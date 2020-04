vor 17 Min.

Spielerberater Madsen: "Dann wird alles sehr schwarz erscheinen"

Eishockey-Agent Bjarne Madsen berät seit Jahrzehnten Spieler in Europa und in den USA. Für die kommenden drei Jahre befürchtet er einschneidende Veränderungen.

Von Fabian Huber

Herr Madsen, als Agent betreuen sie Spieler in der ganzen Eishockeywelt, zum Beispiel Nicklas Bäckström von den Washington Capitals oder Frans Nielsen in Detroit. Jetzt ist Mitte April, eigentlich Playoff-Zeit. Viele Spieler würden jetzt um ihren Vertrag kämpfen und Sie wahrscheinlich viel im Flugzeug sitzen…

Bjarne Madsen: In einem normalen April ist es arbeitsmäßig echt schlimm mit den Verträgen. Es geht in die finale Runde. Die ausgeschiedenen Mannschaften fällen ihre Entscheidungen, wer bleiben kann und wer gehen muss. Normalerweise besuche ich dann viele Play-off-Spiele der verschiedenen Ligen und spreche mit Managern und Klienten. Wenn ein Spieler zu dieser Zeit immer noch keinen Vertrag hat, muss man überlegen, wie lange er warten sollte, bis ein neuer Arbeitgeber gefunden ist.

Wie sieht im Vergleich dazu Ihr April jetzt aus?

Madsen: Momentan kann man nicht viele Verträge abschließen, auch wenn ohnehin bereits 90 Prozent unserer Klienten ein Arbeitspapier besitzen. Aber man weiß ja nicht, was mit langfristigen Verträgen passieren wird. Neben den üblichen Gesprächen mit den Spielern und Managern habe ich jetzt viel Zeit damit verbracht, mich in die Hilfspakete der verschiedenen Länder einzulesen.

Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Gibt es große Unterschiede in Europa?

Madsen: Die Unterschiede sind gar nicht so groß. In Skandinavien etwa können sehr viele Vereine 75 Prozent des Spielergehalts über Kurzarbeit abdecken. Einige zahlen trotzdem die Differenz zum vollen Gehalt. Die Verträge dort beginnen meist bereits am 1. Mai. In Deutschland gibt es sehr viele Verträge, die erst ab 1. August laufen. Da muss man abwarten.

Die Beitragsbemessungsgrenze für Kurzarbeitergeld liegt hierzulande bei 6.900 Euro brutto. Die meisten Spieler liegen darüber.

Madsen: Korrekt. Die Vereine versuchen momentan, verschiedene Dinge zu machen und herauszufinden, in welcher Form sie das Gehalt vom Ligastopp Anfang März bis zum 30. April, wenn Verträge normalerweise auslaufen, zahlen. Mein Job als Berater ist es, immer so gut wie möglich mit den Vereinen zu arbeiten und sicherzustellen, dass mein Klient zu 100 Prozent weiß, was passiert. Die Vereine in der DEL sind sich da alle relativ einig. Sie haben eine klare Haltung, was man momentan macht und was nicht. Es gibt derzeit mehr oder weniger einen totalen Transferstopp, keine Verträge werden unterzeichnet. Da passiert überhaupt nichts momentan.

Für diejenigen Spieler, die noch immer keinen Vertrag besitzen, dürfte die Nervosität steigen. Ihre Gehälter werden um Einiges schlechter dotiert sein als die vor Corona.

Madsen: Es kommt immer auf das Verhältnis zu den Vereinen an. Ich bin seit 1997 im Geschäft. Die Manager müssen sich immer noch Gedanken darüber machen, dass man ab August spielt. Ich bin ehrlich zu meinen Spielern und sage ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Wir schauen, wir sprechen miteinander und dann sehen wir, was in der Krise passiert. Man wird sich in Deutschland wie auch anderswo in Kürze als Agenten, Vereine und Liga zusammensetzen und diskutieren, wie man eine Klausel in die Verträge schreiben kann, durch die auch Corona berücksichtigt wird.

Bjarne Madsen ist seit langer Zeit Spielerberater. Bild: Huber

Wie könnte so eine Klausel aussehen?

Madsen: Das ist eine gute Frage. Es müsste dann auf jeden Fall geregelt sein, wie die Verträge funktionieren, wenn man nicht ab 1. August beginnen kann, sondern erst im November. Den Vereinen wird viel Geld fehlen. Wenn wir auch nach Corona unseren geliebten Sport sehen wollen, dann müssen wir vernünftig und realistisch sein. Es gibt zukünftig einen Tag vor Corona und die Zeit nach Corona. Und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass in dieser Zeit alles anders wird als vorher, vor allem in den ersten drei Jahren.

Was genau wird sich ändern?

Madsen: Das ist momentan schwer zu sagen. Meiner Meinung nach werden die Budgets in Eishockey-Europa zwischen zehn und 30 Prozent schrumpfen. In Wirklichkeit könnten es auch 50 Prozent sein, wir wissen es einfach nicht.

Halten Sie es für möglich, dass sich viele Nordamerikaner jetzt zweimal überlegen, ob sie nach Europa zurückkehren?

Madsen: Das wird eine generelle Frage sein. Viele Nordamerikaner kommen wegen dem Geld. Wenn das Geld nicht mehr dasselbe ist, sie zu Hause mehr verdienen und auch ihre Frauen dort arbeiten können, dann kann sich das ändern. Aber nochmal: Wir wissen nicht, was kommt. Momentan sieht es so aus, als gehe die Infiziertenkurve ein wenig nach unten. Wenn die Wirtschaft jetzt schrittweise geöffnet wird, kommen die Dinge langsam wieder in Schwung. Aber wenn alles immer noch für zwei, drei Monate geschlossen sein wird, sollte man überhaupt nicht darüber nachdenken, was sein könnte. Dann wird alles nämlich sehr schwarz erscheinen.

Gibt es auf den Märkten in Europa derzeit unterschiedliche Bewegungen? Oder ist jede Liga in einem Shutdown, wie derzeit die DEL?

Madsen: Nein, alle Ligen sind mehr oder weniger in Shutdown-Modus. In der Schweiz haben wir ganz früh von allen Managern Bescheid bekommen, dass es einen Transferstopp gibt. In Schweden ist es dasselbe. In der KHL passiert im Moment nicht viel. Ich würde sagen, in der ganzen Eishockeywelt ist es momentan sehr ruhig.

Es gibt auch in Deutschland verschiedene Szenarien. Mit einer zumindest verspäteten Saison wird fest gerechnet. Das Worst-Case-Szenario wäre ein kompletter Saisonausfall im nächsten Jahr. Weil zu viele Klubs pleitegehen. Oder die Beschränkungen für Massenveranstaltungen bis ins Jahr 2021 anhalten. Wie geht es Ihnen bei diesen Gedanken?

Madsen: Wir sitzen normalerweise auf drei verschiedenen Stühlen. Da sind die Spieler, die Berater und die Manager. Wenn eine von diesen drei Partien glaubt, dass bei ihm nichts passiert, dass er nicht auf die anderen zukommt, dann wird es ganz schwer. Ich bin der Meinung, dass wir alle geben und nehmen müssen und hoffe, dass die Leute realistisch handeln werden. Es wird Geld kosten. Meine Firma wird Geld verlieren. Spieler werden Geld verlieren. Die Vereine werden Geld verlieren. Aber wenn wir alle drei zusammenkommen, haben wir auch in den nächsten zehn Jahren Eishockey.

