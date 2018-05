Spielplan zur Eishockey-WM 2018: USA - Deutschland live im TV und Stream

Kampf um den Klassenerhalt

Ruhe vor dem Sturm: Abstiegskandidaten tanken Kraft

Wer sich am Montag in Hamburg, Wolfsburg und Freiburg umschaute, der mochte kaum glauben, dass an diesen drei Standorten Abstiegskampf angesagt ist. Überall blieb der Trainingsplatz leer. Erst von Dienstag an geht der Fokus in Richtung letzter Spieltag.