vor 40 Min.

Spanien trifft auf Russland Sport

Die ersten beiden Duelle im Achtelfinale stehen fest. Dabei bekommt es der Gastgeber mit einem der Turnierfavoriten zu tun. Portugal muss gegen Uruguay ran

Uruguay – Russland 3:0

„Lasst uns ehrlich sein. Das Niveau unseres heutigen Gegners war deutlich besser als das der Gegner zuvor“, sagte Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow nach der ersten Niederlage, durch die die Russen den ersten Platz in der Vorrundengruppe A klar verpassten und im Achtelfinale auf Spanien treffen. Das auch in der Höhe völlig verdiente 0:3 gegen Uruguay deckte auf, dass die Sbornaja wohl doch nicht so gut ist, wie es die Russen nach den Siegen gegen Saudi-Arabien und Ägypten gehofft hatten. Die Russen bekamen beim ersten Härtetest die Grenzen aufgezeigt.

Während Uruguay mit drei Siegen souverän als Erster ins Achtelfinale stürmte und es dort mit Portugal zu tun bekommt, wurden die Russen Zweiter. Die Südamerikaner waren dementsprechend zufrieden. „Wir können so langsam anfangen, wieder mal Geschichte zu schreiben. Ich hoffe, dass es für uns als Mannschaft so weitergeht“, sagte Uruguays Superstar Luis Suárez. (dpa)

Tore 1:0 Suárez (10.), 2:0 Tscheryschew (23./Eigentor), 3:0 Cavani (90.)

Zuschauer 41970 (ausverkauft)

