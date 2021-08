Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 spielen die Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC. Wir haben hier alle Infos zur Übertragung und Liveticker.

Zwischen dem 6. August 2021 und dem 21. Mai 2022 findet der DFB-Pokal 2021/22 statt - und das nun zum 79. Mal. Auch die Vereine Sportfreunde Lotte und der Karlsruher SC treten in einer der Partien gegeneinander an.

Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen zu Übertragung live im TV und Stream, Liveticker, Aufstellung, Spielstand, Sender, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC: Termin und Uhrzeit für den Anstoß im DFB-Pokal

Das Spiel Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC findet am Montag, den 9. August 2021, statt. Anstoß ist um Punkt 18.30 Uhr.

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC: Übertragung live im TV und Stream - Free-TV?

Der Pay-TV Sender Sky überträgt jedes einzelne Spiel des Turniers des DFB-Pokals 2021/22. Auch das Spiel Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC wird so übertragen, nicht im Free-TV. Hier haben wir einen Überblick mit allen wichtigen Informationen für Sie:

Spiel: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Montag, 9. August 2021

Montag, 9. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Frimo Stadion Stadion, Lotte Stadt

Frimo Stadion Stadion, Lotte Stadt Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Liveticker zu Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

In unserem Datencenter finden Sie einen Überblick über alle aktuellen Ergebnisse sowie Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22.

Für das Spiel Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC wird ein Liveticker zur Verfügung gestellt. Informationen zur Aufstellung der Vereine werden kurz vorher gegeben.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Der Pay-TV Sender Sky übernimmt die Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Die meisten Spiele werden so also lediglich im Bezahlfernsehen übertragen. Einige der Partien werden jedoch außerdem im Free-TV zu sehen sein. So übernimmt die ARD die Übertragung von neun Partien, zwei Spiele des Achtelfinales, beide Spiele des Halbfinales sowie das Finale an sich. Auch der Sender Sport1 übernimmt die Übertragung jeweils eines Spiels pro Runde, das Erste zeigt je zwei Partien in den ersten beiden.

Hier auf dieser Seite wird Ihnen der Live-Stream der ARD zur Verfügung gestellt. Über diesen Link gelangen Sie zu dem von Sport1.

Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal: Bilanz und Infos zu den Vereinen

Über Sportfreunde Lotte

Von 2016 bis 2019 spielte der Verein, der rund 1.500 Mitglieder hat, in der 3. Bundesliga. Von 2003 bis 2008 war dieser Club Kreispokalsieger und gewann 2015 den Westfalenpokal. Seit der Saison 2019/20 spielen die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West.

Über den Karlsruher SC

Der Karlsruher SC ist der größte Sportverein der Region Nordbaden. Seit der Saison 2018/19 spielt der Fußballclub wieder in der 2. Bundesliga. Zu seinen größten Erfolgen gehören der Meister der 2. Bundesliga im Jahr 2007, Meister der 3. Liga in 2013 und der Sieg des Badischen Pokals in 2018 und 2019.