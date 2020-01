vor 36 Min.

Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM: Wann spielt Deutschland? TV-Termin und Übertragung

Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM: Wann spielt Deutschland? Der TV-Termin und alle Infos zum übertragenden Sender: Live-TV in der Übertragung auf ARD oder ZDF? Free-TV und Gratis-Stream? Datum und Uhrzeit.

Es geht um nicht mehr wirklich viel für Deutschland bei der Handball-EM 2020. Immerhin der sogenannte Charaktertest wurde bestanden am Montagabend beim ungefährdeten Sieg gegen EM-Gastgeber Österreich in Wien. Ein überragender Torwart Bitter war unter anderem Garant für den Triumph.

Mit dem Sieg qualifizierte sich das DHB-Team immerhin noch für das Spiel um Platz 5 bei der Handball-Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen. Jetzt fragen sich die deutschen Handball-Fans: Wann findet das Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM für Deutschland statt und wer ist der Gegner?

Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM: Wann spielt Deutschland? TV-Termin

Wer? Deutschland vs. 3. Gruppe II

vs. 3. Gruppe II Wann? Samstag, 25. Januar, 16 Uhr

Wo? Stockholm , Schweden

, Schweden Live-TV? Live in TV und Stream in der ARD

Weitere Termine Handball-EM 2020: Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale wann?

Wann ist Halbfinale bei der Handball-EM 2020?

Freitag, 24. Januar:

18.00 Uhr: 1. Gruppe I – 2. Gruppe II

20.30 Uhr: 2. Gruppe I – 1. Gruppe II

Wann ist Spiel um Platz 3 bei der Handball-EM?

Samstag, 25. Januar:

16.00 Uhr, Spiel um Platz 5: Deutschland – 3. Gruppe II

– 3. Gruppe II 20.30 Uhr, Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale I – Verlierer Halbfinale II

Wann ist Finale der Handball-EM?

Sonntag, 26. Januar:

16.30 Uhr: Sieger Halbfinale I – Sieger Halbfinale II

Deutschland - Spiel um Platz 5: Handball-EM live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream: Termin

Die 2020 wird live bei verschiedenen Sendern und Portalen gezeigt. Alle deutschen Begegnungen, so auch das Spiel um Platz 5 der Handball-EM-2020 kommen auf den öffentlichen Sendern im TV, Fernsehen und Stream. Für die Partie am Samstag, 25.1.2020, sind auch Uhrzeit und Sender bekannt: Los geht es um 16 Uhr in der ARD.

Historie: Das waren die Handball-Europameister der vergangenen Jahre

Die Handball-Europameisterschaften der Männer werden seit 1994 ausgespielt. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt. Dazwischen finden die Weltmeisterschaften im Handball statt.

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

