe von Ajax Amsterdam ist den Herausforderungen der CL-Saison gewachsen, auch dank des Trainers Erik ten Hag. "Man hat gesehen, dass Juventus genauso ein wenig Angst vor uns hatte wie auch Real", sagte ten Hag nach dem Viertelfinale. "Wir waren nicht die Favoriten, mit unserer Philosophie haben wir unsere Grenzen aber erneut überschritten."

