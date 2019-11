vor 17 Min.

St. Pauli - KSC live im TV, Stream, Ticker - Spielstand, Ergebnis, Spielplan

FC St. Pauli gegen Karlsruhe live im TV und Stream: Wir liefern die Infos zur Übertragung in der 2. Liga am 2.11.19. Unser Live-Ticker bietet außerdem kostenlos Spielstand, Spielplan, Ergebnisse und Tabelle.

Das Spiel FC St. Pauli - Karlsruhe läuft am Samstag, 2.11.19, in der 2. Liga und lässt sich dann live im TV und Stream sehen. In diesem Artikel informieren wir über die Übertragung.

St. Pauli will gegen den KSC ein Erfolgserlebnis holen. Zuletzt lief es nämlich nicht ideal: Die letzten Spiele in der 2. Liga gingen verloren, im DFB-Pokal flog die Mannschaft gegen Frankfurt raus.

Hier erfahren Sie, wo Sie die Partie St. Pauli gegen Karlsruhe live im Fernsehen und Online-Stream sehen. Eine Übertragung im Free-TV oder Gratis-Stream gibt es leider nicht. Wir bieten aber kostenlos einen Live-Ticker, der neben Spielstand und Ergebnis auch Spielplan und Tabelle umfasst.

St. Pauli - Karlsruhe live im TV und Stream in Internet: Übertragung am 2.11.19

Hier gibt es die Infos zum Spiel FC St. Pauli gegen den KSC:

Spieltag: Samstag, 2.11.19

Samstag, 2.11.19 Anpfiff: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga 3

Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga 3 Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky Go & Sky Ticket

St. Pauli gegen Karlsruher SC (KSC) live im TV: 2. Liga in Fernsehen und Online-Stream

Die Spiele von St. Pauli zeigt der Bezahlsender Sky live, eine Übertragung im Free-TV oder via kostenlosem Live-Stream. Online kann die 2. Bundesliga über Sky Go gestreamt werden. DAZN überträgt nur Highlights 40 Minuten nach den jeweiligen Spielen, hat aber keinen Live-Stream im Programm.

Die Anstoßzeiten bleiben unverändert:

Freitagsspiel, 2. Liga: 18.30 Uhr

Samstagsspiel, 2. Liga: 13 Uhr

Sonntagsspiel, 2. Liga: 13.30 Uhr

Montagsspiel, 2. Liga: 20.30 Uhr

Live-Ticker zu St. Pauli: Ergebnis, Spielstand, Spielplan, Tabelle

Den Spielstand und aktuelle Ergebnisse von St. Pauli in der zweiten Bundesliga finden Sie in unserem übersichtlichen Spielplan. Laufende Spiele des FC St. Pauli können Sie live über den Live-Ticker unseres Datencenters verfolgen: aktueller Spielstand & Ergebnis inklusive.

St. Pauli live im Fernsehen und Live-Stream in der 2. Bundesliga verfolgen

Der Hamburger Verein St. Pauli blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seine Anfänge nahm der Verein nicht wie die volle Vereinsbezeichnung Fußballclub St. Pauli von 1910 e.V. vermuten lässt 1910, sondern 1907. Drei Jahre später traten die Spieler erst dem Norddeutschen Fußball-Verein bei, 1924 wurde der FC St. Pauli als eigenständiger Verein gegründet. Die Vereinsfarben Braun und Weiß bestehen seit 1909. 1974 gelang den Hamburger Stadtteil-Piraten endlich der Aufstieg in die Bundesliga, in der Saison 1977/78 hat der Verein das erste Mal in der 1. Bundesliga gespielt. Seit der Saison 2011 spielt St. Pauli durchgehend in der 2. Liga. Die beste Platzierung seitdem war der 4. Tabellenplatz in der Saison 2011/12 unter Trainer André Schubert und in der Saison 2015/16 unter Trainer Ewald Lienen. Auf Sky und in unserem Live-Ticker können Sie verfolgen, ob St. Pauli diese Platzierung toppt. (AZ)

