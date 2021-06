Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Spanien gegen Polen im TV oder Live-Stream

Spanien spielt bei der Fußball-EM 2021 heute gegen Polen. Läuft das Spiel auch im Free-TV? Hier haben wir alle Infos zur Übertragung für Sie.

Spanien gegen Polen heute an Tag 9 der Fußball-Europameisterschaft 2021. Die beiden Nationalteams bilden zusammen mit Schweden und der Slowakei Gruppe E des Turniers. Die Spanier dürfen zu Hause gegen die polnische Mannschaft antreten - das Spiel findet im spanischen Sevilla statt. Anders als bei bisherigen Europameisterschaften findet die EM in diesem Jahr nicht nur in einem Land statt, sondern in verschiedenen Städten in ganz Europa.

Wird die Begegnung zwischen Spanien und Polen im Free-TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? Welcher Sender überträgt das Spiel – ARD oder ZDF? In diesem Artikel haben wir alle Infos bezüglich der Übertragung des EM-Gruppenspiels für Sie.

Spanien – Polen live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Das Spiel zwischen Spanien und Polen wird es im Free-TV und darüber hinaus auch im Gratis-Online-Stream zu sehen geben. Auf welchem Sender können Sie die Begegnung der Gruppenphase verfolgen? Alle Infos zum Spiel finden Sie hier auf einen Blick:

Wenn Sie das Spiel Spanien vs. Polen online im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite der ARD.

EM 2021, Spanien gegen Polen live: Übertragung beim Fußball heute im Fernsehen und Online-Stream

Bei der diesjährigen Europameisterschaft werden insgesamt zehn Spiele exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV der Telekom zu sehen sein – und damit nur im Pay-TV. Dazu gehört jedoch nicht das Spiel zwischen Spanien und Polen. Dieses und alle weiteren Spiele des Turniers, die nicht auf MagentaTV übertragen werden, wird es im Free-TV in der ARD oder im ZDF zu sehen geben. Die Einzelheiten zur Übertragung des Achtel-, Viertel und Halbfinales der EM stehen bisher noch nicht fest. Die Übertragungsrechte für das Finale am 11. Juli 2021 hat sich das ZDF gesichert.

Alle Spiele, die in der ARD zu sehen sein werden, finden Sie hier im Überblick:

Türkei – Italien (11. Juni 2021)

– (11. Juni 2021) England – Kroatien (13. Juni 2021)

– (13. Juni 2021) Österreich – Nordmazedonien (13. Juni 2021)

– (13. Juni 2021) Polen – Slowakei (14. Juni 2021)

(14. Juni 2021) Türkei – Wales (16. Juni 2021)

– Wales (16. Juni 2021) Ungarn – Frankreich (19. Juni 2021)

– (19. Juni 2021) Portugal – Deutschland (19. Juni 2021)

Bei späteren Terminen steht noch nicht fest, welcher Sender die Übertragung übernimmt. Hier finden Sie die Informationen zur Übertragung von allen Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Spanien – Polen: Bilanz bisheriger Spiele

Schaut man sich die bisherigen Begegnungen der beiden Nationalteams an, dann dürfte für das kommende EM-Spiel Spanien die besseren Chancen haben. Bisher haben die Spanier nämlich von insgesamt zehn Spielen acht gewonnen - einmal trennten sich die Nationalmannschaften unentschieden und eine Partie konnte Polen für sich entscheiden. Allerdings ist das letzte Spiel auch schon mehr als ein Jahrzehnt her. Die Länder trafen sich zuletzt im Juni 2010 zu einem Freundschaftsspiel, das Spanien mit 6:0 gewann.

