St. Pauli - Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

DFB-Pokal 2021/22: Im Achtelfinale spielt St. Pauli gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22 ist beendet und die Termine für das Achtelfinale stehen fest: am 18. und 19. Januar 2022 werden die Partien ausgestragen. Gleich am 18. Januar trifft der St. Pauli auf Borussia Dortmund, somit spielt ein Verein aus der 2. Bundesliga im DFB-Achtelfinale gegen einen Verein aus der 1. Bundesliga. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker, in dem Sie das Spiel in Echtzeit verfolgen können.

St. Pauli - Borussia Dortmund im DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem St. Pauli findet am 18. Januar 2022 statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Free-TV sehen - Übertragung live im TV und Stream (Achtelfinale)

Exakt drei Achtelfinal-Spiele werden im Free-TV übertragen und St. Pauli und Borussia-Fans können sich freuen, denn die ARD zeigt die Begegnung der beiden Mannschaften im Fernsehen. Alle Eckdaten zur Übertragung sehen Sie hier im Überblick:

Spiel: St. Pauli - Borussia Dortmund , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Achtelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Millerntor-Stadion , Hamburg

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2021/22: St. Pauli vs. Borussia Dortmund live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

In unserem Datencenter können Sie alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal 2021/22 nachlesen. Neben aktuellen Terminen sehen Sie auch die Aufstellung zum Spiel St- Pauli - Borussia Dortmund. Falls Sie zur Ausstrahlung des Spiels keine Zeit haben, können Sie sich über aktuelle Highlights wie rote Karten, Tore und Auswechslungen in unserem Liveticker informieren.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung St. Pauli gegen Borussia Dortmund live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Am 26. und am 27. Oktober wurde die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22 ausgetragen. Am 18. Januar startet das Achtelfinale. In der 1. und 2. Hauptrunde wurden jeweils nur zwei Spiele im Free-TV gezeigt, alle anderen Spiele waren beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. So läuft es auch in den finalen Partien ab, allerdings werden nun neben der Übertragung bei Sky immer mehr Spiele im Free-TV zu sehen sein. Insgesamt werden drei Achtelfinale im Free-TV übertragen - darunter auch das Spiel St. Pauli - Borussia Dortmund.

Hier finden Sie die Links zum kostenlosen Live-Stream:

Live-Stream der ARD : Hier auf dieser Seite.

St. Pauli und Borussia Dortmund - Bilanz und Infos

St. Pauli und Borussia Dortmund trafen zuletzt 2016 bei einem Testspiel zusammen, bei dem sich der BVB mit 3:2 durchsetzen konnte. 2014 trafen die Mannschaften in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals zusammen und der BVB siegte mit 3:0.

Borussia Dortmund

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Marco Rose

Stadion: Signal Iduna Park

St. Pauli

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Timo Schultz

Stadion: Millerntor-Stadion

