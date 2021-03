Sollt ihr elf Freunde sein, oder reicht es einen zu haben?

Elf Freunde oder einer? Elf müsst ihr sein, hat der Sportjounalist Sammy Drechsel in den 50er Jahren geschrieben. Mit einem kommt dagegen Karim Benzema aus, Stürmer von Real Madrid.

Der Sportreporter und Kabarettist Sammy Drechsel hat 1955 ein Jugendbuch geschrieben. Das Buch handelt von einer Klasse einer Berliner Volksschule aus Wilmersdorf, die mit viel Einsatz um die städtische Schulmeisterschaft kämpft. Neben Sportlergeist und Gemeinschaftssinn der Jungen streift das Buch auch soziale Themen, wie die Arbeitslosigkeit der Väter. Der Fußballroman gilt als Klassiker des Genres.

Wenn ihr elf Freunde seit, kann euch keiner was

Er spielt in den 1930er Jahren und enthält Autobiographisches über Sammy Drechsel. Der Titel: „Elf Freunde müsst ihr sein". Das unausgesprochene Versprechen: Wenn ihr elf Freunde seid, kann euch keiner was. Elf Freunde heißt auch – einer für alle, alle für einen. Der Titel des Buchs stammt von der „Victoria-Statue“ (die Vorgängerin der heutigen Fußball-Meisterschale, verliehen von 1903 bis 1944), in deren Sockel der Spruch „Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen“ eingraviert war.

Das war der ganze taktische Zauber, mit der ein Trainer damals seine Mannschaft ins Spiel beorderte. Freundschaft war in den 30er Jahren das Bindemittel, dass eine Elf zusammenhielt. Freundschaft – wer wollte, konnte sie auf dem Fußballplatz reichlich schließen. Diesen Geist pflegte Sepp Herberger in den 50er Jahren und er hielt sich noch in den Jugendmannschaften der 70er Jahre, ehe Konkurrenz- und Leistungsdenken die freundschaftlichen Bindungen immer stärker aufbrachen. Aus den elf Freunden wurden Interessengemeinschaften, die zusammenkamen und wieder zerfielen, weil jeder den nächsten Schritt gehen wollte.

Um wen es sich handelt, verschweigt Karim Benzema

Wir kommen darauf, weil Karim Benzema, Stürmerstar von Real Madrid, in einem Interview verraten hat, dass er auf der großen weiten Welt nur einen einzigen Freund besitzt. Um wen es sich handelt, verschweigt er. Vermutlich ist es kein Spieler von Real Madrid.

„Das beweist“, sagt Benzema, dass Freundschaft für mich sehr wichtig ist.“ Armer Benzema – nur weil er ein kostbares Gut knapp hält, beweist das überhaupt nichts.

