vor 7 Min.

St-Étienne - Wolfsburg heute live im TV, Stream und Live-Ticker

Für Kapitän Josuha Guilavogui ist das Duell St-Étienne vs Wolfsburg etwas Besonderes. Er hatte lange für den Verein gespielt. Hier gibt es die Infos zur Live-Übertragung.

Die Europa League live im TV und Stream: Heute am 3.10.19 läuft das Spiel St-Étienne - Wolfsburg. Aber auf DAZN oder auch im Free-TV auf RTL Nitro? Hier die Infos zur Übertragung und ein Live-Ticker.

Übersicht über alle Spiele: Europa League live im TV, Stream, Live-Ticker.

Für Wolfsburg lief es in der Europa League am ersten Spieltag besser als für die anderen beiden deutschen Teams: Der Mannschaft gelang ein 3:1-Sieg. Gegen St-Étienne soll heute Abend der nächste Erfolg gelingen. Ob das klappt, lässt sich live verfolgen. Aber nur im Live-Stream auf DAZN oder auch im Free-TV auf RTL Nitro? Wir liefern die Infos zur Übertragung. Am Ende des Artikeln gibt es außerdem einen Live-Ticker.

Für den Kapitän von Wolfsburg wird es ein ganz besonderes Spiel in der EL. Denn Josuha Guilavogui hatte mehr als acht Jahre für AS Saint-Etienne gespielt. Auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er: "Das ist ein ganz besonderer Moment. Ich freue mich sehr, hier zu sein."

Der Kapitän trifft dabei auf viele alte Bekannte - der Sieg soll aber natürlich trotzdem her. Saint-Etienne ist dabei ein Gegner, bei dem es gerade nicht rund läuft. Das erste Spiel in der Europa League ging mit 2:3 verloren. In der französischen Liga steht der Verein auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Hier gibt es die Infos zur Übertragung des Spiel St-Étienne gegen Wolfsburg im TV oder zumindest im Live-Stream.

St-Étienne - Wolfsburg live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream - Spielplan

Das Spiel St-Étienne gegen Wolfsburg wird heute von DAZN-Übertragen. Es lässt sich damit nur im kostenpflichtigen Live-Stream sehen.

Welche Spiele stehen als Nächstes an? Hier die Übersicht über den Spielplan von Wolfsburg in der Europa League.

19. September, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Olexandriya: 3:1

03. Oktober, 18.55 Uhr: AS Saint-Etienne - VfL Wolfsburg (DAZN)

24. Oktober, 18.55 Uhr: KAA Gent - VfL Wolfsburg

07. November, 21.00 Uhr VfL Wolfsburg - KAA Gent

28. November, 18.55 Uhr: FC Olexandriya - VfL Wolfsburg

12. Dezember, 21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - AS Saint-Etienne

AS St-Étienne - Wolfsburg live im TV und Stream sehen: DAZN oder auf RTL Nitro im Free-TV?

Wolfsburg gegen AS St-Étienne in der Europa League wird heute Abend leider nicht live im Fernsehen oder im Free-TV kommen. Denn RTL überträgt das Spiel von Frankfurt im Free-TV auf RTL Nitro. Wolfsburg kann nur von Fans live im "TV" geschaut werden, die ein Abo des Streaming-Portals DAZN haben. Eine kostenlose Stream Alternative gibt es nicht. Auch gibt es keine legale Möglichkeit, das EL-Spiel live in TV oder Fernsehen zu verfolgen.

Hier finden Sie Infos zu den beiden anderen deutschen Spielen:

Wolfsburg in der Europa League: Live-Ticker zum Fußball heute

Sie haben kein DAZN? Sie können das Spiel St-Étienne vs Wolfsburg auch bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Themen folgen