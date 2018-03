vor 24 Min.

So sehen Sie das Spiel Deutschland - Spanien live in TV und Stream Sport

Es ist der erste von zwei Härtetests vor der Kader-Nominierung. Das Spiel zwischen Deutschland und Spanien kann man live sehen - kostenlos in TV und Stream.

Es ist ein Fußball-Leckerbissen erster Klasse: Am Freitag, 23. März, steht ab 20.45 Uhr der Vergleich zwischen den Nationalmannschaften von Deutschland und Spanien an. Es ist zugleich eines von zwei Testspielen vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Zu sehen gibt es das Spiel live im Free-TV sowie im kostenlosen Live-Stream.

Deutschland gegen Spanien: Freitag ive im TV und im kostenlosen Stream

Dabei ist bei der DFB-Elf eine heiß diskutierte Personalie schon vor dem Anpfiff klar: Anstelle des immer noch verletzten Stammtorhüters Manuel Neuer vom FC Bayern München wird Marc-André ter Stegen das Tor hüten. Das gab Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz vor der Partie bekannt. Außerdem will der Coach auf ein Gerüst mit den Weltmeistern Jérôme Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, Mesut Özil und Toni Kroos vertrauen, wie Löw durchblicken ließ. Für das folgende Länderspiel gegen Brasilien am Dienstag in Berlin werde es Veränderungen geben.

Ter Stegen ist in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer zur derzeitigen Nummer eins aufgestiegen. Für die Mitte Juni beginnende WM ist Löw aber "absolut optimistisch", dass Neuer noch rechtzeitig fit wird. Er sei nun bei 90 Prozent, er dürfe nur nicht überziehen.

Bei den Spaniern muss Trainer Julen Lopetegui den dringend notwendigen Umbruch vollziehen - gemessen an den jüngsten Ergebnissen scheint das dem ehemaligen Torwart von Real Madrid und Barcelona und Ex-Coach des FC Porto zu gelingen. Er setzt zwar weiter auf Routiniers wie Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Piqué und David Silva, doch Jüngere drängen nach. "Ich bin optimistisch für die Weltmeisterschaft, aber mit Vorsicht. Die Mischung zwischen den Neuen und der alten Mannschaft ist sehr gut", sagt sein Vorgänger Vicente del Bosque.

So erleben sie die Nationalmannschaft gegen Spanien in TV und Stream

Wer sich das Messen der beiden Fußball-Schwergewichte ansehen möchte, sollte bei der ARD einschalten. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine Übertragung am Freitagabend um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Bei der Übertragung aus Düsseldorf wird Matthias Opdenhövel als Moderator durch den Abend führen, das Spiel kommentieren wird Tom Bartels. Der Live-Stream der ARD ist hier zu erreichen. Wer die Spiele über sein Smartphone ansehen möchte, kann das über die Sportschau-App tun, auch diese bietet einen Streamingdienst an. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen.

