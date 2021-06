Spielplan der Fußball-EM 2021: Alle Termine und Gruppen - mit PDF zum Herunterladen

Die Fußball-Europameisterschaft findet bis zum 11. Juli 2021 statt. Hier finden Sie den kompletten Spielplan, alle Termine und die Infos zu den Gruppen.

Spielplan zur EM 2021: 24 Nationen treten bei der Fußball-EM 2021 an, die aufgrund des Corona Virus um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben wurde. Die Spiele der EM 21 finden vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in 11 Ländern und Stadien Europas statt.

Für einen klaren Überblick finden Sie hier den aktuellen Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2021, alle Partien und Mannschaften im Überblick. Vor der Übersicht finden Sie hier den EM-Spielplan auch als PDF zum Download.

EM 2021: Spielplan als PDF zum Herunterladen und Ausdrucken

Für einen Überblick zu Hause können Sie den EM-Spielplan 2021 als PDF herunterladen und ausdrucken: Spielplan zur EM 2021 als PDF herunterladen.

Gruppen der EM 2021: Spielplan und Spielorte der Gruppenphase - Deutschland in Gruppe F

Vom 11. Juni 2021 bis zum 11. Juli werden insgesamt 51 Partien ausgespielt. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni 21 in Rom statt, das Finale wird im Wembley-Stadion in London ausgetragen. Die Gruppenspiele der Gruppe A sind vom 11. bis zum 20. Juni 21 angesetzt. Gruppe B spielt vom 12. bis 21. Juni 21, Gruppe C vom 13. bis 21. Juni, Gruppe D vom 13. bis 22. Juni und Gruppe E vom 14. bis zum 23. Juni 21.

Die Gruppen der EM 2020 bleiben für 2021 bestehen: Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Münchner Allianz-Arena unter anderem auf schwere Gegner wie Frankreich und Portugal. Auch Ungarn hat sich über die Play-offs qualifiziert und trifft nun ebenfalls in der Gruppenphase auf Deutschland.

Mitte April wurden von der UEFA Änderungen an den Spielorten bekannt gegeben. Die EM wird nunmehr statt an ursprünglich 12 Spielorten an 11 Orten und in 11 Stadien ausgetragen. Am 23. Juni hatte die UEFA Dublin als Veranstaltungsort gestrichen, da Zuschauer nicht verbindlich zugesagt werden konnten. Die Gruppenspiele werden deshalb in St. Petersburg ausgetragen, das Achtelfinale findet in London statt. Die Spiele in Bilbao wurden nach Sevilla verlegt.

