Spektakuläres Video: Verunglückter Skispringer Lukas Müller kann wieder gehen

Skispringer Lukas Müller verunglückte 2016. Die furchtbare Diagnose: inkomplette Querschnittslähmung. Doch jetzt veröffentlicht Müller ein spektakuläres Video.

Es war ein dramatischer Unfall: Lukas Müller stürzte bei der Skiflug-WM am 13. Januar 2016 im Training schwer. Beim Einfliegen der Schanze am Kulm schlug der 23-jährige Österreicher mit dem Rücken auf dem Hang auf und brach sich den sechsten und siebten Halswirbel.

Müller wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum gebracht, notoperiert. Doch die Ärzte hatten danach eine furchtbare Diagnose: inkomplette Querschnittslähmung. Das bedeutete für den Leistungssportler: Rollstuhl - und die Aussicht, möglicherweise nie wieder richtig laufen zu können.

Die Schock-Diagnose löste große Betroffenheit im Springerlager aus. Doch Lukas Müller gab nicht auf. Im Gegenteil nahm er den Kampf gegen die Lähmung auf. "So schlimm mein Schicksal ist, ich muss es akzeptieren, weil es jetzt Teil meiner Lebensgeschichte ist. Ich kann es sowieso nicht ändern, das heißt doch, es ist viel wichtiger, sich auf das zu konzentrieren, was vor mir liegt, als das infrage zu stellen, was hinter mir liegt, oder dem alten Leben nachzuweinen", sagte Müller in der Welt.

Der querschnittsgelähmte Skispringer Lukas Müller kehrte 2018 nach Bad Mitterndorf, den Ort seines Sturzes, zurück. Bild: Daniel Karmann (dpa)

Der junge Österreicher konzentrierte sich vor allem auf die Reha. Er trainierte hart - und blieb dabei immer optimistisch. Auf seiner Facebook-Seite dokumentierte er regelmäßig seine Fortschritte, beim Üben, beim Krafttraining, auf Krücken. Zwei Jahre nach dem Unfall kehrte er dann auch zum Ort des Geschehens zurück - „das gehört zur Aufarbeitung“ , sagte er.

Ex-Skispringer Lukas Müller: Ein neues Video zeigt ihn beim Gehen

Und nun das Unglaubliche: Am Dienstag veröffentlichte der inzwischen 27-Jährige ein neues Video. Es zeigt ihn ,wie er ohne Krücken läuft. "18 Monate härteste Arbeit, Tränen, Erfolg, so viel Wahnsinn", kommentierte Lukas Müller den Clip. "Das ist das unglaubliche Ergebnis, wenn es Menschen gibt, die mehr an dich glauben als du selbst."

Bei einer inkompletten Querschnittslähmung werden die Nervenbahnen im Spinalkanal der Wirbelsäule "nur" teilweise durchtrennt. Wie sehr der Mensch dadurch gelähmt ist und wie die Heilungschancen stehen, hängt davon ab, wie stark die Verletzung ist. (AZ)

