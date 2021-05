Sportbund

17:51 Uhr

Anonymes Schreiben: Schwere Vorwürfe gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann

Plus Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes Alfons Hörmann bekommt heftige Kritik aus dem eigenen Haus. Wie sich der Allgäuer gegen die Vorwürfe wehren will.

Von Thomas Weiss

Erst einmal gilt die Unschuldsvermutung. Noch ist alles recht vage, was da aus dem Haus des Deutschen Sports in der Otto-Fleck-Schneise 12 in Frankfurt dringt. Von einem anonymen Brief ist da die Rede, der noch dazu von einem gefälschten E-Mail-Konto aus verschickt worden war. Es gehe um einen Offenen Brief, der angeblich massive interne Missstände beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) aufdeckt und in dem schwere Geschütze gegen den ehrenamtlichen Präsidenten Alfons Hörmann aufgefahren werden.

Themen folgen