vor 16 Min.

Spanien - Deutschland live: Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream in der Nations League heute am 17.11.20

Deutschland trifft im Rahmen der Spiele in der UEFA Nations League heute am 17.11.2020 auf Spanien. Wann die Partie live im Free-TV, auf ARD/ZDF oder RTL zu sehen sein wird, erfahren Sie hier.

Spanien - Deutschland in der Nations League 2020/21 heute am 17.11.20: Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream - ARD/ZDF oder RTL?

Von Elisa Jebelean

Am 6. Spieltag der Nations League 2020/21 spielt Deutschland gegen Spanien. Die DFB-Elf kann sich heute schon mit einem Punkt den Gruppensieg sichern. Für seine Personalauswahl erhielt Trainer Joachim Löw zuletzt Kritik, vor allem die Defensive habe abermals nicht überzeugt. Jogi Löw sieht allerdings für Pessimismus keinen Grund.

ARD/ZDF oder RTL - Wo läuft die Übertragung der Partie Spanien - Deutschland im Free-TV? Lesen Sie hier alle Infos.

Nations League 2020/21: Spanien - Deutschland live im Free-TV & Gratis-Stream heute am 17.11.20

Partie : Spanien - Deutschland

: - Wann : Dienstag, 17.11.20

: Dienstag, 17.11.20 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Free-TV: Das Erste

Das Erste Stream: ARD

Radio: WDR Event, DFB Fan Club Radio, rbb Inforadio

Event, Fan Club Radio, Inforadio Kommentator: Tom Bartels

Moderator : Matthias Opdenhövel

: Experte: Bastian Schweinsteiger

Nations League 2020/21: Die Deutschland-Spiele live im TV & Stream: Im Free-TV auf ARD, ZDF oder RTL?

Die Sender ZDF, ARD und RTL teilen sich die Rechte für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League. Die Partie zwischen Deutschland und Spanien am 17.11.20 wird live im Free-TV im Ersten während der Sportschau gezeigt. Üblicherweise sind die Partien dann ebenfalls im Gratis-Stream der ARD zu sehen. Die Sportschau am 17.11.20 beginnt um 20.15 Uhr und dauert in etwa 195 Minuten. Es werden auch die Zusammenfassungen anderer Nations League Spiele gezeigt.

Wer während der genannten Sendetermine keinen Zugriff auf einen Bildschirm hat, kann das Spiel Spanien - Deutschland auch über das Radio verfolgen. Bei WDR Event, DFB Fan Club Radio oder rbb Inforadio sind die Spiele regelmäßig in voller Länger und mit Moderation zu hören.

Nations League 2020/21: Spanien vs. Deutschland - Wie lief die vergangene Partie?

Am 3. September, dem ersten Spieltag der Nations League, endete die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien mit einem Unentschieden (1:1). Spanien war 59 Prozent der Zeit im Ballbesitz, Deutschland hatte allerdings mehr Torschüsse während der Partie. Das Spiel fand in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart statt. Spanien ist mit sieben Punkten Deutschland einen Punkt voraus und liegt damit auf Platz 1 der Tabelle in Gruppe D.

Nations League 2020/21, Dienstag, 17.11.20: Diese Spielen finden neben Spanien - Deutschland außerdem statt

Kroatien - Portugal (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Frankreich - Schweden (20.45 Uhr)

- Schweden (20.45 Uhr) Schweiz - Ukraine (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Luxemburg - Aserbaidschan (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Montenegro - Zypern (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Andorra - Lettland (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Malta - Färöer Inseln (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Gibraltar - Liechtenstein (20.45 Uhr)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen