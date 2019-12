19:53 Uhr

Spielplan zur Handball-EM 2020: Termine, Gruppen und TV-Termine

Die Handball-Europameisterschaft 2020 läuft im Januar. Hier finden Sie Spielplan, Zeitplan, Termine, Gruppen, Mannschaften, Modus und Austragungsorte. Außerdem verraten wir TV-Rechte, TV-Termine und alle Infos zu Live-TV, Free-TV und Stream.

Handball-EM 2020 - Spielplan, Termine, Gruppen und Live-TV: Die EHF-Handball-Europameisterschaft der Herren 2020 ist die 14. Auflage des Turniers und wird vom 10. bis 26. Januar 2020 in den drei Ländern Österreich, Norwegen und Schweden gemeinsam ausgetragen und ist die erste mit 24 Teams. Hier verraten wir Ihnen, den Spielplan, Zeitplan, die Termine, Uhrzeit sowie Gruppen, Mannschaften, Modus und alle Infos zur Übertragung live im TV.

Handball-EM 2020: Termine, Spielplan, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Die Handball-Europameisterschaft geht vom 9. bis 26. Januar 2020. Hier finden Sie Termine, Zeitplan, Spielplan, Datum und Uhrzeit. Die Daten werden laufend aktualisiert.

Das Programm der Vorrundengruppe A:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Weißrussland - Serbien

- 20.30 Uhr: Kroatien - Montenegro

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Kroatien - Weißrussland

- 18.15 Uhr: Montenegro - Serbien

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Montenegro - Weißrussland

- 20.30 Uhr: Serbien - Kroatien

Das Programm der Vorrundengruppe B:

Freitag, 10. Januar:

18.15 Uhr: Tschechien - Österreich

- 20.30 Uhr: Nordmazedonien - Ukraine

Sonntag, 12. Januar:

16.00 Uhr: Tschechien - Nordmazedonien

- 18.15 Uhr: Österreich - Ukraine

Dienstag, 14. Januar:

18.15 Uhr: Österreich - Nordmazedonien

- 20.30 Uhr: Ukraine - Tschechien

Das Programm der Vorrundengruppe C:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande

- 20.30 Uhr: Spanien - Lettland

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Lettland - Niederlande

- 18.15 Uhr: Spanien - Deutschland

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Lettland - Deutschland

- 20.30 Uhr: Niederlande - Spanien

Das Programm der Vorrundengruppe D:

Freitag, 10. Januar:

18.15 Uhr: Frankreich - Portugal

- 20.30 Uhr: Norwegen - Bosnien Herzegowina

Sonntag, 12. Januar:

16.00 Uhr: Portugal - Bosnien Herzegowina

- 18.15 Uhr: Frankreich - Norwegen

Dienstag, 14. Januar:

18.15 Uhr: Bosnien Herzegowina - Frankreich

- 20.30 Uhr: Portugal - Norwegen

Das Programm der Vorrundengruppe E:

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Ungarn - Russland

- 18.15 Uhr: Dänemark - Island

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Island - Russland

- 20.30 Uhr: Dänemark - Ungarn

Mittwoch, 15. Januar:

18.15 Uhr: Island - Ungarn

- 20.30 Uhr: Russland - Dänemark

Das Programm der Vorrundengruppe F:

Freitag, 10. Januar:

18.15 Uhr: Slovenien - Polen

20.30 Uhr: Schweden - Schweiz

Sonntag, 12. Januar:

16.00 Uhr: Schweiz - Polen

- Polen 18.15 Uhr: Schweden - Slovenien

Dienstag, 14. Januar:

18.15 Uhr: Schweiz - Slovenien

- Slovenien 20.30 Uhr: Polen - Schweden

Einen ausführlichen Spielplan finden Sie hier.

Weiterer Turnierverlauf: Nach den Gruppenspiele erreichen die ersten beiden Teams die Hauptrunde, die am 16., 18., 20. und 22. Januar in Wien ausgetragen wird. Spiel um Platz 5, Halbfinals sowie Spiel um Platz 3 sowie Finale finden vom 24. bis zum 26. Januar in Stockholm statt. Die weiteren Termine und den Spielplan ergänzen wir laufend.

Handball-EM 2020: Übertragung live im TV, Fernsehen und Online-Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

ARD und ZDF konnten sich die TV-Rechte an der Handball-Europameisterschaft 2020 sichern. Hier gibt es alle Infos rund um Live-TV, Stream und TV-Termine: Handball-EM 2020 live in TV und Stream - die TV-Termine.

Handball-Europameisterschaft 2020: Die Austragungsorte in Schweden, Norwegen und Österreich

Es gibt insgesamt fünf Austragungsorte bei der Handball-EM, die Sie hier nach Gruppen sortiert finden. In Österreich wird in Graz und Wien, in Norwegen in Trondheim und in Schweden in Malmö und Göteborg gespielt.

Gruppe A Österreich – Messehalle, Graz

– Messehalle, Gruppe B Österreich – Stadthalle, Wien

– Stadthalle, Gruppe C Norwegen – Spektrum, Trondheim

– Spektrum, Gruppe D Norwegen – Spektrum, Trondheim

– Spektrum, Gruppe E Schweden – Malmö Arena

– Arena Gruppe F Schweden – Scandinavium, Göteborg

Handball-EM 2020: Gruppen und Mannschaften und deutsche Gruppe & Mannschaft

Gruppe A, Graz : Kroatien , Weißrussland , Montenegro , Serbien

: , , , Gruppe B, Wien : Tschechien , Nordmazedonien , Österreich , Ukraine

: , , , Gruppe C, Trondheim : Spanien , Deutschland , Lettland , Niederlande

Gruppe D, Trondheim : Frankreich , Norwegen , Portugal , Bosnien und Herzegowina

: , , , Gruppe E, Malmö : Dänemark , Ungarn , Island , Russland

: , , , Gruppe F, Göteborg : Schweden , Slowenien , Schweiz , Polen

Historie: Das waren die letzten Handball-Europameister im Herren-Handball

Die Handball-Europameisterschaften der Männer werden seit 1994 ausgespielt. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt.

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

