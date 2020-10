vor 41 Min.

Spieltage terminiert: FCA spielt am Montagabend in Hoffenheim

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 9 bis 12 festgelegt. Dabei wird der FCA am Montag antreten. Die Partie auf Schalke findet am Sonntag statt.

Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat am Mittwoch die Spieltage 9 bis 12 terminiert. Am Samstag, 28. November, empfängt der FCA den SC Freiburg (15.30 Uhr). Zum anschließenden Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim muss die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich am Montagabend ran (7. Dezember, 20.30 Uhr).

Das folgende Heimspiel gegen den FC Schalke 04 steigt am Sonntag (13. Dezember, 15.30 Uhr), ehe es in der Englischen Woche am Mittwochabend (16. Dezember, 20.30 Uhr) zum DSC Arminia Bielefeld geht.

