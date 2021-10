Klettern nur mit links: Wie eine Paraclimberin es nach oben schafft

Plus Corinna Wimmer hat einen verkürzten Arm und Höhenangst. Das hält sie aber nicht davon ab, auf internationalen Wettkämpfen zu klettern.

Schon der Einstieg ist kompliziert. Corinna Wimmer legt ihren verkürzten rechten Arm in den weißen Griff, den sie auch mit ihrer Linken hält. Die Tritte der Boulder-Route sind schmal und die Wand ist überhängend. Sie zieht das rechte Bein nach oben. Mit ihrer rechten Ferse hakt sie sich an einem höheren Griff ein. Kurz hängt sie dort, ehe sie mit der linken Hand nach dem nächsten Griff greift.