EM 2021 - Gruppe A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

Spielplan Gruppe A – 11. bis 20. Juni 2021

11. Juni 2021: Türkei - Italien , 21 Uhr Rom

- , 21 Uhr 12. Juni 2021: Wales - Schweiz , 15 Uhr, Baku

, 15 Uhr, 16. Juni 2021: Türkei - Wales, 18 Uhr, Baku

- Wales, 18 Uhr, 16. Juni 2021: Italien - Schweiz , 21 Uhr, Rom

- , 21 Uhr, 20. Juni 2021: Italien - Wales, 18 Uhr, Rom

- Wales, 18 Uhr, 20. Juni 2021: Schweiz - Türkei , 18 Uhr, Baku

EM 2021 - Gruppe B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

Spielplan Gruppe B – 12. bis 21. Juni 2021

12. Juni 2021: Dänemark - Finnland , 18 Uhr, Kopenhagen

- , 18 Uhr, 12. Juni 2021: Belgien - Russland , 21 Uhr, Sankt Petersburg

- , 21 Uhr, 16. Juni 2021: Finnland - Russland , 15 Uhr, Sankt Petersburg

- , 15 Uhr, 17. Juni 2021: Dänemark - Belgien , 18 Uhr, Kopenhagen

- , 18 Uhr, 21. Juni 2021: Russland - Dänemark , 21 Uhr, Kopenhagen

- , 21 Uhr, 21. Juni 2021: Finnland - Belgien , 21 Uhr, Sankt Petersburg

EM 2021 - Gruppe C

Niederlande

Ukraine

Österreich

Nordmazedonien

Spielplan Gruppe C – 13. bis 21. Juni 2021

13. Juni 2021: Österreich - Nordmazedonien , 18 Uhr Bukarest

- , 18 Uhr 13. Juni 2021: Niederlande - Ukraine , 21 Uhr, Amsterdam

- , 21 Uhr, 17. Juni 2021: Ukraine - Nordmazedonien , 15 Uhr, Bukarest

- , 15 Uhr, 17. Juni 2021: Niederlande - Österreich , 21 Uhr, Amsterdam

- , 21 Uhr, 21. Juni 2021: Nordmazedonien - Niederlande , 18 Uhr, Amsterdam

- , 18 Uhr, 21. Juni 2021: Ukraine - Österreich , 18 Uhr, Bukarest

EM 2021 - Gruppe D

England

Kroatien

Schottland

Fußball-Europameisterschaft Spielplan Gruppe D – 13. bis 21. Juni 2021

13. Juni 2021: England - Kroatien , 15 Uhr, London

- , 15 Uhr, 14. Juni 2021: Schottland- Tschechien , 15 Uhr, Glasgow



, 15 Uhr, 18. Juni 2021: Kroatien - Tschechien , 18 Uhr, Glasgow

- , 18 Uhr, 18. Juni 2021: England - Schottland , 21 Uhr London



- , 21 Uhr 22. Juni 2021: Kroatien - Schottland , 21 Uhr, Glasgow



- , 21 Uhr, 22. Juni 2021: Tschechien - England , 21 Uhr, London

Fußball-EM 2021 - Gruppe E

Spanien

Polen

Schweden

Slowakei

Spielplan Gruppe E – 14. bis 21. Juni 2021

14. Juni 2021: Polen - Slowakei , 18 Uhr, St. Petersburg (statt Dublin)



, 18 Uhr, 14. Juni 2021: Spanien - Schweden, 21 Uhr, Sevilla (statt Bilbao)

- Schweden, 21 Uhr, 18. Juni 2021: Schweden - Slowakei , 15 Uhr, St. Petersburg (statt Dublin)



, 15 Uhr, 19. Juni 2021: Spanien - Polen, 21 Uhr, Sevilla (statt Bilbao)

- Polen, 21 Uhr, 23. Juni 2021: Slowakei- Spanien , 18 Uhr, Sevilla (statt Bilbao)



, 18 Uhr, 23. Juni 2021: Schweden - Polen, 18 Uhr, St. Petersburg (statt Dublin)

Europameisterschaft 2021 - Gruppe F

Deutschland

Frankreich

Portugal

Ungarn

Spielplan Gruppe F

15. Juni 2021: Ungarn- Portugal , 18 Uhr, Budapest



, 18 Uhr, 15. Juni 2021: Deutschland - Frankreich , 21 Uhr, München

- , 21 Uhr, 19. Juni 2021: Ungarn- Frankreich , 15 Uhr, Budapest



, 15 Uhr, 19. Juni 2021: Deutschland - Portugal , 18 Uhr, München

- , 18 Uhr, 23. Juni 2021: Portugal - Frankreich , 21 Uhr, Budapest

- , 21 Uhr, 23. Juni 2021: Deutschland - Ungarn , 21 Uhr, München



Zeitplan der Achtelfinals:

26. bis 29. Juni 2021

Zeitplan der Viertelfinals:

2. bis 3. Juli 2021

Zeitplan der Halbfinals:

6. bis 7. Juli 2021

Finale:

11. Juli 2021, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ)

Spielplan der EM 2021: Termine der K.o.-Phase

Das EM-Achtelfinale wird vom 26. Juni bis zum 29. Juni ausgetragen. Ab 2. Juli geht es im EM-Viertelfinale bis zum 3. Juli weiter. Die Partien des Halbfinales tragen die Mannschaften am 6. und 7. Juli aus, nach einer kurzen Pause findet am 11. Juli schließlich das EM-Finale um 21 Uhr deutscher zeit statt.

Runde Datum Uhrzeit Spiel Spielort Ergebnis 1. AF 26.06.21 18.00 Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B Amsterdam

2. AF 26.06.21 21.00 Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe C London

3. AF 27.06.21 18.00 Erster Gruppe C - Dritter Gruppe D/E/F Budapest

4. AF 27.06.21 21.00 Erster Gruppe B - Dritter Gruppe A/D/E/F Sevilla

5. AF 28.06.21 18.00 Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E Kopenhagen

6. AF 28.06.21 21.00 Erster Gruppe F - Dritter Gruppe A/B/C Bukarest

7. AF 29.06.21 18.00 Erster Gruppe D - Zweiter Gruppe F London

8. AF 29.06.21 21.00 Erster Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D Glasgow

1. VF 02.07.21 18.00 Sieger AF Bukarest - Sieger AF Kopenhagen St. Petersburg

2. VF 02.07.21 21.00 Sieger AF Sevilla - Sieger AF London 1 München

3. VF 03.07.21 18.00 Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam Baku

4. VF 0307.21 21.00 Sieger AF Glasgow - Sieger AF London 2 Rom

1. HF 06.07.21 21.00 Sieger VF 2 - Sieger VF 1 London

2. HF 07.07.21 21.00 Sieger VF 4 - Sieger VF 3 London

Finale 11.07.21 21.00 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 London



EM Spielplan: Deutschland bei der EM 2021 – Termine, Uhrzeit

Deutschland spielt bei der EM 2021 in der Gruppenphase zu folgenden Terminen und Uhrzeiten:

Spielplan Deutschland in der Gruppe F:

15. Juni 2021: Deutschland - Frankreich , 21 Uhr, München

- , 21 Uhr, 19. Juni 2021: Deutschland - Portugal , 18 Uhr, München

- , 18 Uhr, 23. Juni 2021: Deutschland - Ungarn , 21 Uhr, München

Mehr Infos zur EM:

Fußball-WM 2021: Zeitplan und Änderungen

Den Zeitplan und die Gruppen zur Fußball-Europameisterschaft 2021 in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern aktualisieren wir, sobald sich Änderungen ergeben.